À Villefranche-sur-Saône, il vole un vélo quelques heures après sa sortie de prison

Le retour à la liberté aura été de courte durée.

Un homme de 34 ans, de nationalité algérienne, a été condamné par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône après avoir dérobé un vélo en plein centre-ville, seulement quelques heures après sa sortie de prison.

Les faits remontent au 7 mai dernier, rue Nationale à Villefranche-sur-Saône.

La victime avait laissé sa bicyclette devant un commerce tout en gardant un œil dessus depuis l’intérieur du magasin. Elle assiste alors directement à son vol et se lance immédiatement à la poursuite de l’auteur présumé.

L’homme parvient d’abord à prendre la fuite, avant d’être identifié puis interpellé environ deux heures plus tard, grâce aux images de vidéosurveillance du commerce.

À l’audience, le prévenu, non francophone, a d’abord assuré avoir cru à un vélo abandonné. Une version rapidement mise à mal par les éléments du dossier et le témoignage de la propriétaire.

Face aux juges, le trentenaire, qui venait de sortir de prison après 3 mois d'incarcération pour vol et usurpation d'identité, a fini par reconnaître avoir voulu revendre le deux-roues pour obtenir de l’argent, avant de revenir partiellement sur ses déclarations.

Compte tenu de cette récidive, le parquet avait requis 6 mois de prison ferme, la révocation de plusieurs sursis, une amende et une interdiction du territoire français pendant deux ans.

Le tribunal caladois a finalement prononcé une peine de 3 mois de prison ferme.