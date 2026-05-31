Judiciaire

À Villefranche-sur-Saône, il vole un vélo quelques heures après sa sortie de prison

À Villefranche-sur-Saône, il vole un vélo quelques heures après sa sortie de prison

Un Algérien de 34 ans a été condamné à trois mois de prison ferme après le vol d’un vélo en plein centre de Villefranche-sur-Saône. Déjà connu de la justice, il venait tout juste de sortir de détention.

Le retour à la liberté aura été de courte durée.

Un homme de 34 ans, de nationalité algérienne, a été condamné par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône après avoir dérobé un vélo en plein centre-ville, seulement quelques heures après sa sortie de prison.

Les faits remontent au 7 mai dernier, rue Nationale à Villefranche-sur-Saône.

La victime avait laissé sa bicyclette devant un commerce tout en gardant un œil dessus depuis l’intérieur du magasin. Elle assiste alors directement à son vol et se lance immédiatement à la poursuite de l’auteur présumé.

L’homme parvient d’abord à prendre la fuite, avant d’être identifié puis interpellé environ deux heures plus tard, grâce aux images de vidéosurveillance du commerce.

À l’audience, le prévenu, non francophone, a d’abord assuré avoir cru à un vélo abandonné. Une version rapidement mise à mal par les éléments du dossier et le témoignage de la propriétaire.

Face aux juges, le trentenaire, qui venait de sortir de prison après 3 mois d'incarcération pour vol et usurpation d'identité, a fini par reconnaître avoir voulu revendre le deux-roues pour obtenir de l’argent, avant de revenir partiellement sur ses déclarations.

Compte tenu de cette récidive, le parquet avait requis 6 mois de prison ferme, la révocation de plusieurs sursis, une amende et une interdiction du territoire français pendant deux ans.

Le tribunal caladois a finalement prononcé une peine de 3 mois de prison ferme.

12 commentaires
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Gabouillon le 31/05/2026 à 15:08

Il fallait le laisser tranquille, il voulait peut-être rentrer dans son pays à vélo.

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cayenneeeeee le 31/05/2026 à 14:54
hollywood a écrit le 31/05/2026 à 13h13

encore un qui bien appris de ces erreurs, des travaux d’intérêts public par exemple ramasser des déchets, 1 prisonnier coûte 3 000€ par mois au contribuable pour rien faire des journée entière.

Tu as oublié que certains sont payés en prison pour bosser! La France dans toute sa splendeur!!!!!

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surement pas a pieds le 31/05/2026 à 14:24
Knox a écrit le 31/05/2026 à 11h21

3 mois et ils ont oublié retour au pays.

Retour au pays impossible le seul moins de transport a était repris (le vélo)

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Idee le 31/05/2026 à 13:39

Je ne pense pas que la prison ai un rôle pédagogique lol

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Ouiiiiii le 31/05/2026 à 13:13
Visoul a écrit le 31/05/2026 à 12h11

Svp..je suis un algerien de nationalité française..je travail depuis 30 ans,et je n’ai pas le sous pour rentrer « dans mon pays » définitivement….pourriez vous m’aider??

Avec plaisir. Bon retour.

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hollywood le 31/05/2026 à 13:13

encore un qui bien appris de ces erreurs, des travaux d’intérêts public par exemple ramasser des déchets, 1 prisonnier coûte 3 000€ par mois au contribuable pour rien faire des journée entière.

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foxy69 le 31/05/2026 à 13:12

Il faut être maboule, pour l' avoir libéré

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Lol le 31/05/2026 à 12:37

Demande à tes grands freres ou peut-être à melenchon

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Visoul le 31/05/2026 à 12:11
Knox a écrit le 31/05/2026 à 11h21

3 mois et ils ont oublié retour au pays.

Svp..je suis un algerien de nationalité française..je travail depuis 30 ans,et je n’ai pas le sous pour rentrer « dans mon pays » définitivement….pourriez vous m’aider??

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Iliu le 31/05/2026 à 12:08

Ils vous faut absolument un article sur un Algerien…donc une page pour un vol de vélo !!! Mdrr!…

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Connor McLeod le 31/05/2026 à 11:54

Irrécupérable.
Ça tombe bien, on va se le garder encore des années...!

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Knox le 31/05/2026 à 11:21

3 mois et ils ont oublié retour au pays.

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