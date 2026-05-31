À Villefranche-sur-Saône, il vole un vélo quelques heures après sa sortie de prison

Le retour à la liberté aura été de courte durée.
Un homme de 34 ans, de nationalité algérienne, a été condamné par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône après avoir dérobé un vélo en plein centre-ville, seulement quelques heures après sa sortie de prison.
Les faits remontent au 7 mai dernier, rue Nationale à Villefranche-sur-Saône.
La victime avait laissé sa bicyclette devant un commerce tout en gardant un œil dessus depuis l’intérieur du magasin. Elle assiste alors directement à son vol et se lance immédiatement à la poursuite de l’auteur présumé.
L’homme parvient d’abord à prendre la fuite, avant d’être identifié puis interpellé environ deux heures plus tard, grâce aux images de vidéosurveillance du commerce.
À l’audience, le prévenu, non francophone, a d’abord assuré avoir cru à un vélo abandonné. Une version rapidement mise à mal par les éléments du dossier et le témoignage de la propriétaire.
Face aux juges, le trentenaire, qui venait de sortir de prison après 3 mois d'incarcération pour vol et usurpation d'identité, a fini par reconnaître avoir voulu revendre le deux-roues pour obtenir de l’argent, avant de revenir partiellement sur ses déclarations.
Compte tenu de cette récidive, le parquet avait requis 6 mois de prison ferme, la révocation de plusieurs sursis, une amende et une interdiction du territoire français pendant deux ans.
Le tribunal caladois a finalement prononcé une peine de 3 mois de prison ferme.
Il fallait le laisser tranquille, il voulait peut-être rentrer dans son pays à vélo.Signaler Répondre
Tu as oublié que certains sont payés en prison pour bosser! La France dans toute sa splendeur!!!!!Signaler Répondre
Retour au pays impossible le seul moins de transport a était repris (le vélo)Signaler Répondre
Je ne pense pas que la prison ai un rôle pédagogique lolSignaler Répondre
Avec plaisir. Bon retour.Signaler Répondre
encore un qui bien appris de ces erreurs, des travaux d’intérêts public par exemple ramasser des déchets, 1 prisonnier coûte 3 000€ par mois au contribuable pour rien faire des journée entière.Signaler Répondre
Il faut être maboule, pour l' avoir libéréSignaler Répondre
Demande à tes grands freres ou peut-être à melenchonSignaler Répondre
Svp..je suis un algerien de nationalité française..je travail depuis 30 ans,et je n’ai pas le sous pour rentrer « dans mon pays » définitivement….pourriez vous m’aider??Signaler Répondre
Ils vous faut absolument un article sur un Algerien…donc une page pour un vol de vélo !!! Mdrr!…Signaler Répondre
Irrécupérable.Signaler Répondre
Ça tombe bien, on va se le garder encore des années...!
3 mois et ils ont oublié retour au pays.Signaler Répondre