Nouvelle opération de sécurisation près de Lyon : plus de 900 personnes contrôlées pour cinq interpellations

Ce sont en tout 924 personnes qui ont été contrôlées mercredi et jeudi. Plus de 80 policiers ont été déployés lors de cette vaste opération ordonnée par le nouveau préfet Etienne Guyot.
Si une centaine d’amendes ont été dressées, cinq personnes ont été interpellées, dont un individu pour trafic de stupéfiant dans le quartier des Brosses. Du cannabis et de la cocaïne ont été saisis mais les quantités n'ont pas été précisées. Enfin, un véhicule volé a été retrouvé et quatre autres ont été placés en fourrière.
Avec le Beaujolais nouveau picolage sous 35 degrés a l'ombreSignaler Répondre
Tout ca pour ca......il faut pas faire ces contrôles le jour mais nuit...Signaler Répondre
Vu le résultat, qui est toujours bon à prendre, face aux moyens engagés, il y en a beaucoup qui sont passés à travers les mailles du filet.Signaler Répondre
Oui, c'est pas faux aussi car il faut s'en rendre compte aux urgences.Signaler Répondre
Côté AVP, la police à elle seule occasionne en moyenne 5000 accidents/an pour un défaut de maîtrise d'un véhicule motorisé en tous lieux et circonstances, pour non respect du code de la route, pour non signalement sonore et visuel ( 2 tons et gyro ) . Côté répression et violence policière, il suffit simplement de regarder des vidéos et elles sont nombreuses.
En plus, nul ne peut ignorer que la police tue 😘
Oui, en revanche nous nous soignons aussi des gens fracassés ( accident trottinette, voiture, agression, avc, gaz hilarant..........) et pas causé par la police !Signaler Répondre
J'te l'accorde copain 🫡Signaler Répondre
Exactement bien dit, la police fracasse des gens et nous, nous les soignons 😂😂😂Signaler Répondre
C'est du travail d'équipe !
au moins ils bossent !!Signaler Répondre
Eux, au moins font quelque chose pas comme certains fainéants qui ne font que critiquer.Signaler Répondre
Tout ça pour ça ? c'est vraiment pas grand chose !Signaler Répondre
Comme d'hab, mission flaque d'eau !Signaler Répondre
Les FDO sont trop payés pour si peu de résultats.
C'est vraiment désolant 😘
Merci la police, je vais enfin pouvoir aller refaire des achats a Villeurbanne....Signaler Répondre
Si on avait une police de proximité pas besoin de faire des one shots comme ça...Signaler Répondre
ce sont les cyclistes qu'il faut verbaliser même sans raison apparente, ils sont tous dangereux. L'insécurité c'est euxSignaler Répondre