Faits Divers

Nouvelle opération de sécurisation près de Lyon : plus de 900 personnes contrôlées pour cinq interpellations

Nouvelle opération de sécurisation près de Lyon : plus de 900 personnes contrôlées pour cinq interpellations
Nouvelle opération de sécurisation près de Lyon : plus de 900 personnes contrôlées pour cinq interpellations - Lyon Mag

La préfecture du Rhône a communiqué ce vendredi le bilan d'une nouvelle opération de sécurisation menée à Villeurbanne.

Ce sont en tout 924 personnes qui ont été contrôlées mercredi et jeudi. Plus de 80 policiers ont été déployés lors de cette vaste opération ordonnée par le nouveau préfet Etienne Guyot.

Si une centaine d’amendes ont été dressées, cinq personnes ont été interpellées, dont un individu pour trafic de stupéfiant dans le quartier des Brosses. Du cannabis et de la cocaïne ont été saisis mais les quantités n'ont pas été précisées. Enfin, un véhicule volé a été retrouvé et quatre autres ont été placés en fourrière.

Tags :

opération de sécurisation

villeurbanne

14 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
poulet de Bresse a la patte folle le 29/05/2026 à 22:21
calahproute a écrit le 29/05/2026 à 19h29

au moins ils bossent !!

Avec le Beaujolais nouveau picolage sous 35 degrés a l'ombre

Signaler Répondre
avatar
Corsica3333 le 29/05/2026 à 21:54

Tout ca pour ca......il faut pas faire ces contrôles le jour mais nuit...

Signaler Répondre
avatar
Mailles le 29/05/2026 à 21:11

Vu le résultat, qui est toujours bon à prendre, face aux moyens engagés, il y en a beaucoup qui sont passés à travers les mailles du filet.

Signaler Répondre
avatar
Calahann le 29/05/2026 à 20:49
Esther a écrit le 29/05/2026 à 20h21

Oui, en revanche nous nous soignons aussi des gens fracassés ( accident trottinette, voiture, agression, avc, gaz hilarant..........) et pas causé par la police !

Oui, c'est pas faux aussi car il faut s'en rendre compte aux urgences.
Côté AVP, la police à elle seule occasionne en moyenne 5000 accidents/an pour un défaut de maîtrise d'un véhicule motorisé en tous lieux et circonstances, pour non respect du code de la route, pour non signalement sonore et visuel ( 2 tons et gyro ) . Côté répression et violence policière, il suffit simplement de regarder des vidéos et elles sont nombreuses.
En plus, nul ne peut ignorer que la police tue 😘

Signaler Répondre
avatar
Esther le 29/05/2026 à 20:21
Calahann a écrit le 29/05/2026 à 19h51

Exactement bien dit, la police fracasse des gens et nous, nous les soignons 😂😂😂
C'est du travail d'équipe !

Oui, en revanche nous nous soignons aussi des gens fracassés ( accident trottinette, voiture, agression, avc, gaz hilarant..........) et pas causé par la police !

Signaler Répondre
avatar
Calahann le 29/05/2026 à 19:53
Jacques20 a écrit le 29/05/2026 à 19h12

Eux, au moins font quelque chose pas comme certains fainéants qui ne font que critiquer.

J'te l'accorde copain 🫡

Signaler Répondre
avatar
Calahann le 29/05/2026 à 19:51
calahproute a écrit le 29/05/2026 à 19h29

au moins ils bossent !!

Exactement bien dit, la police fracasse des gens et nous, nous les soignons 😂😂😂
C'est du travail d'équipe !

Signaler Répondre
avatar
calahproute le 29/05/2026 à 19:29
Calahann a écrit le 29/05/2026 à 18h56

Comme d'hab, mission flaque d'eau !
Les FDO sont trop payés pour si peu de résultats.
C'est vraiment désolant 😘

au moins ils bossent !!

Signaler Répondre
avatar
Jacques20 le 29/05/2026 à 19:12
Calahann a écrit le 29/05/2026 à 18h56

Comme d'hab, mission flaque d'eau !
Les FDO sont trop payés pour si peu de résultats.
C'est vraiment désolant 😘

Eux, au moins font quelque chose pas comme certains fainéants qui ne font que critiquer.

Signaler Répondre
avatar
oh ben dis donc le 29/05/2026 à 19:07

Tout ça pour ça ? c'est vraiment pas grand chose !

Signaler Répondre
avatar
Calahann le 29/05/2026 à 18:56

Comme d'hab, mission flaque d'eau !
Les FDO sont trop payés pour si peu de résultats.
C'est vraiment désolant 😘

Signaler Répondre
avatar
Lyonmetropole.. le 29/05/2026 à 18:36

Merci la police, je vais enfin pouvoir aller refaire des achats a Villeurbanne....

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 29/05/2026 à 17:41

Si on avait une police de proximité pas besoin de faire des one shots comme ça...

Signaler Répondre
avatar
vivre en paix le 29/05/2026 à 17:36

ce sont les cyclistes qu'il faut verbaliser même sans raison apparente, ils sont tous dangereux. L'insécurité c'est eux

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.