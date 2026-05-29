Nouvelle opération de sécurisation près de Lyon : plus de 900 personnes contrôlées pour cinq interpellations

Ce sont en tout 924 personnes qui ont été contrôlées mercredi et jeudi. Plus de 80 policiers ont été déployés lors de cette vaste opération ordonnée par le nouveau préfet Etienne Guyot.

Si une centaine d’amendes ont été dressées, cinq personnes ont été interpellées, dont un individu pour trafic de stupéfiant dans le quartier des Brosses. Du cannabis et de la cocaïne ont été saisis mais les quantités n'ont pas été précisées. Enfin, un véhicule volé a été retrouvé et quatre autres ont été placés en fourrière.