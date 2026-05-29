Mouches, denrées mal conservées… un restaurant de Givors fermé par la préfecture

Nouvelle fermeture administrative dans le Rhône pour des raisons sanitaires.

Par un arrêté préfectoral daté du mardi 26 mai, la préfecture du Rhône a ordonné la fermeture immédiate du restaurant “Grill House”, situé 18 rue Victor Hugo à Givors, à la suite d’un contrôle réalisé par la Direction départementale de la protection des populations (DDPP).

L’établissement, exploité par un entrepreneur individuel domicilié à Givors, a fait l’objet d’un contrôle sanitaire mené le 26 mai par deux agents de la DDPP.

Selon l’arrêté préfectoral, le rapport établi à l’issue du contrôle met en évidence "des manquements graves aux règles d’hygiène" imposées aux établissements alimentaires.

Parmi les anomalies relevées figurent notamment la présence de mouches dans les locaux de manipulation des denrées alimentaires, un défaut caractérisé de maintenance et de nettoyage des locaux et équipements, l’absence de plan de maîtrise sanitaire (PMS) ou de référence aux principes HACCP, un défaut de maîtrise des procédés à risque, la détention de denrées à des températures non conformes, de mauvaises conditions de stockage et de conservation des matières premières ainsi que l’absence d’autocontrôles sanitaires.

La préfecture estime que ces manquements représentent un risque pour la santé publique, justifiant une mesure d’urgence sans procédure contradictoire préalable.

Une longue liste de travaux exigés avant toute réouverture

L’arrêté impose à l’établissement une mise en conformité complète avant toute reprise d’activité.

Parmi les obligations, les gérants devront effectuer la mise en place d’un plan efficace de lutte contre les nuisibles, le nettoyage et la désinfection des locaux, murs, plafonds et équipements, la remise en état des installations frigorifiques, la mise en sécurité électrique, le respect des températures réglementaires de conservation, la mise en place d’analyses microbiologiques ou encore le renforcement des mesures d’hygiène du personnel et de traçabilité alimentaire.

Le restaurant restera fermé jusqu’à réalisation des mesures correctives exigées par les services de l’État.