Faits Divers

Incendie à Givors : la toiture de l'immeuble s'embrase, aucun blessé à déplorer

Incendie à Givors : la toiture de l'immeuble s'embrase, aucun blessé à déplorer

Les pompiers sont intervenus pour un incendie ce samedi 4 avril dans la soirée à Givors. Le toit d'un immeuble était la proie des flammes.

Ce samedi soir, peu avant 23h, un incendie s'est déclaré dans un appartement de la rue Joseph Longarini à Givors. Le feu étant parti du 2e et dernier étage de l'immeuble, il s'est rapidement propagé à la toiture. Malgré l'intervention rapidement d'une vingtaine de pompiers sur place, environ 100m2 de toiture sont partis en fumée.

Les riverains avaient évacué les lieux avant l'arrivée des secours, aucun blessé n'est à déplorer. Cinq personnes ont été relogées pour la nuit tandis que les soldats du feu maîtrisaient l'incendie en l'espace d'une heure.

L'origine du sinistre n'est pas encore connue.

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