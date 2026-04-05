Incendie à Givors : la toiture de l'immeuble s'embrase, aucun blessé à déplorer

Ce samedi soir, peu avant 23h, un incendie s'est déclaré dans un appartement de la rue Joseph Longarini à Givors. Le feu étant parti du 2e et dernier étage de l'immeuble, il s'est rapidement propagé à la toiture. Malgré l'intervention rapidement d'une vingtaine de pompiers sur place, environ 100m2 de toiture sont partis en fumée.

Les riverains avaient évacué les lieux avant l'arrivée des secours, aucun blessé n'est à déplorer. Cinq personnes ont été relogées pour la nuit tandis que les soldats du feu maîtrisaient l'incendie en l'espace d'une heure.

L'origine du sinistre n'est pas encore connue.