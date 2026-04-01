Pressions, diffamation… ce que contient le nouveau recours contre les municipales à Givors

Le scrutin municipal de Givors pourrait être remis en cause. Le candidat Jérôme Chabrier a officiellement déposé un recours devant le tribunal administratif de Lyon pour contester l'issue des urnes.
Au cœur du recours : l’absence de transmission des listes d’émargement de plusieurs bureaux de vote. Selon le candidat malheureux arrivé 2e avec 562 voix de retard sur le maire sortant Mohamed Boudjellaba, ces documents essentiels n’auraient toujours pas été communiqués près de dix jours après l’élection, malgré plusieurs demandes.
Une situation qu’il juge "particulièrement grave", estimant qu’elle empêche de vérifier la régularité du vote et soulève des interrogations sur la traçabilité de ces pièces.
Le recours évoque également une campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux. Jérôme Chabrier affirme avoir été visé, quelques heures avant le scrutin, par des accusations graves et diffamatoires, relayées par des soutiens du maire sortant.
Une plainte pénale a été déposée, l’intéressé estimant que ces propos ont pu influencer le résultat de l’élection.
D’autres éléments sont avancés dans la requête. Le candidat fait état de témoignages évoquant des pressions exercées sur des électeurs à proximité de bureaux de vote. Il dénonce également l’utilisation du bulletin municipal à des fins de campagne, en violation, selon lui, des règles encadrant la communication institutionnelle en période électorale.
A noter que Jérôme Chabrier fait lui-même l'objet d'un recours, déposé par le troisième homme du second tour, Fabrice Riva, qui l'accuse d'avoir fait envoyer des SMS appelant à voter pour lui le samedi précédant le scrutin.
La juridiction administrative devra désormais examiner l’ensemble des éléments pour déterminer s’ils sont de nature à altérer la sincérité du vote.
Tchuttt taisez vous !!Signaler Répondre
le vrai problème de l'après municipales n'est pas les irrégularités ou les différentes violences et intimidations.. non le vrai problème c'est le racisme !!
Pour tout bon darwinien cela pourrait être comique surtout quand on regarde bien la séquence incriminée mais bon l'unique problème majeur en France c'est le fascisme et le racisme sinon à part cela la vie est joyeuse et on vit au paradis tellement on est bien.
SÉRIEUSEMENT 😧 DES MÉTHODES PAS TRÈS RÉPUBLICAINES ET REPRÉSENTATIVES POUR UN MAIRE SORTANT SI CELA EST AVÉRÉ LA JUSTICE ⚖️ NE LAISSERA PAS PASSER CELASignaler Répondre
Il faut savoir perdre quand on se présente à une élection !Signaler Répondre
Le diff. De voix ici est nette !
La seule irrégularité c'est de ne pas savoir perdre.Signaler Répondre
L’HISTOIRE CE RÉPÈTE COMME LA PREMIÈRE ÉLECTION EN 2001 AVEC MR BOUDJELLABA A CROIRE QUE C’EST LE PARRAIN DE GIVORS INCROYABLE ! J’ESPÈRE QUE LA JUSTICE 👨⚖️ FERA SON TRAVAILSignaler Répondre