La CGT dénonce un "plan social déguisé" chez Carrefour Givors

La tension monte cette semaine chez Carrefour à Givors. Le magasin fait partie d’une nouvelle vague de sites concernés par un passage en location-gérance, une décision annoncée mi-avril par la direction du groupe. Et une évolution que la CGT locale rejette frontalement.

Au niveau national, huit hypermarchés et 36 supermarchés seraient concernés par ce changement de modèle.

À Givors, environ 300 salariés sont directement impactés, selon le syndicat. Un chiffre qui alimente l’inquiétude sur l’avenir des emplois et des conditions de travail.

"Une catastrophe sociale"

Pour la CGT, la location-gérance marque une rupture. "Ce modèle est une catastrophe sociale", dénonce le syndicat, qui évoque un "plan social déguisé".

Dans le viseur : la perte des droits liés à la convention collective Carrefour et une baisse de revenus estimée entre 2500 et 3000 euros par an.

Le syndicat s’appuie aussi sur l’expérience d’autres magasins passés sous ce modèle. Selon lui, ces transformations s’accompagnent souvent de réductions d’effectifs et d’une dégradation des conditions de travail.

Face à cette situation, la CGT appelle les salariés à se mobiliser. Un débrayage est prévu ce mardi 21 avril à partir de 9 heures devant le magasin givordin.

Objectif : obtenir l’abandon du projet, à Givors comme dans les autres sites concernés.