Judiciaire

Détenu depuis 2019, il agresse un surveillant et écope de six mois de prison en plus

Détenu depuis 2019, il agresse un surveillant et écope de six mois de prison en plus

Déjà incarcéré depuis 2019, un homme de 50 ans a été condamné par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône après avoir agressé un responsable d’atelier de la prison et insulté des agents lors d’une audition en détention.

Déjà derrière les barreaux, il voit sa peine encore rallongée. Un détenu de 50 ans, actuellement incarcéré au centre de détention de Roanne, a été condamné par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône pour des faits de violences et d’outrage envers des représentants de l’autorité publique.

Jugé en visioconférence depuis son établissement pénitentiaire, le quinquagénaire devait répondre d’une agression remontant à avril 2023 au sein de la prison de Villefranche-sur-Saône. Ce jour-là, un différend éclate avec le chef des ateliers, dont le ton employé aurait déplu au détenu. Selon l’enquête, ce dernier s’en serait pris physiquement au responsable, le frappant au niveau de la gorge avant que plusieurs codétenus n’interviennent pour le maîtriser.

À l’audience, le prévenu a contesté avoir porté des coups, reconnaissant uniquement avoir poussé la victime, qui aurait chuté accidentellement.

Selon le Progrès, le détenu a également été poursuivi pour des faits plus récents, survenus en septembre 2024 au centre de détention de Roanne. Lors d’une audition, il aurait rapidement insulté les agents chargés de l’entendre.

Face au tribunal, le ministère public a pointé l’absence de remise en question du prévenu. Initialement incarcéré jusqu’en 2030, l’homme a finalement écopé de 6 mois de prison supplémentaires. Il devra également indemniser la victime au titre des préjudices subis.

2 commentaires
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Ex Précisions le 08/06/2026 à 10:28

A Villefranche ?
Ça fait 2x qu'ils sont un peu sévères les juges, c'est confirmé c'est l'effet Lyhanna-Darmanin !

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Justice mon c... le 08/06/2026 à 10:03

Ils vont peut-être lui mettre un bracelet électronique dans se cellule pour ces 6 mois supplémentaires...

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