Santé

Alerte pollution à Lyon et dans le Rhône : les fumées des incendies de Gironde dégradent fortement la qualité de l'air

Alerte pollution à Lyon et dans le Rhône : les fumées des incendies de Gironde dégradent fortement la qualité de l'air
Alerte pollution à Lyon et dans le Rhône : les fumées des incendies de Gironde dégradent fortement la qualité de l'air

Les conséquences des gigantesques incendies qui touchent la Gironde se font désormais sentir jusque dans le Rhône.

Après avoir provoqué une forte odeur de fumée dans une large partie de la région ce dimanche matin, les panaches venus du sud-ouest entraînent également une dégradation de la qualité de l'air. 

La préfecture du Rhône indique que "les incendies actuellement en cours en Gironde émettent un fort panache de fumées poussé par les vents d'Ouest sur Auvergne-Rhône-Alpes, générant un épisode de pollution aux particules fines dans le département du Rhône et la métropole de Lyon."

Face à cette situation, les autorités précisent que "le niveau information et recommandation est activé."

Une qualité de l'air mauvaise sur une large partie de la région

De son côté, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes confirme que les fumées continuent de progresser dans la région. L'organisme de surveillance explique que "les panaches de fumée dus aux incendies en Gironde continuent leur progression dans notre région, poussés par les vents d'Ouest". Leur présence "entraînera une qualité de l'air mauvaise de l'Auvergne à la vallée du Rhône."

Atmo précise également que "l'ensemble de l'Ouest de la région est placé en vigilance pollution, le seuil d'information à 50 µg/m³ pouvant être dépassé pour les particules fines". Sur le reste de l'Auvergne-Rhône-Alpes, "la qualité de l'air sera dégradée à mauvaise."

Les conditions météorologiques devraient toutefois évoluer dans les prochaines heures. Selon la préfecture du Rhône, "demain, le vent d'Ouest devrait perdre en intensité, ralentissant le flux des fumées et favorisant leur dissipation", laissant espérer une amélioration progressive de la qualité de l'air au cours de la journée de lundi.

Tags :

incendie

alerte pollution

14 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
bla bla le 26/07/2026 à 19:11
la france brule a écrit le 26/07/2026 à 17h03

canicule et feux et sécheresse et imprudence humaine la France subi la pire catastrophes naturelles alors que le mois d’Aout n’a pas commencé la droite et l’extrême droite ont toujours minimisé la changement climatique voir nié le coût des dégâts vont se chiffrer en milliards chaque citoyen doit assumer sa responsabilité lorsque on vote pour des parties politiques ou leur programme est vide voir contre la protection de la nature les habitants de la Gironde sont exposées depuis plusieurs jours à une fumée jour et nuit le corps humain n’est pas fait pour vivre avec du CO2

des dizaines de milliers de déplacés du côté de Madrid à cause des incendies

Signaler Répondre
avatar
Kader le 26/07/2026 à 19:07

Une centrale photovoltaïque dans une forêt. Cherchez l'erreur. Sacrées lumières ces pasteques

Signaler Répondre
avatar
Solidarité 69 le 26/07/2026 à 18:27
la france brule a écrit le 26/07/2026 à 17h03

canicule et feux et sécheresse et imprudence humaine la France subi la pire catastrophes naturelles alors que le mois d’Aout n’a pas commencé la droite et l’extrême droite ont toujours minimisé la changement climatique voir nié le coût des dégâts vont se chiffrer en milliards chaque citoyen doit assumer sa responsabilité lorsque on vote pour des parties politiques ou leur programme est vide voir contre la protection de la nature les habitants de la Gironde sont exposées depuis plusieurs jours à une fumée jour et nuit le corps humain n’est pas fait pour vivre avec du CO2

Vous avez raison, il est primordial d'être en bonne santé pour être de la bonne chaire saine pour les tous délinquants et assassins que vous défendez après les avoir encouragés.
Vous pensez que nous allons disparaître à cause du réchauffement climatique alors que d'autres pensent que nous disparaitrons avant les conséquences du réchauffement climatique par l'action de bandes de sauvages.

Signaler Répondre
avatar
Gabrielle Marie le 26/07/2026 à 18:26
Bon a écrit le 26/07/2026 à 17h33

Super !
Et la gauche et tes petits copains ont toujours niés l’insécurité, les délits divers et variés et donc les coûts engendrés et payés par Nicolas le contribuable bien sympa.
Donc arrête de donner des leçons de morale aux autres

En réponse à Bon , c'est bien connu que la gauche se situe dans le camp du bien , mon père disait toujours il est plus facile de voire la poutre dans l'œil du voisin que la poutre qui est dans le sien .

Signaler Répondre
avatar
Benoît 16 le 26/07/2026 à 17:46
allons bon a écrit le 26/07/2026 à 16h42

on s’en tape, on a la zfe qui arrête tout au perif ; non ?

Excellent!

Signaler Répondre
avatar
Pas de panique le 26/07/2026 à 17:39

À Lyon , on a les ombrieres qui stoppent les parties fines ( heu, les parties culs )

Signaler Répondre
avatar
Jay le 26/07/2026 à 17:39

Vite rejoignons les rangs escrologistes, Doucet et Lugencrass Vont sauver le monde

Signaler Répondre
avatar
Jacques20 le 26/07/2026 à 17:34
la france brule a écrit le 26/07/2026 à 17h03

canicule et feux et sécheresse et imprudence humaine la France subi la pire catastrophes naturelles alors que le mois d’Aout n’a pas commencé la droite et l’extrême droite ont toujours minimisé la changement climatique voir nié le coût des dégâts vont se chiffrer en milliards chaque citoyen doit assumer sa responsabilité lorsque on vote pour des parties politiques ou leur programme est vide voir contre la protection de la nature les habitants de la Gironde sont exposées depuis plusieurs jours à une fumée jour et nuit le corps humain n’est pas fait pour vivre avec du CO2

Arrêtez avec votre politique. La gauche est écologiste ? Pourquoi Lyon est elle une ville aussi dégueulasse ?

Signaler Répondre
avatar
Bon le 26/07/2026 à 17:33
la france brule a écrit le 26/07/2026 à 17h03

canicule et feux et sécheresse et imprudence humaine la France subi la pire catastrophes naturelles alors que le mois d’Aout n’a pas commencé la droite et l’extrême droite ont toujours minimisé la changement climatique voir nié le coût des dégâts vont se chiffrer en milliards chaque citoyen doit assumer sa responsabilité lorsque on vote pour des parties politiques ou leur programme est vide voir contre la protection de la nature les habitants de la Gironde sont exposées depuis plusieurs jours à une fumée jour et nuit le corps humain n’est pas fait pour vivre avec du CO2

Super !
Et la gauche et tes petits copains ont toujours niés l’insécurité, les délits divers et variés et donc les coûts engendrés et payés par Nicolas le contribuable bien sympa.
Donc arrête de donner des leçons de morale aux autres

Signaler Répondre
avatar
Jacques20 le 26/07/2026 à 17:13
Ex Précisions a écrit le 26/07/2026 à 16h34

Décidemment, mais quand la torchère de Feyzin avec des flammes de 30m et un panache de fumée noire visibles à 20 kms pas de problème ?

Restons dans le sujet. La flamme de la torchère, on peut la voir de loin, elle est en hauteur, les fumées des incendies du Rhône, je ne les ai pas vues, peut-être suis-je mal orienté ?
Les mauvaises odeurs des feux de notre région, je ne les ai pas ressenties (ce n'est pas de ma faute), les odeurs de la vallée de la pétrochimie, ils m'arrivent de les ressentir (8ème) mais que les fumées de Gironde viennent jusqu'ici, ça me surprend mais je ne le réfute pas.

Signaler Répondre
avatar
la france brule le 26/07/2026 à 17:03

canicule et feux et sécheresse et imprudence humaine la France subi la pire catastrophes naturelles alors que le mois d’Aout n’a pas commencé la droite et l’extrême droite ont toujours minimisé la changement climatique voir nié le coût des dégâts vont se chiffrer en milliards chaque citoyen doit assumer sa responsabilité lorsque on vote pour des parties politiques ou leur programme est vide voir contre la protection de la nature les habitants de la Gironde sont exposées depuis plusieurs jours à une fumée jour et nuit le corps humain n’est pas fait pour vivre avec du CO2

Signaler Répondre
avatar
allons bon le 26/07/2026 à 16:42

on s’en tape, on a la zfe qui arrête tout au perif ; non ?

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 26/07/2026 à 16:34

Décidemment, mais quand la torchère de Feyzin avec des flammes de 30m et un panache de fumée noire visibles à 20 kms pas de problème ?

Signaler Répondre
avatar
Jacques20 le 26/07/2026 à 16:07

Les incendies de Gironde nous pollueraient plus que ceux que nous avons eus dans notre région ?
C'est possible, ça dépend aussi du vent mais je suis surpris que nos incendies qui étaient aussi assez conséquents ne nous aient rien faits, à Lyon, par ex.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.