Alerte pollution à Lyon et dans le Rhône : les fumées des incendies de Gironde dégradent fortement la qualité de l'air

Après avoir provoqué une forte odeur de fumée dans une large partie de la région ce dimanche matin, les panaches venus du sud-ouest entraînent également une dégradation de la qualité de l'air.

La préfecture du Rhône indique que "les incendies actuellement en cours en Gironde émettent un fort panache de fumées poussé par les vents d'Ouest sur Auvergne-Rhône-Alpes, générant un épisode de pollution aux particules fines dans le département du Rhône et la métropole de Lyon."

Face à cette situation, les autorités précisent que "le niveau information et recommandation est activé."

Une qualité de l'air mauvaise sur une large partie de la région

De son côté, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes confirme que les fumées continuent de progresser dans la région. L'organisme de surveillance explique que "les panaches de fumée dus aux incendies en Gironde continuent leur progression dans notre région, poussés par les vents d'Ouest". Leur présence "entraînera une qualité de l'air mauvaise de l'Auvergne à la vallée du Rhône."

Atmo précise également que "l'ensemble de l'Ouest de la région est placé en vigilance pollution, le seuil d'information à 50 µg/m³ pouvant être dépassé pour les particules fines". Sur le reste de l'Auvergne-Rhône-Alpes, "la qualité de l'air sera dégradée à mauvaise."

Les conditions météorologiques devraient toutefois évoluer dans les prochaines heures. Selon la préfecture du Rhône, "demain, le vent d'Ouest devrait perdre en intensité, ralentissant le flux des fumées et favorisant leur dissipation", laissant espérer une amélioration progressive de la qualité de l'air au cours de la journée de lundi.