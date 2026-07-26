Alerte pollution à Lyon et dans le Rhône : les fumées des incendies de Gironde dégradent fortement la qualité de l'air

Après avoir provoqué une forte odeur de fumée dans une large partie de la région ce dimanche matin, les panaches venus du sud-ouest entraînent également une dégradation de la qualité de l'air.
La préfecture du Rhône indique que "les incendies actuellement en cours en Gironde émettent un fort panache de fumées poussé par les vents d'Ouest sur Auvergne-Rhône-Alpes, générant un épisode de pollution aux particules fines dans le département du Rhône et la métropole de Lyon."
Face à cette situation, les autorités précisent que "le niveau information et recommandation est activé."
Une qualité de l'air mauvaise sur une large partie de la région
De son côté, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes confirme que les fumées continuent de progresser dans la région. L'organisme de surveillance explique que "les panaches de fumée dus aux incendies en Gironde continuent leur progression dans notre région, poussés par les vents d'Ouest". Leur présence "entraînera une qualité de l'air mauvaise de l'Auvergne à la vallée du Rhône."
Atmo précise également que "l'ensemble de l'Ouest de la région est placé en vigilance pollution, le seuil d'information à 50 µg/m³ pouvant être dépassé pour les particules fines". Sur le reste de l'Auvergne-Rhône-Alpes, "la qualité de l'air sera dégradée à mauvaise."
Les conditions météorologiques devraient toutefois évoluer dans les prochaines heures. Selon la préfecture du Rhône, "demain, le vent d'Ouest devrait perdre en intensité, ralentissant le flux des fumées et favorisant leur dissipation", laissant espérer une amélioration progressive de la qualité de l'air au cours de la journée de lundi.
#QualitéAir l 💨 Les incendies actuellement en cours en Gironde émettent un fort panache de fumées poussé par les vent d'Ouest sur Auvergne-Rhône Alpes générant un épisode de pollution aux particules fines dans le département du Rhône et la métropole de Lyon.— Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) July 26, 2026
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des dizaines de milliers de déplacés du côté de Madrid à cause des incendiesSignaler Répondre
Une centrale photovoltaïque dans une forêt. Cherchez l'erreur. Sacrées lumières ces pastequesSignaler Répondre
Vous avez raison, il est primordial d'être en bonne santé pour être de la bonne chaire saine pour les tous délinquants et assassins que vous défendez après les avoir encouragés.Signaler Répondre
Vous pensez que nous allons disparaître à cause du réchauffement climatique alors que d'autres pensent que nous disparaitrons avant les conséquences du réchauffement climatique par l'action de bandes de sauvages.
En réponse à Bon , c'est bien connu que la gauche se situe dans le camp du bien , mon père disait toujours il est plus facile de voire la poutre dans l'œil du voisin que la poutre qui est dans le sien .Signaler Répondre
Excellent!Signaler Répondre
À Lyon , on a les ombrieres qui stoppent les parties fines ( heu, les parties culs )Signaler Répondre
Vite rejoignons les rangs escrologistes, Doucet et Lugencrass Vont sauver le mondeSignaler Répondre
Arrêtez avec votre politique. La gauche est écologiste ? Pourquoi Lyon est elle une ville aussi dégueulasse ?Signaler Répondre
Super !Signaler Répondre
Et la gauche et tes petits copains ont toujours niés l’insécurité, les délits divers et variés et donc les coûts engendrés et payés par Nicolas le contribuable bien sympa.
Donc arrête de donner des leçons de morale aux autres
Restons dans le sujet. La flamme de la torchère, on peut la voir de loin, elle est en hauteur, les fumées des incendies du Rhône, je ne les ai pas vues, peut-être suis-je mal orienté ?Signaler Répondre
Les mauvaises odeurs des feux de notre région, je ne les ai pas ressenties (ce n'est pas de ma faute), les odeurs de la vallée de la pétrochimie, ils m'arrivent de les ressentir (8ème) mais que les fumées de Gironde viennent jusqu'ici, ça me surprend mais je ne le réfute pas.
canicule et feux et sécheresse et imprudence humaine la France subi la pire catastrophes naturelles alors que le mois d’Aout n’a pas commencé la droite et l’extrême droite ont toujours minimisé la changement climatique voir nié le coût des dégâts vont se chiffrer en milliards chaque citoyen doit assumer sa responsabilité lorsque on vote pour des parties politiques ou leur programme est vide voir contre la protection de la nature les habitants de la Gironde sont exposées depuis plusieurs jours à une fumée jour et nuit le corps humain n’est pas fait pour vivre avec du CO2Signaler Répondre
on s’en tape, on a la zfe qui arrête tout au perif ; non ?Signaler Répondre
Décidemment, mais quand la torchère de Feyzin avec des flammes de 30m et un panache de fumée noire visibles à 20 kms pas de problème ?Signaler Répondre
Les incendies de Gironde nous pollueraient plus que ceux que nous avons eus dans notre région ?Signaler Répondre
C'est possible, ça dépend aussi du vent mais je suis surpris que nos incendies qui étaient aussi assez conséquents ne nous aient rien faits, à Lyon, par ex.