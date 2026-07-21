Un incendie ravage un champ près de Lyon, d'importants moyens déployés pour stopper les flammes

Après plusieurs jours marqués par un risque élevé d'incendie dans le Rhône, les secours ont une nouvelle fois été appelés pour un feu de végétation.
Un incendie s'est déclaré ce lundi 20 juillet, vers 16h45, dans un champ situé route de Grange Chervet, sur la commune de Gleizé, près de Villefranche-sur-Saône.
Selon nos confrères du Progrès le feu a parcouru un hectare de chaume. Les flammes ont également détruit 2 000 m² de strates arborées, principalement de la végétation basse, avant d'être progressivement maîtrisées par les secours.
Pour lutter contre le sinistre, 24 sapeurs-pompiers ont été mobilisés avec six véhicules, dont trois camions spécialisés dans les feux de forêt. En début de soirée, les opérations se poursuivaient afin d'éteindre les derniers foyers et de sécuriser totalement la zone.
À ce stade, l'origine de l'incendie n'a pas été déterminée.
Irréversible ? les arbres reprennent leur place en 4 ans,et sur un hectare les animaux ont eu le temps de s'éloigner (j'ai déjà contrôlé un écobuage). Le feu ça nettoie bien quand on le maîtrise: allez voir dans le sud de l'Italie.Signaler Répondre
On se fend la gueule avec tes commentaires à deux balles.Signaler Répondre
si on applique les données du GIEC,la suppression du milliard de voitures de la planète ne produirait qu'un gain de moins d'1/1000 de degré.Signaler Répondre
ce calcul a été fait avant que le GIEC reconnaisse son erreur de prévision en invalidant le scenario alarmiste RCP 8.5 (5 degrés de réchauffement en 2100!) dont se sont servis les politiques pour nous taxer et détruire notre économie.
Le GIEC revient avec le RCP 6.0 à une prévision moyenne d'environ 2 degrés par siècle,qui correspond à la déglaciation en œuvre depuis plus de 20000 ans (entrecoupée de refroidissements comme le petit age glaciaire 1350-1850).
Pascal Praud l'a pourtant dit lors de la première vague de chaleur, il y a quelques semaines, c’est juste un petit coup de chaud, pas la peine d'en faire un fromage. Et pis d'abord, il a aussi fait chaud en 2003 et en 1976, alors, y dit quoi l'écolo-bobo-gaucho, hein ?
Et pis aussi Donald a dit que c'était la plus grande arnaque de l’histoire.
Si tout ça c'est pas des preuves.
Et que faites-vous des dégâts irréversibles sur la faune et la flore et donc sur l’être humain ?Signaler Répondre
Cette augmentation des incendies dans les édifices catholiques posent question tout comme pour d'autres, appartements, immeubles, garages, commerces, ...Signaler Répondre
Mais j'ai bien retenu la leçon d'EELV et LFI, c'est le réchauffement climatique le responsable.
Tant qu'il n'y a pas d'habitation à proximité...il faut juste protéger les zones habitées.Signaler Répondre
LFI est un cancerSignaler Répondre
Auto-combustion de beaujolpif renversé ?Signaler Répondre
La nouvelle France by LFI.Signaler Répondre
Combustions spontanées des églises, des champs, d'immeubles et Notre Dame... C'est le changement climatique.