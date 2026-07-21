Un incendie ravage un champ près de Lyon, d'importants moyens déployés pour stopper les flammes

Après plusieurs jours marqués par un risque élevé d'incendie dans le Rhône, les secours ont une nouvelle fois été appelés pour un feu de végétation.

Un incendie s'est déclaré ce lundi 20 juillet, vers 16h45, dans un champ situé route de Grange Chervet, sur la commune de Gleizé, près de Villefranche-sur-Saône.

Selon nos confrères du Progrès le feu a parcouru un hectare de chaume. Les flammes ont également détruit 2 000 m² de strates arborées, principalement de la végétation basse, avant d'être progressivement maîtrisées par les secours.

Pour lutter contre le sinistre, 24 sapeurs-pompiers ont été mobilisés avec six véhicules, dont trois camions spécialisés dans les feux de forêt. En début de soirée, les opérations se poursuivaient afin d'éteindre les derniers foyers et de sécuriser totalement la zone.

À ce stade, l'origine de l'incendie n'a pas été déterminée.