Faits Divers

Porte incendiée, immeuble évacué : nouvel épisode inquiétant à Décines

Porte incendiée, immeuble évacué : nouvel épisode inquiétant à Décines
Porte incendiée, immeuble évacué : nouvel épisode inquiétant à Décines

Encore un "paillasonnage" à Décines.

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9 commentaires
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Beau travail de la police le 24/06/2026 à 13:25

La police à fait un beau boulot!
Camionette de réappro arretée ,mules sous controle,shoufs devenu indicateurs.
Départs en vacances précipités, Le reseau prends l eau de toute part.
Que feront les juges avec un aussi beau "fruit" ?

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inteelo le 24/06/2026 à 13:09

Pas de paillasson pas de feu de paillasson logique

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French connection le 24/06/2026 à 12:06

Celui qui a au moins 1 neurone devrait se poser la question du pourquoi tant de feux de paillasson si ce n'est les conséquences de ce trafic de drogue géré essentiellement par tous ces bougnouls dont le seul but est de détruire notre pays.

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Et après le 24/06/2026 à 12:02
Solidarité avec les 2-neurones a écrit le 24/06/2026 à 09h58

Deux neurones mais un seul commentaire, tous les jours. Et dire qu'il a le droit de vote...

Et toi tu as le droit de voter pour l extrême gauche que tu défends

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pas le moins du monde le 24/06/2026 à 11:44

C'est la nouvelle France que l'on nous vend depuis plusieurs années !

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arkom le 24/06/2026 à 11:12

au lieu de faire des conférences et des voyages et se remplir les poches et le ventre nos politiciens devraient s'occuper de notre pays car il part à la dérive et en couilles

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Visiblement le 24/06/2026 à 10:46
Solidarité avec les 2-neurones a écrit le 24/06/2026 à 09h58

Deux neurones mais un seul commentaire, tous les jours. Et dire qu'il a le droit de vote...

La vérité fâche 1 neurone

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Le RN, vite! le 24/06/2026 à 10:09

Cette situation est intenable, les politiques de ces 40 dernières années doivent rendre des comptes. Il sont complices!

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Chris25 le 24/06/2026 à 10:00

Ville apaisée...

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Solidarité avec les 2-neurones le 24/06/2026 à 09:58

Deux neurones mais un seul commentaire, tous les jours. Et dire qu'il a le droit de vote...

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Solidarité 69 le 24/06/2026 à 09:42

La nouvelle France by LFI.

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