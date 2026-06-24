Porte incendiée, immeuble évacué : nouvel épisode inquiétant à Décines

En milieu d'après-midi ce lundi 22 juin, les secours ont été appelés pour un incendie survenu dans un immeuble situé au 13 rue de la Fraternité, à Décines-Charpieu.

Selon les premiers éléments, le feu serait parti au niveau d'une porte d'appartement. Rapidement maîtrisé, le sinistre n'a pas fait de victime. Par mesure de sécurité, les 25 occupants du bâtiment ont toutefois été évacués le temps de l'intervention, précise le Progrès.

Si les dégâts sont restés limités, les circonstances de cet incendie interrogent. La personne visée serait connue des services de police, laissant envisager la piste d'un acte d'intimidation.

Ce nouvel épisode intervient alors que la commune reste marquée par plusieurs faits récents. Le 11 mai dernier, un violent incendie survenu rue Sully avait coûté la vie à trois personnes. Dix jours plus tard, quatre suspects, dont deux mineurs, avaient été interpellés dans le cadre de l'enquête.