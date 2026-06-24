Porte incendiée, immeuble évacué : nouvel épisode inquiétant à Décines

Selon les premiers éléments, le feu serait parti au niveau d'une porte d'appartement. Rapidement maîtrisé, le sinistre n'a pas fait de victime. Par mesure de sécurité, les 25 occupants du bâtiment ont toutefois été évacués le temps de l'intervention, précise le Progrès.
Si les dégâts sont restés limités, les circonstances de cet incendie interrogent. La personne visée serait connue des services de police, laissant envisager la piste d'un acte d'intimidation.
Ce nouvel épisode intervient alors que la commune reste marquée par plusieurs faits récents. Le 11 mai dernier, un violent incendie survenu rue Sully avait coûté la vie à trois personnes. Dix jours plus tard, quatre suspects, dont deux mineurs, avaient été interpellés dans le cadre de l'enquête.
La police à fait un beau boulot!Signaler Répondre
Camionette de réappro arretée ,mules sous controle,shoufs devenu indicateurs.
Départs en vacances précipités, Le reseau prends l eau de toute part.
Que feront les juges avec un aussi beau "fruit" ?
Pas de paillasson pas de feu de paillasson logiqueSignaler Répondre
Celui qui a au moins 1 neurone devrait se poser la question du pourquoi tant de feux de paillasson si ce n'est les conséquences de ce trafic de drogue géré essentiellement par tous ces bougnouls dont le seul but est de détruire notre pays.Signaler Répondre
Et toi tu as le droit de voter pour l extrême gauche que tu défendsSignaler Répondre
C'est la nouvelle France que l'on nous vend depuis plusieurs années !Signaler Répondre
au lieu de faire des conférences et des voyages et se remplir les poches et le ventre nos politiciens devraient s'occuper de notre pays car il part à la dérive et en couillesSignaler Répondre
La vérité fâche 1 neuroneSignaler Répondre
Cette situation est intenable, les politiques de ces 40 dernières années doivent rendre des comptes. Il sont complices!Signaler Répondre
Ville apaisée...Signaler Répondre
Deux neurones mais un seul commentaire, tous les jours. Et dire qu'il a le droit de vote...Signaler Répondre
La nouvelle France by LFI.Signaler Répondre