Quatre jeunes interpellés après l’incendie criminel qui a fait trois morts à Décines-Charpieu

L’enquête sur l’incendie criminel qui avait coûté la vie à trois personnes à Décines-Charpieu connaît une avancée importante. Ce jeudi, quatre jeunes, âgés de 16 à 18 ans, ont été interpellés dans l’agglomération lyonnaise puis placés en garde à vue.

Les investigations se poursuivent sous l’autorité du parquet de Lyon afin de déterminer le rôle exact de chacun des suspects dans ce drame survenu le 11 mai dernier. Selon les premiers éléments de l’enquête, certains seraient impliqués à des degrés divers.

Pour rappel, l’incendie avait ravagé un immeuble d’habitation de la commune de Décines-Charpieu, faisant trois morts et plusieurs blessés. Parmi les victimes, un homme de 28 ans et sa tante âgée de 61 ans avaient été retrouvés dans un appartement situé au dernier étage. Un autre homme de 28 ans avait perdu la vie après s’être défenestré pour tenter d’échapper aux flammes.

Au total, une quinzaine de personnes avaient également été blessées dans le sinistre.

En conférence de presse, le procureur de la République de Lyon, Thierry Dran, avait tenu à préciser que “Ces trois victimes sont totalement inconnues des services de justice”.

Si les enquêteurs restent prudents quant aux motivations exactes de l’incendie, la rue Sully à Décines est marquée depuis plusieurs semaines par de fortes tensions liées au trafic de stupéfiants, dans un contexte où plusieurs départs de feu similaires ont déjà été constatés ces derniers mois.

Le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a rapidement réagi après ces interpellations. "Il y a dix jours, trois personnes perdaient la vie dans un incendie criminel à Décines-Charpieu. Ces faits, inadmissibles et dramatiques, appelaient une réponse rapide: bravo aux enquêteurs pour ces interpellations dans le cadre de l’enquête ouverte par le parquet. Les investigations se poursuivent évidemment."

De son côté, le nouveau préfet du Rhône, Étienne Guyot, a, lui aussi, salué "cette avancée rapide et concrète de l’enquête qui devrait permettre d’apporter des réponses aux proches des victimes ainsi qu’aux habitants de Décines-Charpieu."