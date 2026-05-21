Lyon sacrée parmi les meilleures villes cyclables d’Europe : ce qui a fait la différence

Lyon pédale désormais parmi les références européennes.
La Ville de Lyon a obtenu la distinction maximale "4 vélos" du label Ville à vélo du Tour de France, remis par les organisateurs de la Grande Boucle aux collectivités engagées en faveur du développement du vélo. Une récompense qui salue les politiques menées ces dernières années pour encourager les mobilités cyclables au quotidien.
Créé en 2021, ce label valorise les villes accueillant ou ayant accueilli le Tour de France masculin, féminin ou un événement labellisé, en récompensant leurs efforts en matière de pratique cyclable. Il ne s’agit pas d’un classement, mais d’une évaluation des politiques publiques mises en place.
Cette année, 25 villes ont été distinguées, mais Lyon est la seule ville française à décrocher le niveau maximal "4 vélos". Seules Lausanne, en Suisse, et Vitoria-Gasteiz, en Espagne, ont également atteint ce niveau en Europe.
Voies lyonnaises, zones 30 et Vélo’v mis en avant
Selon les organisateurs du Tour de France, plusieurs éléments ont pesé dans cette décision : la stratégie cyclable engagée depuis 2009, renforcée par le Plan Vélo 2020-2026, le développement du réseau des Voies lyonnaises, mais aussi les mesures d’apaisement de l’espace public, comme la généralisation des zones 30.
L’offre de services autour du vélo a également été saluée, avec notamment les dispositifs de stationnement sécurisé, les ateliers de réparation, le service Vélo’v ou encore les solutions favorisant l’intermodalité avec les transports en commun.
Avec 81 points obtenus lors de l’évaluation, Lyon dépasse largement le seuil nécessaire pour accéder à cette distinction maximale.
"C’est une immense fierté de voir Lyon briller au sommet des villes cyclables", a réagi le maire de Lyon, Grégory Doucet, évoquant une reconnaissance des investissements réalisés depuis 2020 en faveur des infrastructures cyclables.
Une sorte de prix de la jambisation. Une reconnaissance a double sensSignaler Répondre
Aucun problème, le label prend en compte des villes ayant accueilli le Tour de France (une étape ou arrivée ou départ) au moins une fois depuis sa création ... en 1903. Lyon a rempli la condition 16 ou 17 fois.Signaler Répondre
Et être là seule ville française à avoir ce label, ça va rapporter combien de visiteurs à la ville ?Signaler Répondre
En même temps vu le pognon pour des trucs que les 3/4 utilisent pasSignaler Répondre
Et aussi en conséquence la pire pour les bouchons...Signaler Répondre
merci la doucette !!! mais la sécurité est bien plus importanteSignaler Répondre
en fait Lyon a le droit d'être dans le classement parce qu'elle a été ville étape en 2020. Donc pas décidé par Gregory Doucet. Il va quand même en tirer les lauriers...Signaler Répondre
Un bon point pour l’attractivité économique à terme de la ville. A Villeurbanne et aux autres villes de poursuivre leurs efforts...en évitent de mettre toutes les plaques d'égouts et autres sur les bandes cyclables et en comblant les trous...notamment entre croix luizet et charpennnes....Signaler Répondre
Normal aussiiiiii, toutes les villes qui souhaitent avoir une étape du Tour de France passer dans sa ville doit claquer minimum 180 000 € ( tarif de l'an dernier) . Ça vaut pas le coup !Signaler Répondre
Ils ne sont pas rancuniers, les gars du tour de France....Signaler Répondre
Pas étonnant, Doucet et Bernard ont cramé la caisse dans les pistes cyclables...Signaler Répondre
Dans le même temps, la Municipalité interdit le passage du Tour de France... Cherchez la cohérence !Signaler Répondre
Il faudrait maintenant que Lyon brille en matière de sécurité.. Autre paradigme. Les vélos c'est bien mais ça ne rend pas une ville sûre.Signaler Répondre
Oui mais je peux plus faire de la voiture en villeSignaler Répondre