Lyon sacrée parmi les meilleures villes cyclables d’Europe : ce qui a fait la différence

Lyon pédale désormais parmi les références européennes.

La Ville de Lyon a obtenu la distinction maximale "4 vélos" du label Ville à vélo du Tour de France, remis par les organisateurs de la Grande Boucle aux collectivités engagées en faveur du développement du vélo. Une récompense qui salue les politiques menées ces dernières années pour encourager les mobilités cyclables au quotidien.

Créé en 2021, ce label valorise les villes accueillant ou ayant accueilli le Tour de France masculin, féminin ou un événement labellisé, en récompensant leurs efforts en matière de pratique cyclable. Il ne s’agit pas d’un classement, mais d’une évaluation des politiques publiques mises en place.

Cette année, 25 villes ont été distinguées, mais Lyon est la seule ville française à décrocher le niveau maximal "4 vélos". Seules Lausanne, en Suisse, et Vitoria-Gasteiz, en Espagne, ont également atteint ce niveau en Europe.

Voies lyonnaises, zones 30 et Vélo’v mis en avant

Selon les organisateurs du Tour de France, plusieurs éléments ont pesé dans cette décision : la stratégie cyclable engagée depuis 2009, renforcée par le Plan Vélo 2020-2026, le développement du réseau des Voies lyonnaises, mais aussi les mesures d’apaisement de l’espace public, comme la généralisation des zones 30.

L’offre de services autour du vélo a également été saluée, avec notamment les dispositifs de stationnement sécurisé, les ateliers de réparation, le service Vélo’v ou encore les solutions favorisant l’intermodalité avec les transports en commun.

Avec 81 points obtenus lors de l’évaluation, Lyon dépasse largement le seuil nécessaire pour accéder à cette distinction maximale.

"C’est une immense fierté de voir Lyon briller au sommet des villes cyclables", a réagi le maire de Lyon, Grégory Doucet, évoquant une reconnaissance des investissements réalisés depuis 2020 en faveur des infrastructures cyclables.