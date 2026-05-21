Mouches sur les aliments, locaux insalubres : un snack fermé administrativement près de Lyon

Par un arrêté pris le 20 mai, la préfecture du Rhône a ordonné la fermeture administrative du restaurant Burger Nine B9, situé rue de Lyon à Mornant, dans les Monts du Lyonnais. La décision fait suite à un contrôle réalisé la veille, le 19 mai, par deux agents de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP).

Selon l’arrêté préfectoral que nous avons pu consulter, les agents ont relevé de graves manquements aux règles d’hygiène alimentaire.

Parmi les éléments pointés figurent notamment l’absence de sas entre les sanitaires du personnel et les zones de manipulation des denrées, l’entreposage de denrées dans des locaux jugés insalubres, ainsi qu’une présence importante de mouches dans les espaces de production et directement sur les aliments.

Les services de l’État évoquent aussi un défaut de nettoyage des locaux et équipements, des conditions de stockage inadaptées, le non-respect des températures de conservation, l’absence d’autocontrôles sanitaires et un manque d’information du consommateur sur les allergènes présents dans les produits vendus.

La réouverture de l’établissement est conditionnée à une mise en conformité complète, précise la préfecture.

L’exploitant devra notamment mettre en place un plan de lutte contre les nuisibles, désinfecter l’ensemble des locaux, revoir l’organisation des circuits alimentaires, améliorer les conditions de stockage frigorifique, former le personnel aux règles d’hygiène et réaliser des analyses microbiologiques alimentaires et de surface.

L’arrêté impose également la mise en place d’une meilleure traçabilité des produits, d’une procédure de suivi des huiles de friture, ainsi qu’une conformité des équipements de production et de ventilation.

Le restaurant restera fermé jusqu’à vérification des mesures correctrices par les services compétents.