Près de Lyon : cette boulangerie a été fermée suite à un contrôle sanitaire accablant

Nouvelle fermeture administrative pour raisons sanitaires dans le Rhône.

Par un arrêté pris le 6 mai, la préfecture du Rhône a ordonné la fermeture administrative de la boulangerie-pâtisserie Boulangerie des Sapins, située place du Commerce à Thizy-les-Bourgs, dans le nord du département. La décision fait suite à un contrôle sanitaire réalisé le 4 mai par un agent mandaté dans le cadre des contrôles officiels des établissements alimentaires.

Selon l’arrêté préfectoral, le rapport de contrôle a mis en évidence de graves manquements aux règles d’hygiène alimentaire. Parmi les éléments relevés figurent notamment l’insalubrité des locaux, la présence de déjections de souris, un défaut de maintenance et de nettoyage des espaces de production et de stockage, ainsi qu’une absence de maîtrise des processus sanitaires à risque.

Les services de l’État pointent également l’absence de plan de maîtrise sanitaire validé, des équipements dégradés ou inadaptés, des problèmes de ventilation et des installations électriques jugées non sécurisées.

Une réouverture conditionnée à de nombreux travaux

La fermeture restera en vigueur jusqu’à la mise en conformité complète de l’établissement, précise la préfecture.

L’exploitant devra notamment mettre en place un plan de lutte contre les nuisibles, nettoyer et désinfecter les locaux, remplacer certains équipements vétustes, sécuriser les installations, améliorer les conditions de stockage des denrées alimentaires et mettre en œuvre un plan de maîtrise sanitaire conforme.

L’arrêté prévoit aussi des mesures sur la traçabilité des produits, la gestion des températures de conservation ou encore l’information sur les allergènes.

L’établissement pourra rouvrir uniquement après vérification des mesures correctrices par les services compétents.