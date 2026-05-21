"Stop à l’élargissement" : pourquoi une opération escargot est prévue sur l’A46 Sud près de Lyon

Nouvelle mobilisation annoncée autour du dossier sensible de l’A46 Sud.

La Fédération FRACTURE, qui rassemble plusieurs associations du sud-est lyonnais engagées sur les questions environnementales et de mobilités, appelle à une opération escargot samedi 23 mai sur l’autoroute, afin de protester contre le projet d’élargissement de l’axe et ce qu’elle considère comme un manque d’écoute de l’État.

Le rassemblement est prévu à 10 heures rue Galilée à Saint-Priest, au niveau de l’échangeur n°12 (Saint-Priest Les Meurières), avant un trajet annoncé jusqu’à l’échangeur n°15 de Marennes.

Une contestation de l’élargissement de l’A46 Sud

Dans son communiqué, la fédération affirme réunir 15 communes et huit associations du sud lyonnais mobilisées autour des impacts des infrastructures routières et ferroviaires sur les populations locales.

Les organisateurs dénoncent notamment le projet d’élargissement de l’A46 Sud de 2x2 à 2x3 voies, qu’ils jugent contre-productif. Selon eux, ce chantier ne résoudrait pas les problèmes de congestion et risquerait d’augmenter le trafic de poids lourds, la pollution atmosphérique, les nuisances sonores et les émissions de gaz à effet de serre dans un territoire déjà exposé.

La Fédération FRACTURE critique également ce qu’elle présente comme un "enterrement" des études alternatives promises depuis 2023, tout en accusant le ministre des Transports Philippe Tabarot d’ignorer les demandes de dialogue formulées par les riverains, élus et acteurs économiques du secteur.

À travers cette mobilisation, les associations demandent notamment la publication des études alternatives, l’abandon du projet d’élargissement, mais aussi des engagements chiffrés en faveur des mobilités collectives dans le sud-est lyonnais.

L’opération est annoncée comme pacifique par les organisateurs, qui appellent habitants et usagers à rejoindre le mouvement.