"Stop à l’élargissement" : pourquoi une opération escargot est prévue sur l’A46 Sud près de Lyon

Nouvelle mobilisation annoncée autour du dossier sensible de l’A46 Sud.
La Fédération FRACTURE, qui rassemble plusieurs associations du sud-est lyonnais engagées sur les questions environnementales et de mobilités, appelle à une opération escargot samedi 23 mai sur l’autoroute, afin de protester contre le projet d’élargissement de l’axe et ce qu’elle considère comme un manque d’écoute de l’État.
Le rassemblement est prévu à 10 heures rue Galilée à Saint-Priest, au niveau de l’échangeur n°12 (Saint-Priest Les Meurières), avant un trajet annoncé jusqu’à l’échangeur n°15 de Marennes.
Une contestation de l’élargissement de l’A46 Sud
Dans son communiqué, la fédération affirme réunir 15 communes et huit associations du sud lyonnais mobilisées autour des impacts des infrastructures routières et ferroviaires sur les populations locales.
Les organisateurs dénoncent notamment le projet d’élargissement de l’A46 Sud de 2x2 à 2x3 voies, qu’ils jugent contre-productif. Selon eux, ce chantier ne résoudrait pas les problèmes de congestion et risquerait d’augmenter le trafic de poids lourds, la pollution atmosphérique, les nuisances sonores et les émissions de gaz à effet de serre dans un territoire déjà exposé.
La Fédération FRACTURE critique également ce qu’elle présente comme un "enterrement" des études alternatives promises depuis 2023, tout en accusant le ministre des Transports Philippe Tabarot d’ignorer les demandes de dialogue formulées par les riverains, élus et acteurs économiques du secteur.
À travers cette mobilisation, les associations demandent notamment la publication des études alternatives, l’abandon du projet d’élargissement, mais aussi des engagements chiffrés en faveur des mobilités collectives dans le sud-est lyonnais.
L’opération est annoncée comme pacifique par les organisateurs, qui appellent habitants et usagers à rejoindre le mouvement.
Exact, mais ça ne semble pas rentrer dans le cerveau des anti bagnoles...Signaler Répondre
De plus, la vue aérienne de google maps montre aucune habitation proche de ce tronçon !
C'est vrai que rester x minutes dans les bouchons à mettre des coups d'accélérateur, de freins, ça pollue moins que rouler tout shuss, hein les escrolos???Signaler Répondre
Mouarf
L'élargissement à 2 x 3 voies donc.Signaler Répondre
Et même cela ces fanatisés n'en voudraient pas...
Il faut juste qu'on leur "coupe le micro" à ces décadents, et qu'on fasse ce qu'il y a à faire.
Et personnellement une brasserie locale qui a payé de la pub dans un torchon anti-élargissement a cessé de me voir passer chez eux, elle vient de naître et j'avais déjà récupéré deux fois des bières : terminé.
Ça fait plaisir de voir qu'il n'y a pas que dans Lyon que les gens souhaitent voir moins de circulation !Signaler Répondre
PffSignaler Répondre
L élargissement est prévue depuis longtemps et permettra de ne pas tout bloquer des qu il y a un petit problème sur l A46, tout en améliorant beaucoup de sujets environnementaux ( gestion des eaux pluviales par ex ) et sans impact paysager car l autoroute est souvent en contrebas .
La demande de transports collectifs est un détournement d attention : cela passe d abord par le fait que les communes payent pour plus de transports ( source = budget communal donc impôts) en donnant plus à sytral ou en instaurant du versement de la part des entreprises. L Etat n a rien à voir
Mais ça personne ne le dit
Les mêmes communes qui ont créés des zones d activités lors de la construction de l A46 avec moult trafic induit
Bref..toujours la même histoire de la part de Fracture
Suppression des aides aux assos type FRACTURE et baisse la dette ..................Signaler Répondre
Oui au passage de l'A46 en deux fois 3voies.Signaler Répondre