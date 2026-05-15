Fermeture de Blédina à Villefranche-sur-Saône : Danone précise le sort des salariés et l’avenir du site

L’avenir de l’usine Blédina de Villefranche-sur-Saône se précise. Sept mois après l’annonce de sa fermeture programmée pour juillet 2027, Danone a apporté de nouveaux éléments au Progrès sur le devenir des 117 salariés concernés et sur l’avenir du site industriel historique, implanté à Villefranche-sur-Saône depuis 1881.
Le groupe avait officialisé l’arrêt de l’activité en novembre dernier, invoquant un recul du marché européen de l’alimentation infantile, lié notamment à la baisse de la natalité et à l’évolution des habitudes de consommation.
Après cinq mois de négociations, un accord a été signé ce printemps avec les organisations syndicales, parmi lesquelles la CGT, FO, la CFDT et le SNIAA.
Selon Danone, environ 400 postes en mobilité interne ont été réservés afin de proposer des solutions de reclassement aux salariés, dont 150 situés en Auvergne-Rhône-Alpes.
Les salariés bénéficiant d’une mobilité interne conserveront notamment leur ancienneté, tandis que les frais de déménagement seront pris en charge.
Reste désormais la question du devenir de l’usine caladoise après l’arrêt de la production. Danone affirme poursuivre des discussions afin de construire "un nouvel avenir" pour le site, en lien avec les acteurs locaux.
Le groupe indique privilégier une reprise industrielle du site plutôt qu’une fermeture définitive.
la cracotte était à l'origine une erreur de fabrication...Signaler Répondre
À fermer ! On ne veut plus d’usine polluante !Signaler Répondre
Ben il pourrait en tant qu'entreprise française relocaliser un autre produit, CQFD.Signaler Répondre
Il est vrai que la natalité est en forte hausse, en conséquence leurs produits sont encore plus consommés qu’avant.Signaler Répondre
Tu peux donner des détails, tes sources et tes documents STP, le sujet que tu évoques est très intéressant.Signaler Répondre
Merci à toi.
quand on pense que blédine jacquemaire fut, très populaire pendant des années, le principal employeur de la ville ! et toute la ville profitait de la bonne odeur de blédine lors des périodes de cuissonSignaler Répondre
Ces grands groupes "français" qui palpent des milliards de l'État français chaque année et ne font que délocaliser ou fermer...Signaler Répondre
Après on va pleurer 1 million de fraude à la sécu, les assistés ne sont pas ceux que l'on croit !