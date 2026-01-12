Politique

Métropolitaines 2026 : Bruno Bernard veut déployer 2000 Vélo’v électriques supplémentaires

Toujours plus de vert en 2026 ?

A l'origine du déploiement des Vélo'v électriques verts, très prisés par les usagers à tel point qu'il est parfois impossible d'en trouver, Bruno Bernard annonce ce lundi vouloir accélérer. Et étendre massivement l’offre de vélos à assistance électrique à l’ensemble du territoire métropolitain.

La proposition portée par la majorité sortante prévoit le déploiement de 2000 Vélo’v électriques supplémentaires et la création d’environ 250 nouvelles stations, afin de "changer d’échelle" et de réduire les inégalités territoriales en matière de mobilité. Ces stations seraient équipées en moyenne de 15 bornes et 8 vélos, et la flotte Vélo’v deviendrait, à terme, composée aux deux tiers de vélos électriques.

Le président sortant de la Métropole de Lyon Bruno Bernard, met en avant le succès rencontré depuis l’introduction des Vélo’v électriques il y a un an. "L’arrivée des Vélo’v électriques a profondément changé les usages", affirme-t-il, soulignant que le service compte désormais plus de 105 000 abonnés, un record historique. Le 18 septembre dernier, près de 71 000 trajets ont été enregistrés en une seule journée, un niveau présenté comme supérieur à la fréquentation quotidienne du tramway T3.

Selon la liste, l’assistance électrique a permis de lever les freins liés au relief et à la distance, avec des usages multipliés par trois dans les secteurs en hauteur comme la Croix-Rousse, Fourvière ou Sainte-Foy-lès-Lyon. Une dynamique que la majorité souhaite amplifier, notamment dans les communes de première couronne et les territoires périphériques.

Les premières concertations sont annoncées dans de nombreuses communes de la métropole : Oullins-Pierre-Bénite, Givors, Saint-Genis-Laval, Bron, Saint-Priest, Vaulx-en-Velin, Décines, Meyzieu, Caluire, Rillieux-la-Pape, Champagne-au-Mont-d’Or, Écully, Francheville, Tassin-la-Demi-Lune, ainsi que dans plusieurs communes du Val de Saône. De nouvelles stations seraient également implantées à Lyon et Villeurbanne, tandis que certaines stations existantes seraient agrandies.

Pour Manon Doyelle, tête de liste Porte des Alpes et porte-parole, Vélo’v électrique constitue "une réponse très concrète aux besoins de mobilité du quotidien", en reliant quartiers d’habitation, zones d’emploi et pôles de transports en commun. Même lecture du côté du maire PS de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael, pour qui le développement des stations doit permettre de "rééquilibrer l’offre en fonction des quartiers et des communes".

Adino le 12/01/2026 à 15:02

On n’en peut plus de ses vélos vert !

Vélo solo , quel mépris du bien commun le 12/01/2026 à 14:36

Ça devient pénible de sauver le monde avec des vélos
Une offre du Sytral correcte, robuste avec des fréquences est bien mieux que des vélos
Mais mais... c est pas le même tarif du tout..

Les voies lyonnaises sont un bazar sans nom pour ne pas prendre ses responsabilités sur les transports en commun, renvoyant à une logique vélo solo.
Hors le vélo , c est aussi pas mal d exclusion suivant chaque situation : age / forme physique / choses à transporter/ météo etc etc

St Pie 15 le 12/01/2026 à 14:01

Enfin une nomination papale sans fumee blanche !
Ecolgie oblige !

Ainsi soit il le 12/01/2026 à 13:58

Abemus papa mobile !

ArgentPasCher le 12/01/2026 à 13:58
des infos a écrit le 12/01/2026 à 13h35

Combien coute un vélo
lieu de construction de ces vélos et leu de fabrication pièces les composant

Et merci les journalistes te demander combien vont coûter ces 2000 vélos ? Puis leur entretien. Si c'est payé par la régie publicitaire, combien d'argent en moins pour la métropole ?

Amen le 12/01/2026 à 13:53

Une vraie religion ce velo !
A quand une Bernardmobile ?

Papy mougeot le 12/01/2026 à 13:48

On en a marre de ces promesses !
C’est qui qui paye ?

johnny le 12/01/2026 à 13:47

Y va mettre des cours du code de la route bonne conduite avec

mazipoumo le 12/01/2026 à 13:47

Il n'a jamais autant communiqué que depuis deux mois.

Ex Précisions le 12/01/2026 à 13:39

Il veut claquer tout le pognon de la Métropole avant de se faire éjecter...

des infos le 12/01/2026 à 13:35

Combien coute un vélo
lieu de construction de ces vélos et leu de fabrication pièces les composant

Pédalo le 12/01/2026 à 13:33

Avec ce concours Lépine des annonces ces derniers jours, je suis surpris que Trottinette Bagnon n'ait pas encore apporté sa contribution

Bernard bolen le 12/01/2026 à 13:28

Bernard devrait s’occuper de ses locataires qui depuis leurs travaux de chauffages urbains laisse des appartement à 11 degrés !
inadmissible car les loyers eux ne baissent pas ..
métropole doit se bouger

