Métropolitaines 2026 : Bruno Bernard veut déployer 2000 Vélo’v électriques supplémentaires

A l'origine du déploiement des Vélo'v électriques verts, très prisés par les usagers à tel point qu'il est parfois impossible d'en trouver, Bruno Bernard annonce ce lundi vouloir accélérer. Et étendre massivement l’offre de vélos à assistance électrique à l’ensemble du territoire métropolitain.

La proposition portée par la majorité sortante prévoit le déploiement de 2000 Vélo’v électriques supplémentaires et la création d’environ 250 nouvelles stations, afin de "changer d’échelle" et de réduire les inégalités territoriales en matière de mobilité. Ces stations seraient équipées en moyenne de 15 bornes et 8 vélos, et la flotte Vélo’v deviendrait, à terme, composée aux deux tiers de vélos électriques.

Le président sortant de la Métropole de Lyon Bruno Bernard, met en avant le succès rencontré depuis l’introduction des Vélo’v électriques il y a un an. "L’arrivée des Vélo’v électriques a profondément changé les usages", affirme-t-il, soulignant que le service compte désormais plus de 105 000 abonnés, un record historique. Le 18 septembre dernier, près de 71 000 trajets ont été enregistrés en une seule journée, un niveau présenté comme supérieur à la fréquentation quotidienne du tramway T3.

Selon la liste, l’assistance électrique a permis de lever les freins liés au relief et à la distance, avec des usages multipliés par trois dans les secteurs en hauteur comme la Croix-Rousse, Fourvière ou Sainte-Foy-lès-Lyon. Une dynamique que la majorité souhaite amplifier, notamment dans les communes de première couronne et les territoires périphériques.

Les premières concertations sont annoncées dans de nombreuses communes de la métropole : Oullins-Pierre-Bénite, Givors, Saint-Genis-Laval, Bron, Saint-Priest, Vaulx-en-Velin, Décines, Meyzieu, Caluire, Rillieux-la-Pape, Champagne-au-Mont-d’Or, Écully, Francheville, Tassin-la-Demi-Lune, ainsi que dans plusieurs communes du Val de Saône. De nouvelles stations seraient également implantées à Lyon et Villeurbanne, tandis que certaines stations existantes seraient agrandies.

Pour Manon Doyelle, tête de liste Porte des Alpes et porte-parole, Vélo’v électrique constitue "une réponse très concrète aux besoins de mobilité du quotidien", en reliant quartiers d’habitation, zones d’emploi et pôles de transports en commun. Même lecture du côté du maire PS de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael, pour qui le développement des stations doit permettre de "rééquilibrer l’offre en fonction des quartiers et des communes".