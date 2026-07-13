Transports

La galère sur les rails au départ et à l’arrivée de Lyon à cause d’un incendie au sud de Paris : jusqu’à 6 heures de retard 

La galère sur les rails au départ et à l’arrivée de Lyon à cause d’un incendie au sud de Paris : jusqu’à 6 heures de retard 
La galère sur les rails au départ et à l’arrivée de Lyon à cause d’un incendie au sud de Paris : jusqu’à 6 heures de retard - LyonMag

Il fallait prendre son mal en patience ce dimanche.

Journée de galère ce dimanche sur les rails. Plus précisément sur la ligne à grande vitesse Sud-Est. En cause : un incendie au sud de Paris à proximité des voies. La circulation a par conséquent été fortement perturbée avec des suppressions et des retards de train pouvant aller jusqu’à 6 heures en direction ou en provenance de Lyon mais également de Marseille ou encore Montpellier.

Un retour à la normale était attendu dans la soirée, a précisé la SNCF. "Malgré l'important épisode de canicule que connaît notre pays, ce week-end de grands départs en vacances s'est déroulé dans de bonnes conditions, jusqu'à cette fin de journée. En raison d’un incendie en Seine-et-Marne qui s’est propagé aux abords des voies, la circulation sur la Ligne à Grande Vitesse Sud-Est est perturbée. Les détournements vers d'autres voies entraînent d'importants retards sur plusieurs TGV", indiquait également ce dimanche soir Philippe Tabarot, le ministre des Transports.

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5 commentaires
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La SNCF au régime! le 13/07/2026 à 08:08

Mais quand donc les agents de la SNCF perdront ils leur régime de faveur? La retraite par exemple... Nos impôts paient leurs privilèges! Stop!

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Bianca le 13/07/2026 à 07:55
la france a Macron a écrit le 13/07/2026 à 06h49

tient un ancien 1er ministre qui gère la SNCF après 10 ans de Macron avec des ministres de droite voir d’extrême droite Darmain Retailleu et Édouard Philippe et Mozart de l’économie Bruno Lemaire les médias nous Barratin que la solution est lepen et zemmour avec des sondages truc comme les sondages pour Aulas la France a besoin d’un vrai changement qui ne viendra que par un vrai gauche proche du peuple et les besoins de la société loin des magouilles et du système

La gauche on l'a eue 14 ans avec Sieur Mitterrand et on en paye aujourd'hui le prix. La gauche caviar ne pense qu'à dépenser l'argent que le pays n'a pas, biberonner les gens aux aides sans jamais les inciter à travailler ... d'où le résultat aujourd'hui. Un pays exsangue. Alors la gauche (ou ce qu'il en reste Dieu merci), c'est dehors....
Par ailleurs, achetez vous un Bescherelle pour apprendre à écrire sans faute et de manière plus digeste.

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Voilà le résultat le 13/07/2026 à 07:39
la france a Macron a écrit le 13/07/2026 à 06h49

tient un ancien 1er ministre qui gère la SNCF après 10 ans de Macron avec des ministres de droite voir d’extrême droite Darmain Retailleu et Édouard Philippe et Mozart de l’économie Bruno Lemaire les médias nous Barratin que la solution est lepen et zemmour avec des sondages truc comme les sondages pour Aulas la France a besoin d’un vrai changement qui ne viendra que par un vrai gauche proche du peuple et les besoins de la société loin des magouilles et du système

d’une grande surchauffe sur un cerveau moyen

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oh oh le 13/07/2026 à 07:38

c’est-à-dire inouï !

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la france a Macron le 13/07/2026 à 06:49

tient un ancien 1er ministre qui gère la SNCF après 10 ans de Macron avec des ministres de droite voir d’extrême droite Darmain Retailleu et Édouard Philippe et Mozart de l’économie Bruno Lemaire les médias nous Barratin que la solution est lepen et zemmour avec des sondages truc comme les sondages pour Aulas la France a besoin d’un vrai changement qui ne viendra que par un vrai gauche proche du peuple et les besoins de la société loin des magouilles et du système

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