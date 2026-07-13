La galère sur les rails au départ et à l’arrivée de Lyon à cause d’un incendie au sud de Paris : jusqu’à 6 heures de retard 

Journée de galère ce dimanche sur les rails. Plus précisément sur la ligne à grande vitesse Sud-Est. En cause : un incendie au sud de Paris à proximité des voies. La circulation a par conséquent été fortement perturbée avec des suppressions et des retards de train pouvant aller jusqu’à 6 heures en direction ou en provenance de Lyon mais également de Marseille ou encore Montpellier.

Un retour à la normale était attendu dans la soirée, a précisé la SNCF. "Malgré l'important épisode de canicule que connaît notre pays, ce week-end de grands départs en vacances s'est déroulé dans de bonnes conditions, jusqu'à cette fin de journée. En raison d’un incendie en Seine-et-Marne qui s’est propagé aux abords des voies, la circulation sur la Ligne à Grande Vitesse Sud-Est est perturbée. Les détournements vers d'autres voies entraînent d'importants retards sur plusieurs TGV", indiquait également ce dimanche soir Philippe Tabarot, le ministre des Transports.