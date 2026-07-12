L'école fondée par Marion Maréchal quitte Lyon : l'ISSEP ferme définitivement son site de Confluence

L'Institut de sciences sociales, économiques et politiques (ISSEP), fondé en 2018 par Marion Maréchal, va définitivement quitter ses locaux de Lyon Confluence pour regrouper l'ensemble de ses activités à Paris.

L'école, souvent présentée comme un établissement destiné à former une nouvelle génération de responsables politiques de droite, était déjà implantée dans la capitale depuis la rentrée 2023. Cette fois, le départ est définitif et s'accompagne de la fermeture du site lyonnais.

Dans un communiqué, l'établissement explique que ce choix dépasse un simple changement de localisation. L'équipe de l'ISSEP affirme que cette nouvelle organisation doit lui permettre "d'accueillir davantage d'étudiants, de développer et de renforcer nos partenariats et d'élargir nos missions."

Des interprétations divergentes sur la situation financière

Ce départ intervient alors que la situation économique de l'école a fait l'objet de plusieurs analyses ces dernières années.

De son côté, L'Opinion estimait, lors de l'ouverture du campus parisien en 2023, que cette implantation témoignait d'une situation financière suffisamment solide pour accompagner le développement de l'établissement.

En revanche, Rue89Lyon évoquait dès 2022 un "fiasco financier", en s'appuyant sur un audit réalisé par un cabinet d'expertise lyonnais. Le média rapportait notamment qu'" une partie de l'équipe ne se paie pas, 2 385 heures en 2021 relèvent du 'bénévolat"'". L'école indique par ailleurs fonctionner grâce à des financements issus exclusivement de donateurs et revendique avoir formé près de 1 000 étudiants en huit ans.

Pour rappel, l'arrivée de l'ISSEP à Lyon n'avait jamais fait l'unanimité. Dès son inauguration en 2018, plusieurs manifestations avaient été organisées pour dénoncer l'installation de l'établissement. Au fil des années, les locaux de Confluence ont également été la cible de plusieurs actes de dégradation.