L'école fondée par Marion Maréchal quitte Lyon : l'ISSEP ferme définitivement son site de Confluence

L'Institut de sciences sociales, économiques et politiques (ISSEP), fondé en 2018 par Marion Maréchal, va définitivement quitter ses locaux de Lyon Confluence pour regrouper l'ensemble de ses activités à Paris.
L'école, souvent présentée comme un établissement destiné à former une nouvelle génération de responsables politiques de droite, était déjà implantée dans la capitale depuis la rentrée 2023. Cette fois, le départ est définitif et s'accompagne de la fermeture du site lyonnais.
Dans un communiqué, l'établissement explique que ce choix dépasse un simple changement de localisation. L'équipe de l'ISSEP affirme que cette nouvelle organisation doit lui permettre "d'accueillir davantage d'étudiants, de développer et de renforcer nos partenariats et d'élargir nos missions."
Des interprétations divergentes sur la situation financière
Ce départ intervient alors que la situation économique de l'école a fait l'objet de plusieurs analyses ces dernières années.
De son côté, L'Opinion estimait, lors de l'ouverture du campus parisien en 2023, que cette implantation témoignait d'une situation financière suffisamment solide pour accompagner le développement de l'établissement.
En revanche, Rue89Lyon évoquait dès 2022 un "fiasco financier", en s'appuyant sur un audit réalisé par un cabinet d'expertise lyonnais. Le média rapportait notamment qu'" une partie de l'équipe ne se paie pas, 2 385 heures en 2021 relèvent du 'bénévolat"'". L'école indique par ailleurs fonctionner grâce à des financements issus exclusivement de donateurs et revendique avoir formé près de 1 000 étudiants en huit ans.
Pour rappel, l'arrivée de l'ISSEP à Lyon n'avait jamais fait l'unanimité. Dès son inauguration en 2018, plusieurs manifestations avaient été organisées pour dénoncer l'installation de l'établissement. Au fil des années, les locaux de Confluence ont également été la cible de plusieurs actes de dégradation.
L politique est faite pour les cons !! Qu’ils soient de droite ou de gauche , ils sont très CONS avant tout !! 😂Signaler Répondre
Très objectif ces sources gauchistes, BFM, le dauphiné !! Il ne manque que le monde, liberation ou l’humanité😂Signaler Répondre
Si on pouvait aussi faire le ménage chez les gauchos d'extrême gauche de Lyon 2 Lyon redeviendrait enfin une ville tranquille ..Signaler Répondre
Ou en est on du procès des meurtriers de Quentin? Et de Raphael Archenault, le responsable de toutes ces agressions violentes et antisémites ?
Lyon ne sera jamais une ville d assassins, en mémoire de Jean Moulin ..
Ni oubli, ni pardon, honneur a cette ville qui a jugé et condamne le boucher de Lyon antisémite Klaus BARBIE..Puisse t elle continuer à perpétuer cette tradition de lutte intransigeante contre l antisémitisme , symbole du fascisme....
Vous croyez vraiment convaincre de nouveaux électeurs avec votre propagande répétitive et vos clichés Netanyahistes débiles ?Signaler Répondre
Je veux dire: hors de cercle restreint des abrutis qui biberonnent du Bolloré 24h/24 ?? (ceux la sont perdus pour les arguments rationnels)
je dis ça parce que les Français dans leur immense majorité trouvent votre discours pathétique.
Le plafond de verre va vous faire très mal au crane en 2027, et vous l'aurez bien cherché.
Quand on voit que la plupart des universités et grandes écoles sont devenues des repaires d’extrèmes gauche où on enseigne avant tout l’antisemitisme et le drapeau palestinien, ces grandes écoles ont toutes leurs place...Signaler Répondre
C'est fin MAI 2027 que tu embarques ne penses tu pas?Signaler Répondre
Il est sérieux le gochard?Signaler Répondre
Faut se mettre a la page: Les fachos dits "du vieux Lyon" n'habitent pas dans ce quartier, et il n'y ont plus de locaux depuis 2 ans (d'ailleurs depuis que la Traboule/les Remparts/Agogé sont dissous, il n'y a plus d'agressions racistes dans ce quartier, ni de flashmobs de nazis, ou en tous cas beaucoup moins souvent)Signaler Répondre
La plupart des pubs et bars du quartiers ne veulent plus des fafs et hooligans comme clients, car ils créaient trop de problèmes au reste de la clientèle.
Ce qui reste des "identitaires" Lyonnais se sont rabattus sur Ainay. Dans Saint-Jean la trentaine de nazis et royalistes qui gravitaient le week end autour de la montée du change ont été "grand-remplacés" par les touristes Chinois, Italiens et Anglais.
La seule activité de fafs avérée dans le vieux Lyon est le Dimanche matin, dans les églises de la fraternité Saint Pie X..
Sur le front de l'activisme d'extrême droite, c'est plutôt calme a Lyon depuis que Lyon Populaire et les Remparts sont dissous. (sauf une fois ou les Némésis sont descendues de la capitale et ont tenté d'organiser les nazillons lyonnais pour tendre un guet apens a des gauchistes derrière des voix ferrées a 200 de Sciences Po,😅 Je pense que vous en avez entendu parler a la télé et a l'assemblée )
Bon débarras..Signaler Répondre
Entre le professeur facho Russe de l'ISSEP qui avait découpé une femme en morceaux, les invitations d'intervenants suprémacistes blancs, et les pressions de cadres de l'ISSEP pour faire retirer sa plainte a une étudiante victime d'un viol par un cadre identitaire..
ça sentait le moisi cet ISSEP.
Content pour la confluence, quartier qui mérite mieux que d'abriter le "Science Po des sociopathes d'ultradroite" .
Avant que les zemmouriens ne les défendent, je vais citer des sources:
https://www.bfmtv.com/lyon/lyon-une-enquete-visant-des-dirigeants-l-issep-ouverte-apres-une-plainte-pour-harcelement-et-intimidation_AN-202110290190.html
ainsi que: https://www.ledauphine.com/france-monde/2019/11/09/un-prof-de-l-ecole-de-marion-marechal-suspecte-d-avoir-decoupe-une-femme
De quelle extrême droite parlez vous ?Signaler Répondre
En revanche l’extrême gauche celle qui a assassiné Quentin on préfère ?
La gauchiasserie qui sème le chaos et répand l’antisemitisme et la haine de la France, on préfère ?
Plus que marre de cette apologie du terrorisme quand notre pays sombre dans la ruine
Plus que marre de vos esprits obtus qui veulent imposer leurs dogmes
Vive ce que vous appelez l’extrême droite et qui n’est que ce qui reste debout
Et aussi les islamo gauchistes n'est ce pas ? ? ?Signaler Répondre
Je pense que Marion a fait l'effort de creercette école sur Lyon, économiquement ce n'était pas judicieuxSignaler Répondre
Je n'ai pas ses idées, mais faut savoir respecter, ensuiteje pense que Marine va lui confier une mission ou plus, elle en a les capacités
Lyon ne sait pas garder les talents, médicaux, technique et dans ce cas politique
Gardons nos petits savants avec leur étendage, place Bellecour
Une bonne chose, Lyon n'a jamais été d'extrême droite et ne le sera jamais. S'ils pouvaient embarquer avec eux les fachos du vieux Lyon, le bonheur serait completSignaler Répondre