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Après plusieurs jours de canicule, les orages arrivent sur Lyon et le Rhône

Après plusieurs jours de canicule, les orages arrivent sur Lyon et le Rhône
Après plusieurs jours de canicule, les orages arrivent sur Lyon et le Rhône - LyonMag

Alors que la vigilance orange canicule est toujours en cours dans le Rhône, avec des températures dépassant encore les 34°C attendues ce samedi, une nouvelle dégradation météorologique est annoncée.

Météo-France a placé le département du Rhône et la métropole de Lyon en vigilance jaune aux orages à compter de 15h ce samedi 11 juillet. Cette vigilance restera en vigueur jusqu'en milieu de soirée.

Dans un message publié ce samedi, la préfecture du Rhône appelle les habitants à la prudence : "Anticipez vos déplacements et suivez l'évolution de la météo". 

Cette dégradation intervient alors que l'épisode caniculaire se poursuit. Le département reste maintenu en vigilance orange. Météo-France qualifie cet épisode de "nouvel épisode caniculaire sévère et durable, nécessitant une vigilance particulière notamment pour les personnes sensibles ou exposées."

Les températures devraient encore atteindre 34 à 36°C en plaine ce samedi, malgré une légère baisse par rapport à la veille.

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vigilance jaune orages

4 commentaires
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Ex Précisions le 11/07/2026 à 16:51

GRAND BEAU !
Et rien à venir avant mercredi.
Ce sont les conséquences des restrictions du budget de Météo France ? On se demande pourquoi les aéroports prennent tous des météorologues privés...
Fait ch... je vais devoir arroser le jardin encore quelques soirs.

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johnny le 11/07/2026 à 16:22

Sachant que de demain a milieu de semaine prochaine on va ceux tapé 40 degrés

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Libriste Estuncon le 11/07/2026 à 16:16
Corsica3333 a écrit le 11/07/2026 à 15h43

Incapable de donner la météo dans l'heure qui suit......

En agriculture, on castre les animaux pour qu'ils aient un comportement plus apaisé avec leurs congénères. On devrait avoir une réflexion sur le sujet concernant les humains , cela vous ferait le plus grand bien

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Corsica3333 le 11/07/2026 à 15:43

Incapable de donner la météo dans l'heure qui suit......

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