Après plusieurs jours de canicule, les orages arrivent sur Lyon et le Rhône

Météo-France a placé le département du Rhône et la métropole de Lyon en vigilance jaune aux orages à compter de 15h ce samedi 11 juillet. Cette vigilance restera en vigueur jusqu'en milieu de soirée.

Dans un message publié ce samedi, la préfecture du Rhône appelle les habitants à la prudence : "Anticipez vos déplacements et suivez l'évolution de la météo".

Cette dégradation intervient alors que l'épisode caniculaire se poursuit. Le département reste maintenu en vigilance orange. Météo-France qualifie cet épisode de "nouvel épisode caniculaire sévère et durable, nécessitant une vigilance particulière notamment pour les personnes sensibles ou exposées."

Les températures devraient encore atteindre 34 à 36°C en plaine ce samedi, malgré une légère baisse par rapport à la veille.