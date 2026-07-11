Après plusieurs jours de canicule, les orages arrivent sur Lyon et le Rhône

Météo-France a placé le département du Rhône et la métropole de Lyon en vigilance jaune aux orages à compter de 15h ce samedi 11 juillet. Cette vigilance restera en vigueur jusqu'en milieu de soirée.
Dans un message publié ce samedi, la préfecture du Rhône appelle les habitants à la prudence : "Anticipez vos déplacements et suivez l'évolution de la météo".
Cette dégradation intervient alors que l'épisode caniculaire se poursuit. Le département reste maintenu en vigilance orange. Météo-France qualifie cet épisode de "nouvel épisode caniculaire sévère et durable, nécessitant une vigilance particulière notamment pour les personnes sensibles ou exposées."
Les températures devraient encore atteindre 34 à 36°C en plaine ce samedi, malgré une légère baisse par rapport à la veille.
@meteofrance a placé le département du Rhône et la métropole de Lyon en vigilance jaune #orage à partir de 15h00 jusqu’en milieu de soirée.— Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) July 11, 2026
⛈️Anticipez vos déplacements et suivez l’évolution de la météo.
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GRAND BEAU !Signaler Répondre
Et rien à venir avant mercredi.
Ce sont les conséquences des restrictions du budget de Météo France ? On se demande pourquoi les aéroports prennent tous des météorologues privés...
Fait ch... je vais devoir arroser le jardin encore quelques soirs.
Sachant que de demain a milieu de semaine prochaine on va ceux tapé 40 degrésSignaler Répondre
En agriculture, on castre les animaux pour qu'ils aient un comportement plus apaisé avec leurs congénères. On devrait avoir une réflexion sur le sujet concernant les humains , cela vous ferait le plus grand bienSignaler Répondre
Incapable de donner la météo dans l'heure qui suit......Signaler Répondre