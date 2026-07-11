La Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Cancéropôle Lyon Auvergne-Rhône-Alpes (CLARA) et Lyonbiopôle Auvergne-Rhône-Alpes franchissent une nouvelle étape dans leur partenariat en faveur de la recherche contre le cancer. Les trois acteurs annoncent renforcer leur coopération afin d'accompagner le développement de projets associant laboratoires de recherche et entreprises régionales.

Cette collaboration s'inscrit dans le cadre du dispositif régional "Partenariats d'innovation – volet Preuves de concept", piloté par la Région. Désormais, tous les projets en cancérologie candidats à ce programme seront accompagnés conjointement par le CLARA et Lyonbiopôle avant leur éventuel financement régional, avec l'objectif d'offrir aux porteurs de projets "une expertise complémentaire et un soutien renforcé tout au long de leur développement."

Le dispositif vise à soutenir des innovations encore à un stade précoce, mais jugées prometteuses, afin de faciliter leur transfert vers le monde économique et, à terme, vers les patients. Selon les partenaires, ce programme constitue aujourd'hui un levier essentiel pour rapprocher la recherche académique des entreprises de santé.

À l'occasion de la dernière commission permanente du Conseil régional, deux nouveaux projets ont été retenus et bénéficieront d'un financement de la Région.

Un soutien régional de plus de 700 000 euros

Le premier, Lung3DPrint, reçoit 350 422 euros. Porté par le Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon (CRCL), en partenariat avec Antinéo et les Hospices Civils de Lyon, il ambitionne de développer des modèles de tumeurs pulmonaires bio-imprimées en trois dimensions afin de mieux évaluer l'efficacité des futurs traitements contre le cancer du poumon.

Le second projet, TRACERS, bénéficie d'un soutien de 350 000 euros. Mené par le CRCL avec Sirius NeoSight et le Centre Léon Bérard, il entend améliorer le suivi des cancers métastatiques grâce à l'analyse des cellules tumorales circulantes présentes dans le sang. Les chercheurs souhaitent ainsi adapter plus précisément les traitements aux patients grâce à une technologie de tri développée à Lyon.

Pour Pierre Saintigny, président du Directoire du CLARA, "le programme Preuve du Concept est devenu un maillon essentiel du continuum de l'innovation en cancérologie". Selon lui, le renforcement de la coopération avec Lyonbiopôle permettra de "faire émerger des projets ambitieux et accélérer leur transfert vers le monde socio-économique et les patients."

De son côté, la vice-présidente de la Région Auvergne-Rhône-Alpes chargée de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Catherine Staron, souligne que cette politique répond à "une demande forte de nos entreprises" en finançant la maturation technologique des innovations. Elle estime également que "notre souveraineté économique doit passer par cet accompagnement" afin de "transformer la recherche en innovation et créer la valeur qui renforce notre attractivité économique et scientifique."

Depuis 2025, le dispositif régional "Partenariats d'innovation – volet Preuves de concept" a permis de soutenir 22 projets pour un montant global de 5,3 millions d'euros, dont 60 % concernent la filière santé.