Véronique Trillet-Lenoir : "Il faut poursuivre l'augmentation du prix du paquet de cigarettes"

Le 15 février prochain, Véronique Trillet-Lenoir présentera le plan de lutte contre le cancer devant le parlement européen. Ce sont 4 milliards d'euros qui seront injectés pour toucher divers secteurs, de la recherche à la prévention.

Car selon l'eurodéputée lyonnaise, "le meilleur moyen de lutter contre le cancer, c'est de ne pas l'avoir. (...) Quatre cancers sur dix peuvent être évitables si on met en oeuvre des politiques de prévention d'envergure qui nécessitent le niveau européen".

Selon l'élue macroniste, "on a besoin d'aider et unir les scientifiques européens" pour éviter d'avoir une "force de frappe dispersée" et ainsi "monter le niveau de la recherche et être compétitif vis-à-vis à des Etats-Unis".

Qui dit cancer dit lutte contre le tabagisme. Emmanuel Macron milite pour une génération sans tabac d'ici 2030 tandis que l'Union européenne évoque plutôt 2040.

"Il faut probablement poursuivre l'augmentation du prix du paquet de cigarettes et faire en sorte que les taxes ne soient pas trop disparates d'un pays à un autre sinon on aura du marché transfrontalier", indique Véronique Trillet-Lenoir.

L'eurodéputée LREM évoque également l'alcool et les pesticides. Au sujet de ces derniers, elle estime qu'"interdire un produit toxique à l'échelle d'un seul pays de l'Union européenne, c'est voué à l'échec".

