Gérard Collomb atteint d’un cancer à l’estomac : une pluie de soutien des élus de l’agglomération

Ce vendredi matin, l’ancien maire de Lyon Gérard Collomb a dévoilé sur les réseaux sociaux qu’il souffrait actuellement d’un cancer à l’estomac. Dès le message publié, de nombreuses réactions en soutien ont été publiés.

Il y a déjà ceux des proches, comme l’ancien adjoint aux Sport Yann Cucherat : "je serai aussi de ce combat à vos côtés Gérard".

Du côté de la Métropole de Lyon, le conseiller écologiste Benjamin Badouard exprime "plein de courage dans ce combat contre la maladie". Le maire écologiste du 8ème arrondissement de Lyon, Olivier Berzane souhaite "tout le courage nécessaire pour faire face à cette épreuve et la surmonter".

Toujours parmi les réactions des écologistes, on retrouve celle du futur adjoint au maire de Lyon Gautier Chapuis, chargé de l’Alimentation : "nous connaissons votre pugnacité en politique, je vous souhaite la même pour gagner contre la maladie !". Une autre adjointe de Grégory Doucet, Sonia Zdorovtzoff, en charge de la coopération et la solidarité internationale, "adresse tous ses vœux de courage et je souhaite le plus prompt des rétablissements". Mohamed Chihi adjoint à la Sécurité, écrit : "courage et force à vous afin de surmonter cette épreuve". Autre réaction, celle de la maire du 7e arrondissement de Lyon, Fanny Dubot : "Courage pour cette bataille contre la maladie Monsieur Collomb" écrit très sobrement l’élue.

Les parlementaires écologistes ont aussi fait part de leur soutien. "Courage dans cette épreuve", écrit le sénateur Thomas Dossus. "Je vous souhaite force et courage dans cette épreuve" commente aussi la députée Marie-Charlotte Garin.

Dans ce flot de messages, il y a aussi celui de Christophe Geourjon, conseiller métropolitain UDI : "courage Gérard ta combativité légendaire vas te permettre de gagner cette bataille".

Le maire LR du 2e arrondissement de Lyon, Pierre Oliver, s’est aussi adressé directement à l’ancien maire de Lyon : "tout mon soutien, prenez soin de vous". Parmi les LR, le maire de Caluire-et-Cuire Philippe Cochet indique qu’il "sait que Gérard Collomb est un combattant".

A l’extrême droite, l’ancienne candidate aux législatives dans le Rhône, Agnès Marion, fait part de ses "vœux sincères de rétablissement complet et rapide". Même solidarité affichée au mouvement jeune de Reconquête, parti d’Eric Zemmour, dans un plus long texte et avec un caractère politique : "soutien à Gérard Collomb, nous combattons les idées mais jamais l'homme. Il avait d'ailleurs eu le courage de dénoncer l'insécurité et le risque de guerre civile déclarant que si on ne faisait rien nous vivrons demain face à face".

