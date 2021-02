Lutte contre le cancer : "il ne faut pas stigmatiser le vin" selon le député du Rhône Bernard Perrut

L'élu LR a donc réagi aux annonces du Président de la République jeudi, Emmanuel Macron présentait son programme de lutte contre le cancer et estimait qu'il fallait davantage communiquer sur les effets néfastes de l'alcool.

Si Bernard Perrut "partage son souci de prévenir les excès et de mieux aider ceux qui sont dans une forme de dépendance à en sortir", le parlementaire caladois "s’interroge sur la volonté d’Emmanuel Macron de donner "des repères à la fois plus visibles et plus lisibles aux consommateurs sur chaque produit"".

"Il faut d’abord distinguer le vin des alcools forts, et ne pas stigmatiser le vin, dont la consommation a beaucoup diminué depuis plusieurs années. Je n’imagine pas une étiquette supplémentaire sur les bouteilles, et rappelle les actions menées par la profession viticole et la restauration en faveur d’une consommation modérée et responsable. La promotion de bonnes pratiques de consommation est essentielle, en direction des jeunes notamment, et je demande qu’un arbitrage équilibré soit trouvé entre la prévention des comportements à risque et la préservation d’un modèle de consommation responsable de nos vins français dont nous sommes fiers, ici en Beaujolais comme ailleurs, car ils sont l’expression de nos traditions et de nos terroirs, d’un grand savoir-faire et de notre culture", précise également Bernard Perrut dans un communiqué.