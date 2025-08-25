Economie

Près de Lyon : les vendanges commencent dans le Beaujolais, une "faible" récolte "remplie de promesses en qualité"

Près de Lyon : les vendanges commencent dans le Beaujolais, une "faible" récolte "remplie de promesses en qualité"
Près de Lyon : les vendanges commencent dans le Beaujolais, une "faible" récolte "remplie de promesses en qualité" - LyonMag

2025 sera une nouvelle année précoce pour le vignoble beaujolais.

Ce samedi 23 août a marqué le début des vendanges dans certaines zones des 12 appellations du Beaujolais. Un départ précoce, peut-être l’une des récoltes les plus précoces de ces 10 dernières années, qui s’explique par des températures idéales pour la pousse des vignes depuis le mois d’avril : chaleurs, pluie tempérée, mais surtout pas de gros orages.

En revanche, le 1er juin dernier a causé la frayeur des vignerons. Un gros épisode de grêle a touché le territoire. Ils ont alors dû redoubler d’efforts pour sauver les vignes et compter sur un été avec deux fortes canicules.

"Si le début de campagne viticole pouvait rappeler la ‘bataille vigneronne’ de 2024 par certains aspects, 2025 a ensuite pris son propre chemin, sous la chaleur. Le cycle de la vigne s’est alors accéléré, conduisant à une maturation précoce et un début de vendanges en août. Des caractéristiques communes à 2015 qui a laissé de bons souvenirs parmi les vinificateurs et qui ravit encore aujourd’hui le palais des amateurs. Cela inaugure des vins de grande profondeur", a communiqué l’association Inter-Beaujolais.

Cette dernière assure que la récolte 2025 sera "remplie de promesses en qualité", mais "faible en quantité". Les amateurs de Beaujolais n’ont donc plus qu’une hâte : goûter ce millésime 2025.

Tags :

vendanges

beaujolais

4 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Okdebilos le 25/08/2025 à 21:00
Ex Précisions a écrit le 25/08/2025 à 18h25

Ça y est "faible récolte", ils vont encore demander des aides en plus de fortement augmenter leurs prix, les pauvres.
En plus pour du beaujolpif ;-)
Ces vignerons qui touchent un revenu net 5x supérieur aux autres agriculteurs...

Va voir un peu l'état des vignes et de la récolte et on en reparlera.
Autre chose pas d'aides pour les viticulteurs, pas de PAC.
Bref quand on sait pas on faire sa grande gu....
Ex précisions vraiment le gros debilos de la région lyonnaise, on en a la preuve jour après jour comme taire après commentaire.
Retournes donc a ta piscine et n'oublies pas de démarrer avant ton 4x4 et fait bien ronfler le moteur que l'on sache que c'est toi ! 🤣

Signaler Répondre
avatar
les raisins de la colère le 25/08/2025 à 19:01

Tant que ca déboite bien, la qualité c'est optionnel

Signaler Répondre
avatar
Cyrano le 25/08/2025 à 18:55
Ex Précisions a écrit le 25/08/2025 à 18h25

Ça y est "faible récolte", ils vont encore demander des aides en plus de fortement augmenter leurs prix, les pauvres.
En plus pour du beaujolpif ;-)
Ces vignerons qui touchent un revenu net 5x supérieur aux autres agriculteurs...

Eh ben, faut acheter du Bordeaux, alors? 😊

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 25/08/2025 à 18:25

Ça y est "faible récolte", ils vont encore demander des aides en plus de fortement augmenter leurs prix, les pauvres.
En plus pour du beaujolpif ;-)
Ces vignerons qui touchent un revenu net 5x supérieur aux autres agriculteurs...

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.