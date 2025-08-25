Près de Lyon : les vendanges commencent dans le Beaujolais, une "faible" récolte "remplie de promesses en qualité"

Ce samedi 23 août a marqué le début des vendanges dans certaines zones des 12 appellations du Beaujolais. Un départ précoce, peut-être l’une des récoltes les plus précoces de ces 10 dernières années, qui s’explique par des températures idéales pour la pousse des vignes depuis le mois d’avril : chaleurs, pluie tempérée, mais surtout pas de gros orages.

En revanche, le 1er juin dernier a causé la frayeur des vignerons. Un gros épisode de grêle a touché le territoire. Ils ont alors dû redoubler d’efforts pour sauver les vignes et compter sur un été avec deux fortes canicules.

"Si le début de campagne viticole pouvait rappeler la ‘bataille vigneronne’ de 2024 par certains aspects, 2025 a ensuite pris son propre chemin, sous la chaleur. Le cycle de la vigne s’est alors accéléré, conduisant à une maturation précoce et un début de vendanges en août. Des caractéristiques communes à 2015 qui a laissé de bons souvenirs parmi les vinificateurs et qui ravit encore aujourd’hui le palais des amateurs. Cela inaugure des vins de grande profondeur", a communiqué l’association Inter-Beaujolais.

Cette dernière assure que la récolte 2025 sera "remplie de promesses en qualité", mais "faible en quantité". Les amateurs de Beaujolais n’ont donc plus qu’une hâte : goûter ce millésime 2025.