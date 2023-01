Près de Lyon : elle crée un magasin dédié aux personnes atteintes d’un cancer

"Je me consacre complètement à elles". Ce sont les mots doux et sincères de Chloé Gilabert. La jeune femme de 30 ans est à l’origine de Ly’Déal, un magasin spécialisé et dédié aux personnes atteintes d’un cancer fondé avec son conjoint Alexandre. "Je travaillais dans des magasins de matériel médical où je délivrais de la prothèse mammaire externe pour les femmes qui ont un cancer du sein", explique Chloé. "Ces magasins sont des lieux assez froids, on ne va pas se... (Lire la suite sur Lyon Femmes)