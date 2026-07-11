Vénissieux : surpris par la police, ils jettent un sac rempli de cannabis par la fenêtre

Ce lundi 6 juillet 2026, vers 17h, des policiers engagés dans une opération de sécurisation des halls d'immeuble du boulevard Lénine ont mis la main sur une importante quantité de cannabis à l'issue d'une intervention mouvementée.
Les fonctionnaires de police ont surpris deux individus installés dans les parties communes d'un immeuble. Ils étaient en possession d'un sac contenant des produits stupéfiants. À la vue des policiers, les deux hommes ont immédiatement pris la fuite en direction des étages avant de se réfugier dans un appartement, échappant dans un premier temps à une interpellation.
Pendant que des policiers investissaient le logement, leurs collègues restés au pied de l'immeuble ont aperçu les occupants tenter de se débarrasser du sac en le lançant par une fenêtre. Le sac a pu être récupéré par les forces de l'ordre.
Déjà interdit de paraître à Vénissieux
À l'intérieur, les policiers ont découvert environ un kg de cannabis ainsi que 1 000 euros en numéraire.
L'un des deux suspects a finalement été formellement identifié par les policiers. Âgé de 25 ans, il a été interpellé puis placé en garde à vue.
Les investigations ont par ailleurs révélé que le mis en cause, "très défavorablement connu des services de police", faisait déjà l'objet d'une interdiction judiciaire de paraître sur la commune de Vénissieux.
Présenté au parquet de Lyon mercredi 8 juillet, le suspect a été condamné à neuf mois de prison ferme. Il a été écroué.
Encore un gros consommateur de coke qui fait rire la galerie. Sacré assaSignaler Répondre
9 mois pour 1 kilo.... quelle cretin s il avait travaillé 9 mois il aurait gagné beaucoup +Signaler Répondre
Il faudrait leur enlever la nationalité française. S'ils sont d'origine étrangère et renvoyer les enfants et les parents au bled. Parce que les parents sont aussi fautifs que les enfants ils vivent du trafic de leur enfant.Signaler Répondre
La consommation de drogue n'a pas de couleur politique.. si tous les consommateurs votaient LFI, Mélenchon aurait fini ses deux mandats ^^Signaler Répondre
Son commerce en revanche est la quintessence du libéralisme.
Arrêtez de harceler nos frères ! Ils ont tous les droits : vol, trafic, viol, tabassage voire plus si on les contrarie. Acceptez ça une bonne fois pour toute, bande de fachos.Signaler Répondre
Ce sont les camés de LFI qui vont être en colèreSignaler Répondre
Ce n'est pas 9 mois de prison qui faut infliger à ces vermines , mais au moins 5 ans , leur faire payer le séjour en prison , ensuite retour au bled direct et s'il a la double nationalité lui enlever on a pas besoin des ces saloperies chez nousSignaler Répondre
Quel est l'institution qui a interdit Vénissieux à une racaille ?Signaler Répondre
Trop intelligent.
A Venissieux ?Signaler Répondre
Oh, comme c'est étonnant !