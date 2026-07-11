Vénissieux : surpris par la police, ils jettent un sac rempli de cannabis par la fenêtre

Ce lundi 6 juillet 2026, vers 17h, des policiers engagés dans une opération de sécurisation des halls d'immeuble du boulevard Lénine ont mis la main sur une importante quantité de cannabis à l'issue d'une intervention mouvementée.

Les fonctionnaires de police ont surpris deux individus installés dans les parties communes d'un immeuble. Ils étaient en possession d'un sac contenant des produits stupéfiants. À la vue des policiers, les deux hommes ont immédiatement pris la fuite en direction des étages avant de se réfugier dans un appartement, échappant dans un premier temps à une interpellation.

Pendant que des policiers investissaient le logement, leurs collègues restés au pied de l'immeuble ont aperçu les occupants tenter de se débarrasser du sac en le lançant par une fenêtre. Le sac a pu être récupéré par les forces de l'ordre.

Déjà interdit de paraître à Vénissieux

À l'intérieur, les policiers ont découvert environ un kg de cannabis ainsi que 1 000 euros en numéraire.

L'un des deux suspects a finalement été formellement identifié par les policiers. Âgé de 25 ans, il a été interpellé puis placé en garde à vue.

Les investigations ont par ailleurs révélé que le mis en cause, "très défavorablement connu des services de police", faisait déjà l'objet d'une interdiction judiciaire de paraître sur la commune de Vénissieux.

Présenté au parquet de Lyon mercredi 8 juillet, le suspect a été condamné à neuf mois de prison ferme. Il a été écroué.