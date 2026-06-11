Barbecue, écrans géants, espaces famille : Vénissieux se met à l’heure du Mondial 2026

La Coupe du monde 2026 s’invite à Vénissieux.

Du 16 juin au 19 juillet, la municipalité proposera des retransmissions en plein air de plusieurs matchs du Mondial, avec des espaces aménagés dans différents quartiers de la ville pour permettre aux habitants de suivre la compétition ensemble.

Selon la Ville, les sites de retransmission ouvriront deux heures avant le coup d’envoi des rencontres programmées.

Cela débutera le mardi 16 juin au stade Delaune pour France-Sénégal (21h). Le parc Dupic et le stade Laurent Gérin accueilleront aussi d'autres retransmissions, jusqu'à la finale le 19 juillet.

Les supporters y retrouveront notamment un espace buvette et barbecue, mis en place en partenariat avec le Vénissieux Football Club, un espace famille, pensé notamment pour les enfants et leurs parents et des solutions de repli en intérieur en cas de météo défavorable.

Une volonté de créer un moment de cohésion

Dans un communiqué, le maire de Vénissieux, Idir Boumertit, présente cette initiative comme un rendez-vous populaire destiné à rassembler les habitants autour d’un événement sportif mondial.

"La Coupe du monde est une belle fête populaire et familiale qui marquera l’été 2026", souligne l’édile, évoquant des moments "fédérateurs et d’inclusion" et saluant la mobilisation des services municipaux et du tissu associatif local.

Pour la municipalité insoumise, l’objectif affiché est de permettre aux Vénissians de vivre collectivement la compétition, dans un cadre familial et convivial. Un véritable défi pour le député-maire qui prend le contre-pied de nombreuses grandes villes qui jettent l'éponge face au coût engendré par la sécurisation des fan-zones et les risques élevés de débordements en marge des rencontres.