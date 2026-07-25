Vénissieux : un enfant de 2 ans meurt après avoir été accidentellement percuté par la voiture de sa mère

Le drame s'est produit mercredi 22 juillet, peu après 14h, dans le centre de Vénissieux. Selon les premiers éléments, une mère de famille s'apprêtait à prendre la route avec ses deux jeunes enfants.

Convaincue que ces derniers avaient déjà pris place dans le véhicule, elle se serait installée au volant avant d'effectuer une marche arrière, précise le Progrès.

Mais son plus jeune enfant, un garçon âgé de seulement deux ans, ne se trouvait pas à bord. Il était, au contraire, juste derrière la voiture lorsque le véhicule a reculé. L'enfant a été mortellement percuté.

Rapidement alertés, les secours sont intervenus sur place. Les équipes du SAMU ont tenté de réanimer le petit garçon, mais malgré leurs efforts, son décès a été constaté.

Ce drame d'une extrême gravité s'est déroulé alors que la mère est également enceinte de son troisième enfant.