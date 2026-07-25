Faits Divers

Vénissieux : un enfant de 2 ans meurt après avoir été accidentellement percuté par la voiture de sa mère

Vénissieux : un enfant de 2 ans meurt après avoir été accidentellement percuté par la voiture de sa mère
Vénissieux : un enfant de 2 ans meurt après avoir été accidentellement percuté par la voiture de sa mère

En quelques secondes, une tragédie s'est jouée à Vénissieux.

Le drame s'est produit mercredi 22 juillet, peu après 14h, dans le centre de Vénissieux. Selon les premiers éléments, une mère de famille s'apprêtait à prendre la route avec ses deux jeunes enfants.

Convaincue que ces derniers avaient déjà pris place dans le véhicule, elle se serait installée au volant avant d'effectuer une marche arrière, précise le Progrès.

Mais son plus jeune enfant, un garçon âgé de seulement deux ans, ne se trouvait pas à bord. Il était, au contraire, juste derrière la voiture lorsque le véhicule a reculé. L'enfant a été mortellement percuté.

Rapidement alertés, les secours sont intervenus sur place. Les équipes du SAMU ont tenté de réanimer le petit garçon, mais malgré leurs efforts, son décès a été constaté.

Ce drame d'une extrême gravité s'est déroulé alors que la mère est également enceinte de son troisième enfant.

9 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
excès ! le 25/07/2026 à 18:58
Moi a écrit le 25/07/2026 à 16h04

Courage à elle, c'est dramatique comme accident .

Parfois trop c'est trop !

Signaler Répondre
avatar
lili. le 25/07/2026 à 18:48

c'est quoi cette mère qui n'installe pas ces enfants dans la voiture.

Signaler Répondre
avatar
Sans vouloir accablé la mère le 25/07/2026 à 18:26
Kenel69 a écrit le 25/07/2026 à 17h22

Donc à 2 ans il n'est censé monter tout seul dans la voiture ?! C'est aux parents d'installer et d'attacher leurs enfants . Triste ! Pauvre petit 🙏🏻.

Mais on ne peut pas tout faire, fumer sa cloppe, répondre au téléphone avec des copines à la con, et s'occuper de ce putain de gosse qui fait comme il veut, parce que j'ai pas le temps de l'éduquer
Trop triste, trop fou, j'espère que la voiture achetée à crédit n'a rien , j'ai honte de la comparaison

Signaler Répondre
avatar
Ritchie le 25/07/2026 à 18:23

3 - 1 = 2

Signaler Répondre
avatar
Moi le 25/07/2026 à 17:51
Kenel69 a écrit le 25/07/2026 à 17h22

Donc à 2 ans il n'est censé monter tout seul dans la voiture ?! C'est aux parents d'installer et d'attacher leurs enfants . Triste ! Pauvre petit 🙏🏻.

J' ai vu des enfants en bas âge de moins de deux ans , devant en voiture et pas attaché et dans les bras d'un adulte simplement et pour certains ils étaient assis devant carrément sans ceinture de sécurité.
Quand je vois ça j'hallucine l'inconscience des gens.

Signaler Répondre
avatar
Kenel69 le 25/07/2026 à 17:22

Donc à 2 ans il n'est censé monter tout seul dans la voiture ?! C'est aux parents d'installer et d'attacher leurs enfants . Triste ! Pauvre petit 🙏🏻.

Signaler Répondre
avatar
Moi le 25/07/2026 à 16:04

Courage à elle, c'est dramatique comme accident .

Signaler Répondre
avatar
Pas facile le 25/07/2026 à 14:49

Quelle tragédie qu il repose en paix courage à la famille

Signaler Répondre
avatar
pasquoil le 25/07/2026 à 14:18

paix à son âme RIP 🙏

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.