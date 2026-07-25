Vénissieux : un enfant de 2 ans meurt après avoir été accidentellement percuté par la voiture de sa mère

Le drame s'est produit mercredi 22 juillet, peu après 14h, dans le centre de Vénissieux. Selon les premiers éléments, une mère de famille s'apprêtait à prendre la route avec ses deux jeunes enfants.
Convaincue que ces derniers avaient déjà pris place dans le véhicule, elle se serait installée au volant avant d'effectuer une marche arrière, précise le Progrès.
Mais son plus jeune enfant, un garçon âgé de seulement deux ans, ne se trouvait pas à bord. Il était, au contraire, juste derrière la voiture lorsque le véhicule a reculé. L'enfant a été mortellement percuté.
Rapidement alertés, les secours sont intervenus sur place. Les équipes du SAMU ont tenté de réanimer le petit garçon, mais malgré leurs efforts, son décès a été constaté.
Ce drame d'une extrême gravité s'est déroulé alors que la mère est également enceinte de son troisième enfant.
Parfois trop c'est trop !Signaler Répondre
c'est quoi cette mère qui n'installe pas ces enfants dans la voiture.Signaler Répondre
Mais on ne peut pas tout faire, fumer sa cloppe, répondre au téléphone avec des copines à la con, et s'occuper de ce putain de gosse qui fait comme il veut, parce que j'ai pas le temps de l'éduquerSignaler Répondre
Trop triste, trop fou, j'espère que la voiture achetée à crédit n'a rien , j'ai honte de la comparaison
3 - 1 = 2Signaler Répondre
J' ai vu des enfants en bas âge de moins de deux ans , devant en voiture et pas attaché et dans les bras d'un adulte simplement et pour certains ils étaient assis devant carrément sans ceinture de sécurité.Signaler Répondre
Quand je vois ça j'hallucine l'inconscience des gens.
Donc à 2 ans il n'est censé monter tout seul dans la voiture ?! C'est aux parents d'installer et d'attacher leurs enfants . Triste ! Pauvre petit 🙏🏻.Signaler Répondre
Courage à elle, c'est dramatique comme accident .Signaler Répondre
Quelle tragédie qu il repose en paix courage à la familleSignaler Répondre
paix à son âme RIP 🙏Signaler Répondre