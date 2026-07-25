Drame près de Lyon : un petit garçon de 2 ans perd la vie dans une piscine privée

Le drame s'est noué jeudi 23 juillet, en soirée, à L'Isle-d'Abeau, au sud-est de Lyon. Vers 21h, les secours ont été alertés après la découverte d'un enfant de 2 ans, retrouvé inanimé dans la piscine d'une propriété familiale.
Les sapeurs-pompiers de Bourgoin-Jallieu, épaulés par une équipe du Smur, sont rapidement intervenus. À leur arrivée, l'enfant était en arrêt cardio-respiratoire. Malgré plusieurs dizaines de minutes de manœuvres de réanimation, le médecin n'a pu que constater son décès.
Une cellule de soutien psychologique mise en place
Ce drame a profondément bouleversé les proches présents sur les lieux. Une cellule médico-psychologique a été déployée par le Samu afin d'accompagner la famille confrontée à cette tragédie.
Les gendarmes se sont rendus sur place pour effectuer les premières constatations. D'après les éléments rapportés par nos confrères du Dauphiné Libéré, l'enfant aurait échappé durant quelques instants à la surveillance de ses parents avant d'être retrouvé dans le bassin.
Une enquête a été ouverte afin de déterminer avec précision le déroulement des faits. Les investigations devront notamment vérifier si la piscine familiale était équipée des dispositifs de sécurité obligatoires.
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