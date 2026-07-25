"Enfin on va pouvoir dormir" : vaste opération dans un secteur miné par les nuisances à Lyon 8e, les habitants espèrent que ça dure

Depuis le début de l'été, la place du 8-Mai-1945, dans le quartier des États-Unis (Lyon 8e), cristallise les inquiétudes des habitants. Rixes, rassemblements nocturnes, barbecues géants, nuisances sonores jusque tard dans la nuit... Les riverains dénoncent depuis des mois une dégradation de leur cadre de vie et réclament des actions durables.
Cette semaine encore, le secteur avait fait parler de lui après un week-end particulièrement tendu. Une rixe avait fait un blessé grave et, le lendemain, près de 200 personnes s'étaient installées sous la halle du marché dans la soirée, provoquant l'exaspération des habitants. Une pétition réclamant des mesures fortes contre l'insécurité avait également été lancée.
Une trentaine de policiers municipaux mobilisés
Face à cette situation, une vaste opération de la police municipale a été déployée ce vendredi 24 juillet en début de soirée.
Le maire écologiste du 8e arrondissement, Olivier Berzane, a détaillé le dispositif sur les réseaux sociaux : "Ce soir nous avons mené une opération d'envergure pour envoyer un signal fort aux personnes qui depuis des semaines perturbent la vie des riverains de la place du 8 Mai 45 dans le quartier des États-Unis notamment par la pratique de barbecues géants."
Selon l'élu, une trentaine de policiers municipaux ont été mobilisés, aux côtés de la fourrière et du service de nettoyage de la Métropole de Lyon.
Le bilan fait état de plusieurs procès-verbaux pour diverses infractions, d'un grand nombre de véhicules envoyés en fourrière, de plusieurs contrôles d'alcoolémie ainsi que de convocations devant la Maison de justice et du droit.
Olivier Berzane assure que "la place du 8 Mai a retrouvé son calme et ajoute : "Nous espérons que le message est passé, nous allons continuer de surveiller la situation et interviendrons de nouveau si nécessaire."
Un secteur régulièrement pointé du doigt
Pour les habitants, cette opération intervient dans un secteur où les difficultés ne se limitent pas aux soirées estivales.
Les jours de marché, la place du 8-Mai-1945 est régulièrement le théâtre de nombreuses infractions dénoncées par les riverains : trafic de stupéfiants, vols, agressions, vente à la sauvette ou encore occupations illicites de l'espace public. Une situation qui nourrit depuis plusieurs mois un sentiment d'insécurité grandissant.
Les nuisances nocturnes viennent s'ajouter à ce quotidien. De nombreux habitants expliquent ne plus parvenir à trouver le sommeil en raison des rassemblements qui se prolongent jusque tard dans la nuit, particulièrement lors des épisodes de fortes chaleurs.
Des habitants soulagés... mais prudents
L'intervention de ce vendredi soir a rapidement suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.
Parmi les messages publiés, certains habitants expriment leur soulagement : "Enfin on va pouvoir dormir tranquille", "Merci énormément pour vos efforts… vivement un week-end tranquille", "Un peu d'ordre fait pas de mal" ou encore "Merci monsieur le maire ainsi qu'à la police pour votre intervention, nous étions en souffrance."
Mais d'autres restent plus réservés et attendent de voir si cette mobilisation sera suivie d'effets : "Tous les soirs ? ou juste un soir ? l'évacuation ?", "C'est juste pour ce soir, demain c'est reparti" ou encore "J'espère vraiment que la situation restera ainsi à l'avenir."
Peut-être dans ces groupes il y a une majorité au RSA pas tenu de se lever le matin à 5 ou 6 h pour aller au boulot peut être même que certains ont un Boulot de déaler. Oui RSA + l'argent de deal c'est mieux qu'un SMIC net d'impôts pourvu que cela dureSignaler Répondre
Erreur même dans les campagnes profondes la racailles v habiteSignaler Répondre
Ce qui me désole ou me fais marrer c'est que la plupart du temps dans ceux qui se plaignent des trafics des nuisances des incivilités sont les mêmes qui défendent surtout quand ils ne sont pas concernés les débordements policier les atteintes aux libertés aux contrôles de faciès. Finalement vous récolté ce que vous avez défendu protégé pendant de nombreuses années et dites vous que le mal est bien enraciné et c'est pas le karcher de Sarkozy qui à fonctionné peut être le lance flamme mais sans aller si loin une justice police de fermetéSignaler Répondre
Et si pour faire régner l'ordre le mieux serait de virer les élus complaisants ? Ne vous inquiétez pas ils n'habitent pas le quartier et sont plus préoccupés par virer les voitures de l'avenue des frères lumières que de régler les problèmes du quotidiens de ceux qui subissent.Signaler Répondre
Dans ce quartier voilà 50 ans au moins que la gauche socialiste et écologiste dirige et les problèmes sont connus depuis longtemps.
Après, quand ce sont les habitants qui se mobilisent c'est que l exasperation a atteint in seuil.
Pourtant c'est une chance pour la France toutes ces festivités dans la joie et la bonne humeur.Signaler Répondre
On a bien fait de les accueillir.
Avec Michel Noir, Raymond Barre, Gérard Collomb aussi il y avais des nuisances dans les quartiers.Signaler Répondre
Elles étaient toutefois moins nombreuses car l'éducation était de bien meilleur qualité..
Mais aujourd'hui vous pouvez mettre Aulas ou Dupalais ca serait la meme chose..
il faut imperativement envoyer ces gens tapageurs,barbares , violents en centres d 'education forcée pour faire en sorte ,s ils veulent rester,de leur inculquer serieusement notre mode de vie ,le respect de la tranquilite des voisins ,la civilisation et surtout notre sens de la civilisation europeenne..je n imagine meme pas une elue comme fanny dubot envisager une telle mesure ,tant elle est perchée...(j ai failli oublier le "h")Signaler Répondre
Où il est possible d'avoir laissé perdurer cet état de fait plus d'une journée...Signaler Répondre
Le problème est réglé pour 1 soir. Demain ça recommence. Comme on ne traite jamais les causes profondes (laxisme généralisé, immigration incontrôlée, éducation en baisse, perte des valeurs....), ce sera sans fin. Aujourd'hui il faut vivre dans la campagne profonde et accepter de vivre simplement, mais sereinement.Signaler Répondre
Exactement une cinquantaine, vous avez tout dit, et c'est bien pour cela qu'il ne faut pas généralisé..Signaler Répondre
Et les premieres victimes des nuisances des quartiers sont les habitants de toute origine de ces quartiers..
Dans le mien de quartier nous sommes nombreux à faire regner l'ordre, ce que la police ne fait pas et meme si on ne regle pas tout, ca limite les nuisances..
Ils faut que tout le monde s'y mettent.
Qui a été choisi dans cet arrondissement lors des dernières et récentes élections municipales ?Signaler Répondre
Et maintenant, les habitants et électeurs imaginent, que celui qu’ils ont choisi, va venir régler un problème du quotidien, qu’il considère comme étant « un sentiment de trouble » ….
En fait, ils ont ce qu’ils ont choisi.
le maire en a marre d'apaiser en plantant des arbres ? de ttes façons ils finissent en BBQSignaler Répondre
la Nature va porter plainte
de la mairie et des beaux quartiersSignaler Répondre
l histoire ou une civilisation en evahit une autre sans conflit,sans tirer un coup de fusil ,juste par l angelisme politique idealiste et mortifere des conquisSignaler Répondre
Quelle personne saine d’esprit peut croire une seconde que ce bordel ne recommencera pas ? Ces gens là , tout leur est dû , ils se croient dans leur casbah au bled , et n’ont rien à foutre des autres .Signaler Répondre
alors on peut amputer le membre avant que la gangrene ne gagne...Signaler Répondre
Dans tous les quartiers c'est le même refrain, une bande d'une cinquantaine de voyous du secteur qui se regroupent et foutent le bordel toute la nuit jusqu'à parfois 8h30 du matin pour les plus téméraires...Specialement les week-ends et les jours ou il n'y a pas école. En tant que riverain je suis réveillé jusqu'à 2 à 3 fois dans la nuit par des petards,des fusées,des coups de klaxon, des crissement de pneus, de la musique débile de rappeurs à fond ect ect...la police passe, fait des contrôles mais dès qu'ils tournent le dos ça recommence de plus belle. Les soirées des jeunes ne sont plus ce qu'elles étaient il y a peine 20 ans, tout le monde subit impuissant.Signaler Répondre
pas mal mais si ça pouvait durer !Signaler Répondre
C'était temps ! Lalu écologiste le soulignant lui même "après des semaines" preuve d'une complaisance majeure et un pouvoir de police à exercer qu'il retarde car il sait très bien quelle strate sociale cela concerne.Signaler Répondre
Bref, nettoyer ces nuisances c'est le minimum.
Il y en a marre de la complaisance.
Les gens ont quand même voté massivement pour cette nouvelle France !Signaler Répondre
tout peuple digne de ce nom éradique les barbares.Signaler Répondre
Berzy fait sa promo : les photos, le communiqué de presse...Signaler Répondre
A sa décharge c'est peut être le seul qui n'est pas encore en vacances
Plus vraiment de diversité dans le quartier, la population est assez homogène à présent.Signaler Répondre
D'ailleurs, la députée LFI a obtenu son siège dès le premier tour.
Sentiment d'insécurité ?Signaler Répondre
Il y a quand même un gars qui s'est fait planter juste sous les fenêtres de la rue Arrachart...
Encore un bel exemple de la nouvelle France by LFI :Signaler Répondre
Barbecues sauvages sur l'espace public.
Toutes ces habitants réfractaires à la diversité ...!!Signaler Répondre
Chérir une société cosmopolite et la revendiquer c'est bien, mais le vivre au quotidien c'est autre chose.
anfin ANFIN UME bonne salutation pour les habitants du quartiers une solution existe renvoyer toutes cette RACAILLES CHEZ EUXSignaler Répondre