Ce quartier de Vénissieux quadrillé par la police : des kilos de drogue et d'étonnants cookies au cannabis saisis

Près d'un mois après avoir fait leur apparition, les imposants tags visibles au sommet de la tour située au 25 boulevard Lénine, à Vénissieux, ont disparu.

Comme nous l'avions révélé fin juin, ces inscriptions, visibles à plusieurs centaines de mètres, faisaient la promotion d'un point de deal implanté dans le quartier. Ce mardi 21 juillet, une entreprise est intervenue afin de recouvrir ces marquages réalisés au-dessus du dernier étage de l'immeuble.

Cette opération s'est déroulée sous haute sécurité, avec un important dispositif de forces de sécurité intérieure déployé sur place.

Une vaste opération de sécurisation dans le quartier Lénine

Dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic, les policiers du Rhône ont ainsi mené plusieurs actions dans le secteur Lénine en ce début de semaine. Au programme : visites des parties communes d'immeubles, enlèvement de véhicules et effacement des tags qui faisaient la promotion du trafic de stupéfiants.

L'intervention a également débouché sur une importante saisie de drogue. Selon la police, 3,2 kg de cannabis, 118 g de cocaïne, mais aussi 26 kg de cookies et de pâtes de fruits contenant du cannabis ont été découverts. Une somme de 730 euros a également été saisie.

Cette découverte a été réalisée lors de la visite d'un appartement repéré grâce à un chien spécialisé dans la détection de stupéfiants. Les enquêteurs y ont interpellé un homme avant de procéder aux saisies. Au terme de l'opération, le septuagénaire a été placé en garde à vue. L'enquête devra désormais déterminer l'organisation et l'ampleur de ce trafic.