Ce quartier de Vénissieux quadrillé par la police : des kilos de drogue et d'étonnants cookies au cannabis saisis

Près d'un mois après avoir fait leur apparition, les imposants tags visibles au sommet de la tour située au 25 boulevard Lénine, à Vénissieux, ont disparu.
Comme nous l'avions révélé fin juin, ces inscriptions, visibles à plusieurs centaines de mètres, faisaient la promotion d'un point de deal implanté dans le quartier. Ce mardi 21 juillet, une entreprise est intervenue afin de recouvrir ces marquages réalisés au-dessus du dernier étage de l'immeuble.
Cette opération s'est déroulée sous haute sécurité, avec un important dispositif de forces de sécurité intérieure déployé sur place.
Une vaste opération de sécurisation dans le quartier Lénine
Dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic, les policiers du Rhône ont ainsi mené plusieurs actions dans le secteur Lénine en ce début de semaine. Au programme : visites des parties communes d'immeubles, enlèvement de véhicules et effacement des tags qui faisaient la promotion du trafic de stupéfiants.
L'intervention a également débouché sur une importante saisie de drogue. Selon la police, 3,2 kg de cannabis, 118 g de cocaïne, mais aussi 26 kg de cookies et de pâtes de fruits contenant du cannabis ont été découverts. Une somme de 730 euros a également été saisie.
Cette découverte a été réalisée lors de la visite d'un appartement repéré grâce à un chien spécialisé dans la détection de stupéfiants. Les enquêteurs y ont interpellé un homme avant de procéder aux saisies. Au terme de l'opération, le septuagénaire a été placé en garde à vue. L'enquête devra désormais déterminer l'organisation et l'ampleur de ce trafic.
Lutte contre le #narcotrafic à #Vénissieux (secteur Lénine) : visite des immeubles, enlèvement de véhicules et effacement des tags.— Police Nationale 69 (@PoliceNat69) July 24, 2026
Bilan : 3,2 kg de cannabis, 118 g de cocaïne, 26 kg de cookies et pâtes de fruit au cannabis, 730€ saisis
Suspect interpellé et présenté à la ⚖️ pic.twitter.com/Z4GjCcUnE7
Qu' est ce que l'on attend pour déployer l'armée , si possible la Légion et mettre un terme à ces ordures qui pourrissent la vieSignaler Répondre
Ces "jeunes" lisent. La gauche a raison, il faut arrêter l'amalgame.Signaler Répondre
Décidément, les innovations ne manquent pas sur le marché, maintenant le produit est directement cuisiné. Par contre on commence à être sur de l'ultra-transformé, le score Yuka doit pas être génial.Signaler Répondre
Blague à part, les cookies doivent être extrêmement rentables, vu la quantité de cannabis qu'ils doivent contenir. Surtout, je pense que ce sont des produits "discrets et financièrement abordables" qui ciblent un public plus jeune, qui doit rester discret et qui a pas beaucoup d'argent. Un moyen d'étendre le marché et de décomplexer encore plus la consommation. Inquiétant.
Un grand classique les biscuits et gateaux avec du cannabis ou des champipis ;-)Signaler Répondre
Ça a toujours existé et c'est très utilisé en thérapeutique : https://www.franceinfo.fr/sante/drogue-addictions/cannabis/space-cake-tisanes-et-plants-bio-la-debrouille-des-patients-consommateurs-de-cannabis-therapeutique_3416619.html