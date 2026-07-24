La Métropole de Lyon a annoncé ce vendredi engager un programme de rénovation des trémies routières de Perrache, construites il y a plus de 50 ans, afin de garantir la sécurité des usagers et d’assurer le bon fonctionnement de "ces axes essentiels de traversée du territoire métropolitain".

Les travaux débutent le mardi 28 juillet et concerneront la trémie 1, qui relie le pont Gallieni, côté Rhône, aux quais de Saône. Ils se termineront au mois de septembre 2027.

Mais, afin de gérer au mieux le trafic et les dessertes, et compte tenu des moyens matériels très importants à déployer, la décision a été prise de réaliser les travaux trémie par trémie.

La totalité du chantier devrait durer 15 ans, soit de 12 à 15 mois de travaux par trémie.

Il faut dire que les travaux s'annoncent complexes, en raison de la vétusté des structures et des réseaux, associée au contexte très particulier du site. Plusieurs étapes sont programmées : le désamiantage, la réparation de la structure, le remplacement des différents réseaux d'eau, d'éclairage et de système de protection incendie ainsi que la réfection complète de la voirie.

Lors de la première phase de chantier, des déviations seront mises en place afin de maintenir les déplacements et de limiter les perturbations de circulation dans le secteur. L’accès aux quais de Saône se fera par la place Carnot, tandis que la traversée initialement permise par la T1 se fera par la trémie n°2.