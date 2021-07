Lyon : plusieurs mois de fermeture pour les tunnels Brotteaux-Servient et Vivier-Merle

Dans le cadre des travaux engagés au niveau de la future sortie du parking Béraudier dans le quartier de la Part-Dieu, des perturbations sont à prévoir.

Afin de poursuivre les travaux de confortement des sols, les tunnels Brotteaux-Servient et Vivier-Merle connaîtront des fermetures dans les prochaines semaines.

Trois périodes de fermeture sont notamment prévues :

-Du lundi 19 juillet au 2 août 2021 à 8h : fermeture du tunnel Brotteaux-Servient en totalité

-Du lundi 2 août à 8h au vendredi 6 août : fermeture ponctuelle du tunnel Brotteaux-Servient en semaine entre 10h et 16h

-Du lundi 9 août au dimanche 14 novembre : réouverture du tunnel Brotteaux-Servient et fermeture du tunnel Vivier-Merle jour et nuit

Les travaux réalisés entre le centre commercial et la place Béraudier consistent à creuser une galerie souterraine de 60 mètres transformée en un tunnel à sens unique, réaliser un ouvrage de raccordement au tunnel Brotteaux-Servient existant et réaliser une extension du couloir du métro B.