La commune de Montrottier, située dans l'ouest lyonnais, relaie un appel à témoins après un cambriolage commis au sein du cabinet dentaire de la commune.
Selon la publication de la mairie, les faits se sont produits dans la nuit du mardi 21 au mercredi 22 juillet, entre 20 heures et 7h30 environ.
La municipalité précise que "la gendarmerie recherche toute information pouvant être utile à l'enquête." Les personnes ayant remarqué "un véhicule inhabituel, des allées et venues suspectes, entendu un bruit particulier ou [disposant] de toute autre information pouvant aider à préciser les circonstances de ce cambriolage" sont invitées à se manifester.
Les témoins peuvent contacter la mairie de Montrottier (04 74 70 13 07), la gendarmerie ou directement le cabinet dentaire (04 74 70 19 99).
La commune rappelle enfin que "même un détail qui vous semble anodin peut s'avérer précieux pour les enquêteurs" et remercie par avance les habitants pour leur vigilance ainsi que pour le partage de cet appel à témoins.
La nouvelle France by LFI.Signaler Répondre
Le retour des cambrio ds les cabinets médical, type dentiste, gynéco, ophtalmo ou autre, pour leur machine de pointe qui valent des fortunes et qui partent ds les pays de l'est. Les mêmes qui tapent ds les GPS pr tracteur qui valent aussi une fortune. En ruralité on devrait autoriser "le tire à vue" !! Un coup de fusil au 1er inconnu qui passe, Montrottier c'est des endroits où il y a pas de passage, tu vois de suite quand des inconnus suspect rodent dans le coin. Des bled un peu perdu où on trouve seulement des personne âgées, vivant souvent seul malheureusement, y a pas de famille et des enfants dehors pour repousser un peu ces malveillants.Signaler Répondre
Hé bien vu les marges des dentistes pour ce que j'en ai pu voir en tenant leur compta à Fiducial, s'ils cherchaient de quoi revendre on a affaire à des bons à rien qui volent pour le plaisir de voler ou qui n'ont vraiment pas plus de 50 de QI.Signaler Répondre
Après s'ils ont volé du matériel pour le revendre à prix décoté à l'étranger, bon à toujours affaire à des bons à rien car en principe les dentistes étrangers ont droit à des aides étrangères, après y'a les pays comme l'Afghanistan qui n'ont rien mais par contre ils payent certainement rien, donc le vol n'a aucun intérêt là non plus.