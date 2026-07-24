La commune de Montrottier, située dans l'ouest lyonnais, relaie un appel à témoins après un cambriolage commis au sein du cabinet dentaire de la commune.

Selon la publication de la mairie, les faits se sont produits dans la nuit du mardi 21 au mercredi 22 juillet, entre 20 heures et 7h30 environ.

La municipalité précise que "la gendarmerie recherche toute information pouvant être utile à l'enquête." Les personnes ayant remarqué "un véhicule inhabituel, des allées et venues suspectes, entendu un bruit particulier ou [disposant] de toute autre information pouvant aider à préciser les circonstances de ce cambriolage" sont invitées à se manifester.

Les témoins peuvent contacter la mairie de Montrottier (04 74 70 13 07), la gendarmerie ou directement le cabinet dentaire (04 74 70 19 99).

La commune rappelle enfin que "même un détail qui vous semble anodin peut s'avérer précieux pour les enquêteurs" et remercie par avance les habitants pour leur vigilance ainsi que pour le partage de cet appel à témoins.