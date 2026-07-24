Départs en vacances : quels sont les axes à éviter ce week-end en Auvergne-Rhône-Alpes ?

Bison Futé hisse le drapeau orange ce vendredi au niveau national dans le sens des départs, et voit rouge sur le quart nord-est et le quart sud-ouest.
Dans la région, il sera conseillé d'éviter l’autoroute A6, entre Beaune et Lyon, de 12h à 17h ainsi que l'A7 entre Lyon et Orange de 11h à 19h.
Dans le sens des retours, la journée sera classée orange en Auvergne-Rhône-Alpes, avec des difficultés attendues en Vallée du Rhône de 11h à 19h, sur l'A43 entre Chambéry et Lyon de 11h à 20h et sur l'A6 au nord du Tunnel sous Fourvière entre 15h et 19h.
La journée la plus difficile restera malgré tout celle de samedi avec un drapeau rouge sur toute la France en ce qui concerne les départs. Il sera notamment conseillé d’éviter l’A7, entre Lyon et Orange, de 8h à 18h, et entre Orange et Marseille, de 12h à 20h. Dans le sens des retours, des ralentissements sont attendus sur le pourtour méditerranéen et le quart nord-ouest.
A noter également des bouchons ce dimanche 26 juillet en Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des départs ; la journée est classée orange.
Ce dernier week-end sera par conséquent chargé mais moins chargé que le premier d’août. Le drapeau noir fera en effet son apparition dès le vendredi 31 juillet sur le quart sud-ouest puis le samedi 1er août au niveau national dans le sens des départs à l’occasion d’un nouveau week-end de chassé-croisé.
Commentaire absurde d'un gars qui n'a aucun problème de santé. Et tu ne vas pas faire moitié de la France à vélo avec les bagages, en plus.Signaler Répondre
LFI, c'est pas mal non plus! Immigration a volonté, régularisation, voile, burkini autorisés, drapeau Palestinien sur les façades des mairies!!!!!Signaler Répondre
Bcp de belges allemand anglais néerlandais sur la a6Signaler Répondre
Ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'argent que "les français" n'en ont pas.Signaler Répondre
Et il ne vous échappera pas que les français ne seront pas les seuls à fréquenter les routes du pays lors de ce weekend...
tu te sens mieux après ta petite et sotte boule puante ?Signaler Répondre
la melenche!!pire que du temps des fermiers generaux sous louis ixivé!y va tout piquer dans les caisses..tes propos sont ceux d un exonéré de taxes :tu vis sous perfusion ,espece de...français ET cassoce!Signaler Répondre
allez retourne te vautrer avec La France Infâme. avec des niveaux d analyse de cet acabit tu n es pas prêt d avancerSignaler Répondre
1h20 à 1H40 pour faire 5 kilomètres. Je ne sais pas mais moi il me faut 12 MN a Vélo!! CDFD! Alors arrêtez de polluer avec vos véhicules écocides et allez pédaler ce sera bon pour votre cholestérol, pour vos artères et bon pour la planète!!! Je sais déjà que les plus gras et fainéants d'entre vous vont me répondre "Comment je fait pour????" 'c'est pas possible parce que" ; Et sœur? tais toi et pédale !!! Franchement , vous n'avez pas honte ? a un par voiture, avec un gros SUV en plus !!!Signaler Répondre
je croyais que les français n'étaient pas d'argent pour partir en vacances ?Signaler Répondre
profite de ces derniers vacances parce que l’année prochaine si vous votez mal vous aurez l’extrême droite de lepen ou zemmour ou pouvoir et vu ce qu’ils proposent même les vacances seront supprimés sa sera taf et métro et dodo bonnes vacances à tout le mondeSignaler Répondre
quand donc viens tu nous emmerder avec ta science?Signaler Répondre