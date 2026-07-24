Départs en vacances : quels sont les axes à éviter ce week-end en Auvergne-Rhône-Alpes ?

Bison Futé hisse le drapeau orange ce vendredi au niveau national dans le sens des départs, et voit rouge sur le quart nord-est et le quart sud-ouest.

Dans la région, il sera conseillé d'éviter l’autoroute A6, entre Beaune et Lyon, de 12h à 17h ainsi que l'A7 entre Lyon et Orange de 11h à 19h.

Dans le sens des retours, la journée sera classée orange en Auvergne-Rhône-Alpes, avec des difficultés attendues en Vallée du Rhône de 11h à 19h, sur l'A43 entre Chambéry et Lyon de 11h à 20h et sur l'A6 au nord du Tunnel sous Fourvière entre 15h et 19h.

La journée la plus difficile restera malgré tout celle de samedi avec un drapeau rouge sur toute la France en ce qui concerne les départs. Il sera notamment conseillé d’éviter l’A7, entre Lyon et Orange, de 8h à 18h, et entre Orange et Marseille, de 12h à 20h. Dans le sens des retours, des ralentissements sont attendus sur le pourtour méditerranéen et le quart nord-ouest.

A noter également des bouchons ce dimanche 26 juillet en Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des départs ; la journée est classée orange.

Ce dernier week-end sera par conséquent chargé mais moins chargé que le premier d’août. Le drapeau noir fera en effet son apparition dès le vendredi 31 juillet sur le quart sud-ouest puis le samedi 1er août au niveau national dans le sens des départs à l’occasion d’un nouveau week-end de chassé-croisé.