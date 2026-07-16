Avec les clés du magasin, ils dérobent plus de 35 000 euros de vêtements dans ce centre commercial de Lyon

Le magasin de sport Foot Korner du centre commercial de la Part-Dieu a été victime d’un vol ce dimanche en début de soirée. Près de 35 000 euros de vêtements ont été dérobés par des malfaiteurs encagoulés, rapporte le Progrès.
Selon les premiers éléments de l’enquête, il n’y aurait pas eu d’effraction au sein de la boutique située au deuxième étage du centre commercial puisque les voleurs avaient vraisemblablement les clés et les badges afin d’y accéder. Les investigations se poursuivent.
Pour rappel, le centre commercial de la Part-Dieu reste accessible le dimanche en raison de la présence du cinéma et des restaurants ouverts ce jour-là.
Vous n'avez pas internet ?Signaler Répondre
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A 9n%C3%A9ration_Y
Quand on connait le prix de fabrication d'une paire de chaussures de sport environ 5 Euros en Asie, revendu 90 Euros minimum (souvent plus cher), effectivement on arrive vite à 35 000 Euros avec trois fois rien !Signaler Répondre
Faut bien choisir ses collèques de travail !Signaler Répondre
Certainement des employés du magasin ou des vigiles qui ont fait faire des doubles de clés. L'enquête va être vite résolue. les assurances vont payer et dans quelques mois on recommenceSignaler Répondre
C'est quoi les millenials svp ?Signaler Répondre
Arsène Lupin est grillé .........................Signaler Répondre
Non pas 1 français sur 5, mais un homme sur 5.Signaler Répondre
Ah, toutes ces chances pour la France ???Signaler Répondre
enfin un employé exemplaire qui ne compte pas ses heures et qui aime porter des cagoulesSignaler Répondre
Mon dieu, qu'avons nous fait? une génération de crétins ! Et que dire de ceux qui ne l'auront pas?Signaler Répondre
Heureusement, A Lyon, on a la Machecroute
Recruter pour un employeur n'a jamais été aussi difficile entre ces racailles qui vous la font a l'envers (en filant badges et clés aux potes de cité), les glandeurs, les syndicalistes et les millenials...Signaler Répondre
Ce pays qui interdit d'interdire a créé une génération qui est en train de mettre le pays au tapis
L'électorat au travail de la nouvelle France by LFI.Signaler Répondre
Vu qui bosse a Foot Koorner c'est signé et le vol aussi, un certain type de population qui aime ce genre de fringues et le vol.Signaler Répondre
En même temps ils ont qu'à faire attention qui ils embauchent bien fait pour eux.
Choisir ses employés et sous-traitants surtout !Signaler Répondre
De toute façon déjà 1 français sur 5 (je ne parle pas des étrangers) a un casier judiciaire donc facile de tomber sur le mauvais cheval...
"malfaiteurs encagoulés" mais avec les clefs ! Mieux choisir ses potes !Signaler Répondre
Pas bien finots les gars. Ils pensent que 35000€ volés ça va pas se voir surtout sans effraction??? Des génies, des lumières...Signaler Répondre
Le juge v a t il demander son expulsion du territoire pour Son énième crime ? Non nous avons colonisé l Algérie il faut l aider le pauvreSignaler Répondre
De toute façon s'ils sont chopés les juges leur trouveront mille excuses pour les libérer et les encourager à recommencer...Signaler Répondre