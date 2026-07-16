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Avec les clés du magasin, ils dérobent plus de 35 000 euros de vêtements dans ce centre commercial de Lyon

Avec les clés du magasin, ils dérobent plus de 35 000 euros de vêtements dans ce centre commercial de Lyon
Avec les clés du magasin, ils dérobent plus de 35 000 euros de vêtements dans ce centre commercial de Lyon - LyonMag

Les faits remontent à ce dimanche.

Le magasin de sport Foot Korner du centre commercial de la Part-Dieu a été victime d’un vol ce dimanche en début de soirée. Près de 35 000 euros de vêtements ont été dérobés par des malfaiteurs encagoulés, rapporte le Progrès.

Selon les premiers éléments de l’enquête, il n’y aurait pas eu d’effraction au sein de la boutique située au deuxième étage du centre commercial puisque les voleurs avaient vraisemblablement les clés et les badges afin d’y accéder. Les investigations se poursuivent.

Pour rappel, le centre commercial de la Part-Dieu reste accessible le dimanche en raison de la présence du cinéma et des restaurants ouverts ce jour-là.

Tags :

vol

centre commercial de la Part-Dieu

18 commentaires
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GAD le 16/07/2026 à 13:46
Heu ... a écrit le 16/07/2026 à 10h48

C'est quoi les millenials svp ?

Vous n'avez pas internet ?

https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A 9n%C3%A9ration_Y

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CQQFD69! le 16/07/2026 à 11:44

Quand on connait le prix de fabrication d'une paire de chaussures de sport environ 5 Euros en Asie, revendu 90 Euros minimum (souvent plus cher), effectivement on arrive vite à 35 000 Euros avec trois fois rien !

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mafia ! le 16/07/2026 à 11:24
Billy le kid a écrit le 16/07/2026 à 10h11

Arsène Lupin est grillé .........................

Faut bien choisir ses collèques de travail !

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Rb6528 le 16/07/2026 à 11:05

Certainement des employés du magasin ou des vigiles qui ont fait faire des doubles de clés. L'enquête va être vite résolue. les assurances vont payer et dans quelques mois on recommence

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Heu ... le 16/07/2026 à 10:48
Ça se multiplie a écrit le 16/07/2026 à 08h48

Recruter pour un employeur n'a jamais été aussi difficile entre ces racailles qui vous la font a l'envers (en filant badges et clés aux potes de cité), les glandeurs, les syndicalistes et les millenials...
Ce pays qui interdit d'interdire a créé une génération qui est en train de mettre le pays au tapis

C'est quoi les millenials svp ?

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Billy le kid le 16/07/2026 à 10:11

Arsène Lupin est grillé .........................

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nepasraconternimportequoi le 16/07/2026 à 09:29
Ex Précisions a écrit le 16/07/2026 à 08h28

Choisir ses employés et sous-traitants surtout !
De toute façon déjà 1 français sur 5 (je ne parle pas des étrangers) a un casier judiciaire donc facile de tomber sur le mauvais cheval...

Non pas 1 français sur 5, mais un homme sur 5.

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Chris25 le 16/07/2026 à 09:27

Ah, toutes ces chances pour la France ???

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bravooo ! le 16/07/2026 à 09:18

enfin un employé exemplaire qui ne compte pas ses heures et qui aime porter des cagoules

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Libriste Sentdufion le 16/07/2026 à 08:50
Justice mon c... a écrit le 16/07/2026 à 07h06

De toute façon s'ils sont chopés les juges leur trouveront mille excuses pour les libérer et les encourager à recommencer...

Mon dieu, qu'avons nous fait? une génération de crétins ! Et que dire de ceux qui ne l'auront pas?
Heureusement, A Lyon, on a la Machecroute

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Ça se multiplie le 16/07/2026 à 08:48
potos a écrit le 16/07/2026 à 08h23

"malfaiteurs encagoulés" mais avec les clefs ! Mieux choisir ses potes !

Recruter pour un employeur n'a jamais été aussi difficile entre ces racailles qui vous la font a l'envers (en filant badges et clés aux potes de cité), les glandeurs, les syndicalistes et les millenials...
Ce pays qui interdit d'interdire a créé une génération qui est en train de mettre le pays au tapis

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Solidarité 69 le 16/07/2026 à 08:47

L'électorat au travail de la nouvelle France by LFI.

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Moon88 le 16/07/2026 à 08:34

Vu qui bosse a Foot Koorner c'est signé et le vol aussi, un certain type de population qui aime ce genre de fringues et le vol.

En même temps ils ont qu'à faire attention qui ils embauchent bien fait pour eux.

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Ex Précisions le 16/07/2026 à 08:28
potos a écrit le 16/07/2026 à 08h23

"malfaiteurs encagoulés" mais avec les clefs ! Mieux choisir ses potes !

Choisir ses employés et sous-traitants surtout !
De toute façon déjà 1 français sur 5 (je ne parle pas des étrangers) a un casier judiciaire donc facile de tomber sur le mauvais cheval...

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potos le 16/07/2026 à 08:23

"malfaiteurs encagoulés" mais avec les clefs ! Mieux choisir ses potes !

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Lumière du jour le 16/07/2026 à 08:06

Pas bien finots les gars. Ils pensent que 35000€ volés ça va pas se voir surtout sans effraction??? Des génies, des lumières...

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Free Lyon le 16/07/2026 à 07:50

Le juge v a t il demander son expulsion du territoire pour Son énième crime ? Non nous avons colonisé l Algérie il faut l aider le pauvre

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Justice mon c... le 16/07/2026 à 07:06

De toute façon s'ils sont chopés les juges leur trouveront mille excuses pour les libérer et les encourager à recommencer...

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