Avec les clés du magasin, ils dérobent plus de 35 000 euros de vêtements dans ce centre commercial de Lyon

Le magasin de sport Foot Korner du centre commercial de la Part-Dieu a été victime d’un vol ce dimanche en début de soirée. Près de 35 000 euros de vêtements ont été dérobés par des malfaiteurs encagoulés, rapporte le Progrès.

Selon les premiers éléments de l’enquête, il n’y aurait pas eu d’effraction au sein de la boutique située au deuxième étage du centre commercial puisque les voleurs avaient vraisemblablement les clés et les badges afin d’y accéder. Les investigations se poursuivent.

Pour rappel, le centre commercial de la Part-Dieu reste accessible le dimanche en raison de la présence du cinéma et des restaurants ouverts ce jour-là.