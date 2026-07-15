Il frappe et mord des policiers en plein commissariat à Villeurbanne : trois blessés

Selon nos informations, les faits se sont produits vers 13h30 ce mardi 14 juillet. Deux hommes se présentent alors à l'accueil du commissariat afin de régler un différend portant sur la propriété d'une trottinette. Chacun revendique être le propriétaire de l'engin et l'un accuse l'autre de l'avoir volé.
Après examen des éléments à sa disposition, un officier de police judiciaire décide de laisser repartir l'un des deux hommes avec la trottinette.
Une décision que le second protagoniste refuse d'accepter. Estimant avoir été lésé, il tente de récupérer l'engin par la force. Trois policiers s'interposent alors pour empêcher l'altercation.
L'homme se débat violemment et s'en prend aux fonctionnaires. Au cours de l'intervention, il porte plusieurs coups de poing et mord les policiers. Il est finalement maîtrisé, interpellé puis placé en garde à vue.
Le bilan est particulièrement lourd pour les forces de l'ordre. Trois policiers ont été blessés. L'un souffre d'une fracture de la mâchoire, un deuxième présente une blessure ouverte au niveau de la tempe et un troisième a été sérieusement touché sous un œil, avec un important hématome.
Contacté, le syndicat Alliance Police Nationale Rhône a apporté son "soutien aux trois policiers blessés". Le syndicat déplore également "un manque d'autorité de plus en plus préoccupant. Nous constatons qu'aujourd'hui, même dans un commissariat, les policiers et les institutions ne sont plus respectés. C'est la raison pour laquelle nous appelons à un véritable plan Marshall de l'autorité."
Du LFI dans toute sa splendeur !Signaler Répondre
Un député LFI du Vaucluse, genre "Peace and Love" ?Signaler Répondre
furieux et ecumant que le jean luc-lfi de parissss qui veut etre president?Signaler Répondre
la police tue selon LFI nous devinons où il trouve leurs électeursSignaler Répondre
Qu’en pense Mr Gabriel Amard? Le fidèle de tous les fidèles de Merluche 1er? Le défenseur des racailles et des délinquants face a l’autorité et à nos FDO? Quand va t-on enfin réagir face à cette destruction progressive et méthodique de l’ordre par ces forces du chaos de l’extrême gauche française! TOTAL SOUTIEN À NOS FDO qui sont toujours là pour nous défendre face à ces hordes de sauvages et de délinquants qui n’ont plus peur de rien! A quand la mise en place de l’ordre nouveau avec une autorité forte qui ne laisse rien passer et qui protège les français ? Aucune piétinée et aucun répit face à cette délinquance et à ces individus qui ne répètent rien!Signaler Répondre
Ils sont tous Lam en tables !Signaler Répondre
qui est tombé de sa trottinette sans casque ???????????????Signaler Répondre
Idée de sanction de saison : 72h attaché à un arbre en plein soleil sans eau évidemmentSignaler Répondre
Une fois de plus à Villeurbanne qui accueille un peu n'importe qui !Signaler Répondre
Comme s'il n'y avait déjà pas assez de bordel avec les trottinettes...Vite un cage à la S.P.A pour ce monsieur avec sa pâtée pour ce soir.Signaler Répondre