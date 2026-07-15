Il frappe et mord des policiers en plein commissariat à Villeurbanne : trois blessés

Selon nos informations, les faits se sont produits vers 13h30 ce mardi 14 juillet. Deux hommes se présentent alors à l'accueil du commissariat afin de régler un différend portant sur la propriété d'une trottinette. Chacun revendique être le propriétaire de l'engin et l'un accuse l'autre de l'avoir volé.

Après examen des éléments à sa disposition, un officier de police judiciaire décide de laisser repartir l'un des deux hommes avec la trottinette.

Une décision que le second protagoniste refuse d'accepter. Estimant avoir été lésé, il tente de récupérer l'engin par la force. Trois policiers s'interposent alors pour empêcher l'altercation.

L'homme se débat violemment et s'en prend aux fonctionnaires. Au cours de l'intervention, il porte plusieurs coups de poing et mord les policiers. Il est finalement maîtrisé, interpellé puis placé en garde à vue.

Le bilan est particulièrement lourd pour les forces de l'ordre. Trois policiers ont été blessés. L'un souffre d'une fracture de la mâchoire, un deuxième présente une blessure ouverte au niveau de la tempe et un troisième a été sérieusement touché sous un œil, avec un important hématome.

Contacté, le syndicat Alliance Police Nationale Rhône a apporté son "soutien aux trois policiers blessés". Le syndicat déplore également "un manque d'autorité de plus en plus préoccupant. Nous constatons qu'aujourd'hui, même dans un commissariat, les policiers et les institutions ne sont plus respectés. C'est la raison pour laquelle nous appelons à un véritable plan Marshall de l'autorité."