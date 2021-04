Violences urbaines dans l’agglomération lyonnaise : trois policiers blessés, plusieurs de leurs voitures dégradées

Dès vendredi soir, des affrontements ont éclaté entre jeunes et forces de l’ordre dans différents secteurs, et notamment à Vénissieux où une dizaine de voitures ont été brûlées. De plus, vers 20h au niveau de l’avenue Paul Santy dans le 8e arrondissement de Lyon, une cinquantaine de personnes s’en sont pris aux policiers. Un suspect âgé de 19 ans a alors été interpellé dans des conditions très difficiles puisque deux fonctionnaires ont été blessés. Ces derniers ont obtenu 2 et 4 jours d’ITT.

Samedi soir, d’autres incidents ont de nouveau éclaté dans le quartier des Minguettes, toujours à Vénissieux, mais aussi à Vaulx-en-Velin et dans le 8e arrondissement de Lyon où des bus TCL ont été caillassés dès la mi-journée. Des policiers ont aussi été visés par des pierres dans ce quartier Mermoz, ainsi que dans le 9e arrondissement de Lyon.

Toujours ce samedi soir, la tension était encore plus forte à Saint-Priest où, selon nos informations, un policier municipal a été blessé lors d’affrontements. Le véhicule des fonctionnaires a été dégradé, aucune interpellation n’aurait été menée. La même nuit, une autre voiture de la brigade canine a eu une vitre brisée du côté de Rillieux-la-Pape où une trentaine d’individus ont pris à partie les policiers, là-encore avec des jets de projectiles. Les policiers se sont dégagés en utilisant du gaz lacrymogène.

Des enquêtes ont été ouvertes.

J.D.