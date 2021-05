Lyon : quatre personnes jugées ce lundi après les violences du 1er mai

Le traditionnel défilé avait été investi par environ 200 black blocs, multipliant les dégradations sur le tracé de la manifestation. Des affrontements avec les forces de l’ordre avaient éclaté, mais aussi avec des militants de la CGT, accusés par certains de laisser agir la police pour faire ramener le calme dans les rues de la capitale des Gaules.

Alors que 27 policiers ou gendarmes avaient été blessés lors de cette matinée pluvieuse de samedi, 5 interpellations avaient été réalisées par les forces de l’ordre. Parmi elles, deux sœurs domiciliées à Mornant et âgées de 18 et 20 ans. Elles sont attendues ce lundi devant la justice pour un passage en comparution immédiate, poursuivies notamment pour "participation à un groupement formé en vue de la préparation d’un délit" et dégradations en réunion pour l’une d’elles. Un Lyonnais, âgé de 30 ans, sera aussi jugé aux côtés des sœurs. Il devra répondre de faits de violences sur personne dépositaire de l’autorité publique avec arme par destination et participation à un attroupement malgré les sommations de se disperser.

Parmi les interpellés ce samedi, une personne a été libérée à l’issue de sa garde à vue. Enfin, un Lyonnais de 22 ans sera présenté ce lundi également devant le Parquet pour une composition pénale, soupçonné d’avoir réalisé des dégradations.