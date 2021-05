Les black blocs investissent le défilé du 1er mai à Lyon : cinq interpellés, 27 blessés chez les forces de l'ordre

L’intersyndicale défilait ainsi dans les rues, entre la place Jean-Macé dans le 7e arrondissement de Lyon et la place Bellecour. Selon de premières estimations, plus de 3000 participants ont été recensés par la préfecture.

Mais la tension s’est faite de plus en plus forte. La faute à un groupe de 250 black blocs et de casseurs d’ultragauche, infiltré dans le cortège. Scandant des slogans anti-police, ils se sont rapidement mis à dos les autres manifestants et notamment les syndicats. Des coups ont alors été échangés après une brève tentative des organisateurs de leur faire entendre raison : "Vous vous battez contre nous. Arrêtez, bande de cons !".

Les forces de l’ordre sont intervenues pour tenter de disperser les individus les plus véhéments et belliqueux. La charge a été réalisée à l’angle de la rue du Père Chevrier et de l’avenue Jean-Jaurès.

Sur le parcours de la manifestation, de nombreuses dégradations sont commises avec des tags "ACAB" sur les murs de banques ou des panneaux publicitaires brisés. Au moins cinq interpellations ont été menées pour violences, dégradation et jet de projectiles. Un policier a été blessé au pied par un tir de mortier d'artifice. Les tirs de gaz lacrymogène se sont enchaînés sur l'artère du 7e arrondissement.

Peu avant 13h, le cortège est finalement arrivé place Bellecour.

"Soutien aux 27 policiers et gendarmes blessés alors qu’ils encadraient le défilé du 1er mai à Lyon. Le préfet condamne fermement les violences à l’égard de celles et ceux qui nous protègent", a déclaré le représentant de l'Etat sur les réseaux sociaux.