Vente du muguet le 1er mai : qui a le droit de vendre dans les rues de Lyon ?

Mais c’est connu, le 1er mai, la vente de muguet par les particuliers est tolérée par la justice. Néanmoins, certaines règles sont à respecter.

Tout d’abord, la vente ne doit porter que sur du muguet sauvage. Les brins doivent être cueillis, et non achetés à un grossiste. Il faut que la vente ne revête pas un caractère professionnel, que ce soit par la quantité vendue, que par le mode de commercialisation (il ne faut pas que les bouquets soient achetés pour être revendus ensuite).

Les bouquets ne doivent pas être emballés, ni disposés sur des tables ou tréteaux. Parfois, les vendeurs doivent justifier de leur domiciliation dans la commune où ils se sont installés pour proposer du muguet.

Les vendeurs ambulants doivent également respecter une certaine distance, 150 mètres, avec les fleuristes professionnels et les marchés alimentaires et de fleurs.

En cas d’infraction à ces règles, le contrevenant est passible d’une amende de 300 euros.

La tradition d’offrir un brin de muguet remonterait à la Renaissance. En 1561 plus exactement avec un certain Charles IX qui avait alors pris l’habitude d’offrir cette fleur à chacune des dames composant sa cour. Presque 500 ans après, la tendance est pour le muguet en composition, selon la gérante de Brontie dans le 2e arrondissement de Lyon, une fleuriste "engagée" : "L’idée est de le mélanger avec des pois de senteurs ou des petits brins de muscaris, ce qui ajoute une valeur ajoutée au muguet classique. Aujourd’hui en tant que fleuriste, il faut se démarquer par la qualité des produits et la finesse de ce que l’on propose".