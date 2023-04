1er-Mai à Lyon : la préfecture autorise le déploiement de drones pour encadrer la manifestation

Le préfet délégué à la Sécurité Ivan Bouchier a pris un arrêté ce vendredi qui permet à la police "la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs". Ce n'est que depuis dix jours et un décret du ministère de l'Intérieur que cette pratique est possible.

La Direction départementale de la sécurité publique du Rhône sera donc autorisée à piloter sur le parcours du cortège des appareils équipés de caméras embarquées "aux fins d’assurer la protection de la manifestation prévue le 1er mai 2023".

Pour justifier cette décision, les services de l’Etat rappellent que depuis le 19 janvier dernier, 156 membres des forces de l’ordre ont été blessés lors des manifestations officielles et sauvages contre la réforme des retraites, et qu’une centaine de commerces ont été dégradés dans le centre-ville.

Le préfet en profite pour tacler la mairie de Lyon puisqu’elle estime que les drones sont nécessaires face à un "système de vidéoprotection de la Ville de Lyon régulièrement dégradé par les manifestants (qui) ne permet pas pendant les opérations de maintien de l’ordre d’identifier les auteurs des faits de violences qui sont très mobiles et s’équipent au dernier moment".

Pour anticiper les critiques des garants des libertés individuelles, l’arrêté précise que deux drones Mavic 2 DJI Enterprise, Classe C2 zoom x6 maximum seront déployés dans le ciel lyonnais et que "les lieux surveillés sont strictement limités au parcours de la manifestation et à ses abords", tandis que la durée de l’autorisation "est strictement limitée à la durée des risques de troubles à l’ordre public". Par ailleurs, la préfecture est tenue d'informer le public sur la présence de ces drones via les réseaux sociaux, un communiqué de presse et des messages via haut-parleurs durant la manifestation.

Dans le plan attaché à l’arrêté préfectoral, le secteur autorisé suit le parcours officiel de la manifestation du 1er-Mai entre Jean-Jaurès dans le 7e arrondissement jusqu’à la place Bellecour, puis anticipe des manifestations sauvages puisqu’il remonte jusqu’aux Terreaux puis la Croix-Rousse.