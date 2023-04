Lyon : pour la manifestation du 1er-Mai, retour du parcours jusqu'à Bellecour

Mais en ce 1er-Mai, alors que tout sera fermé, les autorités vont permettre aux syndicats de défiler jusqu'à la place Bellecour. Le départ se fera lundi à 10h de l'avenue Jean-Jaurès dans le 7e arrondissement, entre les stations de métro Jean-Jaurès et Debourg.

D'ordinaire, le cortège du 1er-Mai naît sur la place Jean-Macé. Faut-il y voir une indication sur la mobilisation à venir ?

Dans un communiqué, l'intersyndicale du Rhône appelle à "faire du 1er mai une journée de mobilisation massive, unitaire et populaire contre la réforme des retraites partout sur le territoire, dans le calme et la détermination. Elle invite tous les travailleurs et travailleuses, jeunes, retraités comme l’ensemble de la population à s’y rendre massivement, entre collègues de travail, amis, en famille pour obtenir l’abrogation de cette réforme injustifiée, brutale et injuste".

"Les propos, tenus par le président de la République démontrent qu’il n’a toujours pas compris la colère qui s’exprime dans le pays et s’obstine. Il doit respecter la démocratie sociale et le rejet très majoritaire de cette réforme par la population", estiment les syndicats.

A noter enfin qu'une autre manifestation se tiendra dans le Rhône, à Villefranche-sur-Saône. Le rendez-vous caladois a été fixé à 10h place du Promenoir.