Politique

Après avoir résisté, le maire de Vaulx-en-Velin retire finalement le drapeau palestinien

Après avoir résisté, le maire de Vaulx-en-Velin retire finalement le drapeau palestinien
Après avoir résisté, le maire de Vaulx-en-Velin retire finalement le drapeau palestinien

Cette fois, la décision de justice a été exécutée.

Le drapeau palestinien installé sur le fronton de l'hôtel de ville de Vaulx-en-Velin a été retiré ce mercredi 15 juillet, mettant fin à plusieurs jours de bras de fer entre la commune et l'État.

Cette évolution intervient une semaine après l'ordonnance du tribunal administratif de Lyon, qui avait donné raison le 8 juillet au préfet du Rhône en enjoignant au maire Abdelkader Lahmar de retirer le drapeau "sans délai". Le juge avait estimé que cette installation constituait "une prise de position de nature politique au sujet d'un conflit en cours" et portait "une atteinte grave au principe de neutralité des services publics".

Dans les jours qui ont suivi cette décision, l'édile insoumis avait pourtant indiqué à nos confrères du Progrès qu'il ne retirerait pas le drapeau avant la date symbolique du 14 juillet. Il avait également annoncé son intention de faire appel de la décision de justice.

Finalement, le maire de Vaulx-en-Velin s'est pour l'heure conformé à la décision de la justice administrative. Ce mercredi 15 juillet, le drapeau palestinien n'était plus présent sur le fronton de la mairie.

Pour rappel, le tribunal administratif avait par ailleurs assorti son injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard en cas de non-exécution de sa décision. Le drapeau avait été installé le 4 juillet dans le cadre du festival "Résonance Palestine".

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palestine

Vaulx en Velin

2 commentaires
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Drapeau du desordre le 15/07/2026 à 15:50
soutien au peuple Palestinien a écrit le 15/07/2026 à 15h36

Je soutiens l’initiative, on oublie pas ce peuple qui souffre. M. le Maire, donnez nous des drapeaux que l’on puisse les mettre aux fenêtres. vive la Palestine

tu peux aller habiter à Gaza si tu veux

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soutien au peuple Palestinien le 15/07/2026 à 15:36

Je soutiens l’initiative, on oublie pas ce peuple qui souffre. M. le Maire, donnez nous des drapeaux que l’on puisse les mettre aux fenêtres. vive la Palestine

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Ravi le 15/07/2026 à 15:29

Il ne sait même pas ce qu'est le "principe de neutralité" ; si tant est qu'il comprend le mot "neutralité".

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Pas dupe le 15/07/2026 à 15:16

Les élections approchantes, LFI va délaisser de plus en plus le drapeau palestinien pour le drapeau français en espérant récolter en plus quelques électeurs naïfs...

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Les gazaouis rient ..,..merci LFI le 15/07/2026 à 15:08

La résistance LFI 🤣🤣 avec ça ils sont bien gâtés les Gazaouis...

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Faire respecter la République le 15/07/2026 à 15:05

Quand on est maire on se doit d'être exemplaire et appliquer les lois de la République !
Lui il a decidé d'être un insoumis (ça on le savait), un clientéliste revendiqué (ça aussi) et un anti républicain. Ce maire fait honte.

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Il est où ? le 15/07/2026 à 15:05

Toujours pas vu son drapeau palestinien a la fenêtre de sa résidence principale a caluire....

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Rlb le 15/07/2026 à 15:02

Il n'a plus qu'a aller le planter en Palestine.
On est élu onse croit tout permis.
Quel parti déjà... Ça ne m'étonne pas

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lyon avec Zemmour le 15/07/2026 à 15:00

Il aurait du mettre un drapeau israélien si il souhaitait répondre aux souhaits des français.

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blablabla le 15/07/2026 à 14:58

Je ne suis pas pour la Palestine ou autre, mais pk des mairies ont le drapeau ukrainiens ?

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Rb6528 le 15/07/2026 à 14:54

Il se croit où le maire de vaulx il est pas au bled, il est bien en France. qu il respecté un peu le pays où il a posé ses valises

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