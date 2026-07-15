Après avoir résisté, le maire de Vaulx-en-Velin retire finalement le drapeau palestinien

Le drapeau palestinien installé sur le fronton de l'hôtel de ville de Vaulx-en-Velin a été retiré ce mercredi 15 juillet, mettant fin à plusieurs jours de bras de fer entre la commune et l'État.

Cette évolution intervient une semaine après l'ordonnance du tribunal administratif de Lyon, qui avait donné raison le 8 juillet au préfet du Rhône en enjoignant au maire Abdelkader Lahmar de retirer le drapeau "sans délai". Le juge avait estimé que cette installation constituait "une prise de position de nature politique au sujet d'un conflit en cours" et portait "une atteinte grave au principe de neutralité des services publics".

Dans les jours qui ont suivi cette décision, l'édile insoumis avait pourtant indiqué à nos confrères du Progrès qu'il ne retirerait pas le drapeau avant la date symbolique du 14 juillet. Il avait également annoncé son intention de faire appel de la décision de justice.

Finalement, le maire de Vaulx-en-Velin s'est pour l'heure conformé à la décision de la justice administrative. Ce mercredi 15 juillet, le drapeau palestinien n'était plus présent sur le fronton de la mairie.

Pour rappel, le tribunal administratif avait par ailleurs assorti son injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard en cas de non-exécution de sa décision. Le drapeau avait été installé le 4 juillet dans le cadre du festival "Résonance Palestine".