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Orages violents à Lyon : la Ville ferme en urgence les parcs et les cimetières jusqu'à nouvel ordre

Orages violents à Lyon : la Ville ferme en urgence les parcs et les cimetières jusqu'à nouvel ordre
Orages violents à Lyon : la Ville ferme en urgence les parcs et les cimetières jusqu'à nouvel ordre

Face au risque d'orages violents, la Ville de Lyon ferme plusieurs espaces publics ce mercredi.

Alors que le Rhône est déjà placé en vigilance orange canicule, un nouvel épisode météorologique vient compliquer la journée de ce mercredi 15 juillet. À partir de 13h, le département bascule également en vigilance orange pour les orages, avec un risque de phénomènes localement violents.

En conséquence, la Ville de Lyon annonce la fermeture des grands parcs et des cimetières dès la mi-journée. "Vigilance orange orages et vents violents : les parcs et cimetières sont fermés à partir de ce mercredi 15 juillet 12h jusqu'à nouvel ordre", indique la collectivité.

Cette décision intervient alors que Météo-France prévoit une dégradation marquée au cours de l'après-midi. "Aujourd’hui mercredi, dans une masse d’air très chaude, des orages se développent à partir de la mi-journée et circulent en cours d’après-midi dans le flux de sud-ouest sur la région Rhône-Alpes", précise l'organisme.

Des rafales comprises entre 80 et 100 km/h sont attendues, accompagnées de fortes pluies pouvant atteindre 10 mm en quelques minutes, ainsi que d'épisodes de grêle. Météo-France évoque des "phénomènes violents" susceptibles de provoquer des chutes de branches ou d'arbres, justifiant les mesures de précaution prises par la Ville.

Les Lyonnais sont donc invités à éviter les espaces arborés jusqu'à la levée de l'alerte et à suivre les consignes des autorités.

14 commentaires
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Lyon intra muros.. le 15/07/2026 à 15:32
Ex Précisions a écrit le 15/07/2026 à 13h14

Ça tourne autour de l'agglo les orages, difficile de prévoir où ça va taper.
Fermer les parcs pour éviter de se prendre un arbre, ou un éclair via un arbre sur la courge, c'est évident.
Ça peut aussi tomber sur les ombrières du Doudou ;-)
Un peu d'eau (ou de glaçons) fera du bien à tout le monde !

Ah, si seulement l orage visait les ombrieres,
Pour ce faire, je veux bien monter a Fourvière,
Et revenir , remonter la colline des Canuts,
Leur demander pardon pour ces élus ....

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semblant d'exister le 15/07/2026 à 15:19

Ils ferment le parc parce qu'il y'a déjà eu des morts et des blessés suite aux chutes d'arbres et de branches, dont une femme en landau.
S'il fallait faire un reproche ça serait qu'on ne rappelle jamais l'ancienne maxime, on ne sort jamais par temps d'orage et de vent sous les arbres, et les médias qui relatent le fait divers feraient bien de s'y mettre un jour.

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claude69100 le 15/07/2026 à 15:19
Ex Précisions a écrit le 15/07/2026 à 13h14

Ça tourne autour de l'agglo les orages, difficile de prévoir où ça va taper.
Fermer les parcs pour éviter de se prendre un arbre, ou un éclair via un arbre sur la courge, c'est évident.
Ça peut aussi tomber sur les ombrières du Doudou ;-)
Un peu d'eau (ou de glaçons) fera du bien à tout le monde !

Météo France a prévu cet épisode de forte pluie depuis 5 jours.
Attention, le manque de souplesse cognitive est un des premiers symptômes d'Alzheimer.

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Rêve ! le 15/07/2026 à 14:48
Et pourtant a écrit le 15/07/2026 à 12h36

Quand le RN fera pareil, la gauche criera au scandale démocratique.

Le RN ne fera jamais pareil car le RN ne sera jamais au pouvoir, continuez à rêver, vous faites rire !

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même plus le 15/07/2026 à 13:54
Farpaitement ! a écrit le 15/07/2026 à 12h52

T'as raison, et on va commencer tout de suite par la Sécu, à partir de demain, tu paies TOUS tes soins et médocs. D’accord ?

qu'on me rembourse toutes mes cotisations injustement prélevées de puis 40 ans !!

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bolkian le 15/07/2026 à 13:32
Lyon n avec Zemmour a écrit le 15/07/2026 à 12h24

Il faut couper tout les services publics jen peux plus de payer les impôts

Moi c'est l'inverse. Je suis d'accord pour payer des impôts à condition qu'ils servent à quelque chose, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.

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citoyennormal le 15/07/2026 à 13:30

pour un petit coup de vent 5 minutes tous au abris.. mais quand il s’agit d'agir contre la canicule ils en mettent du temps. Des guignols de la gestions.

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aimelyon le 15/07/2026 à 13:28

Pas tout les parc, celui du 8iéme monplaisir par exemple des sources pas très sur les journaliste.

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Rom le 15/07/2026 à 13:25

La météo à le dos large allez un petit coup de vent et ont ferme les parcs du n'importe quoi

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Ex Précisions le 15/07/2026 à 13:14

Ça tourne autour de l'agglo les orages, difficile de prévoir où ça va taper.
Fermer les parcs pour éviter de se prendre un arbre, ou un éclair via un arbre sur la courge, c'est évident.
Ça peut aussi tomber sur les ombrières du Doudou ;-)
Un peu d'eau (ou de glaçons) fera du bien à tout le monde !

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Farpaitement ! le 15/07/2026 à 12:52
Lyon n avec Zemmour a écrit le 15/07/2026 à 12h24

Il faut couper tout les services publics jen peux plus de payer les impôts

T'as raison, et on va commencer tout de suite par la Sécu, à partir de demain, tu paies TOUS tes soins et médocs. D’accord ?

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Et pourtant le 15/07/2026 à 12:36
Faut fermer autre chose que les parcs a écrit le 15/07/2026 à 12h07

Que la mairie ferme plutôt le robinet d'argent public en direction des associations politisées.

Quand le RN fera pareil, la gauche criera au scandale démocratique.

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Petite enquête.......peut être.. le 15/07/2026 à 12:24
Ben alors a écrit le 15/07/2026 à 11h47

Faut bien faire semblant d'exister.
Triste !

Un coup de vent, hop, charlot escrolo ferme les parcs.......
Un tir de mortier, hop, il regarde, fier de son initiative et du merdier ......
Quelqu un aurait il des nouvelles de ses actions humanitaires antérieures ? et des résultats à ce jour, juste pour voir le degré d inefficacité du grand géant vert....
J ai oui dire que....

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Lyon n avec Zemmour le 15/07/2026 à 12:24

Il faut couper tout les services publics jen peux plus de payer les impôts

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Enrico luche le 15/07/2026 à 12:23
Faut fermer autre chose que les parcs a écrit le 15/07/2026 à 12h07

Que la mairie ferme plutôt le robinet d'argent public en direction des associations politisées.

La politique ? C’est prendre les français pour ce qu’ils sont ´ Des CONS ´ !!!

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Faut fermer autre chose que les parcs le 15/07/2026 à 12:07

Que la mairie ferme plutôt le robinet d'argent public en direction des associations politisées.

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Ben alors le 15/07/2026 à 11:47

Faut bien faire semblant d'exister.
Triste !

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