Orages violents à Lyon : la Ville ferme en urgence les parcs et les cimetières jusqu'à nouvel ordre

Alors que le Rhône est déjà placé en vigilance orange canicule, un nouvel épisode météorologique vient compliquer la journée de ce mercredi 15 juillet. À partir de 13h, le département bascule également en vigilance orange pour les orages, avec un risque de phénomènes localement violents.
En conséquence, la Ville de Lyon annonce la fermeture des grands parcs et des cimetières dès la mi-journée. "Vigilance orange orages et vents violents : les parcs et cimetières sont fermés à partir de ce mercredi 15 juillet 12h jusqu'à nouvel ordre", indique la collectivité.
Cette décision intervient alors que Météo-France prévoit une dégradation marquée au cours de l'après-midi. "Aujourd’hui mercredi, dans une masse d’air très chaude, des orages se développent à partir de la mi-journée et circulent en cours d’après-midi dans le flux de sud-ouest sur la région Rhône-Alpes", précise l'organisme.
Des rafales comprises entre 80 et 100 km/h sont attendues, accompagnées de fortes pluies pouvant atteindre 10 mm en quelques minutes, ainsi que d'épisodes de grêle. Météo-France évoque des "phénomènes violents" susceptibles de provoquer des chutes de branches ou d'arbres, justifiant les mesures de précaution prises par la Ville.
Les Lyonnais sont donc invités à éviter les espaces arborés jusqu'à la levée de l'alerte et à suivre les consignes des autorités.
Ah, si seulement l orage visait les ombrieres,Signaler Répondre
Pour ce faire, je veux bien monter a Fourvière,
Et revenir , remonter la colline des Canuts,
Leur demander pardon pour ces élus ....
Ils ferment le parc parce qu'il y'a déjà eu des morts et des blessés suite aux chutes d'arbres et de branches, dont une femme en landau.Signaler Répondre
S'il fallait faire un reproche ça serait qu'on ne rappelle jamais l'ancienne maxime, on ne sort jamais par temps d'orage et de vent sous les arbres, et les médias qui relatent le fait divers feraient bien de s'y mettre un jour.
Météo France a prévu cet épisode de forte pluie depuis 5 jours.Signaler Répondre
Attention, le manque de souplesse cognitive est un des premiers symptômes d'Alzheimer.
Le RN ne fera jamais pareil car le RN ne sera jamais au pouvoir, continuez à rêver, vous faites rire !Signaler Répondre
qu'on me rembourse toutes mes cotisations injustement prélevées de puis 40 ans !!Signaler Répondre
Moi c'est l'inverse. Je suis d'accord pour payer des impôts à condition qu'ils servent à quelque chose, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.Signaler Répondre
pour un petit coup de vent 5 minutes tous au abris.. mais quand il s’agit d'agir contre la canicule ils en mettent du temps. Des guignols de la gestions.Signaler Répondre
Pas tout les parc, celui du 8iéme monplaisir par exemple des sources pas très sur les journaliste.Signaler Répondre
La météo à le dos large allez un petit coup de vent et ont ferme les parcs du n'importe quoiSignaler Répondre
Ça tourne autour de l'agglo les orages, difficile de prévoir où ça va taper.Signaler Répondre
Fermer les parcs pour éviter de se prendre un arbre, ou un éclair via un arbre sur la courge, c'est évident.
Ça peut aussi tomber sur les ombrières du Doudou ;-)
Un peu d'eau (ou de glaçons) fera du bien à tout le monde !
T'as raison, et on va commencer tout de suite par la Sécu, à partir de demain, tu paies TOUS tes soins et médocs. D’accord ?Signaler Répondre
Quand le RN fera pareil, la gauche criera au scandale démocratique.Signaler Répondre
Un coup de vent, hop, charlot escrolo ferme les parcs.......Signaler Répondre
Un tir de mortier, hop, il regarde, fier de son initiative et du merdier ......
Quelqu un aurait il des nouvelles de ses actions humanitaires antérieures ? et des résultats à ce jour, juste pour voir le degré d inefficacité du grand géant vert....
J ai oui dire que....
Il faut couper tout les services publics jen peux plus de payer les impôtsSignaler Répondre
La politique ? C’est prendre les français pour ce qu’ils sont ´ Des CONS ´ !!!Signaler Répondre
Que la mairie ferme plutôt le robinet d'argent public en direction des associations politisées.Signaler Répondre
Faut bien faire semblant d'exister.Signaler Répondre
Triste !