Orages violents à Lyon : la Ville ferme en urgence les parcs et les cimetières jusqu'à nouvel ordre

Alors que le Rhône est déjà placé en vigilance orange canicule, un nouvel épisode météorologique vient compliquer la journée de ce mercredi 15 juillet. À partir de 13h, le département bascule également en vigilance orange pour les orages, avec un risque de phénomènes localement violents.

En conséquence, la Ville de Lyon annonce la fermeture des grands parcs et des cimetières dès la mi-journée. "Vigilance orange orages et vents violents : les parcs et cimetières sont fermés à partir de ce mercredi 15 juillet 12h jusqu'à nouvel ordre", indique la collectivité.

Cette décision intervient alors que Météo-France prévoit une dégradation marquée au cours de l'après-midi. "Aujourd’hui mercredi, dans une masse d’air très chaude, des orages se développent à partir de la mi-journée et circulent en cours d’après-midi dans le flux de sud-ouest sur la région Rhône-Alpes", précise l'organisme.

Des rafales comprises entre 80 et 100 km/h sont attendues, accompagnées de fortes pluies pouvant atteindre 10 mm en quelques minutes, ainsi que d'épisodes de grêle. Météo-France évoque des "phénomènes violents" susceptibles de provoquer des chutes de branches ou d'arbres, justifiant les mesures de précaution prises par la Ville.

Les Lyonnais sont donc invités à éviter les espaces arborés jusqu'à la levée de l'alerte et à suivre les consignes des autorités.