Piscine d'Oullins : un baigneur de 25 ans entre la vie et la mort après une noyade

Ce mardi 14 juillet, en pleine après-midi, plusieurs dizaines de sapeurs-pompiers, une équipe du SAMU et les forces de l'ordre sont intervenus à la piscine municipale d'Oullins-Pierre-Bénite. Une intervention qui a rapidement fait réagir de nombreux habitants sur les réseaux sociaux.

"Bonjour est-ce que quelqu'un sait ce qui s'est passé aujourd'hui à la piscine de Oullins je suis passé à côté il y avait beaucoup de pompiers de policier j'espère qu'il y a rien de grave", écrivait notamment un internaute, tandis que d'autres tentaient de comprendre les raisons de cette mobilisation.

Selon les premiers éléments, un homme de 25 ans aurait été victime d'un malaise alors qu'il se trouvait dans le bassin. Resté immergé pendant une durée qui n'a pas été précisée, il a finalement été repéré avant d'être sorti de l'eau par les maîtres-nageurs.

Les premiers gestes de secours ont immédiatement été réalisés sur place avant que les équipes médicales du SAMU ne prennent le relais. La victime a ensuite été évacuée vers l'hôpital de la Croix-Rousse en urgence absolue.

Des témoins marqués par la scène

Présent au moment des faits, un témoin a décrit une intervention particulièrement éprouvante : "Nous étions à quelques mètres seulement lorsque le jeune homme a été extrait de l'eau. En quelques instants, les secours sont arrivés en nombre [...] À sa sortie de l'eau, son état était extrêmement critique [...] J'espère de tout cœur que ce jeune homme a pu être sauvé et qu'il est aujourd'hui en vie. Toutes mes pensées l'accompagnent, ainsi que sa famille."

L'accident a conduit à l'évacuation complète de l'établissement afin de permettre aux secours d'intervenir dans les meilleures conditions.

"J'y étais aussi, ils nous ont fait évacuer, par contre des gens qui prennent des photos, je trouve ça lamentable", déplore une autre internaute, choquée par le comportement de certains spectateurs durant l'intervention.

De son côté, la municipalité précise que l'établissement comptait environ 300 baigneurs au moment des faits, bien en dessous de sa capacité maximale de 500 personnes. Cinq maîtres-nageurs sauveteurs étaient présents, ainsi que le directeur de la piscine qui se rend régulièrement au bord des bassins.

La piscine municipale a rouvert normalement ses portes ce mercredi.