Faits Divers

Lyon : des voleurs à la roulotte blessent deux policiers lors de leur arrestation

Photo d'illustration - LyonMag

Deux hommes interpellés pour vols dans des voitures à Lyon ont violemment résisté à leur arrestation dimanche matin.

Dimanche 14 septembre, aux alentours de 6h20, la police est intervenue dans un garage souterrain de la rue de Bonnel, dans le 3e arrondissement de Lyon, après le signalement d’individus suspects. Sur place, les fonctionnaires ont surpris deux hommes en train de fouiller des véhicules dont les vitres avaient été fracturées.

Lors de leur arrestation, les deux suspects se sont rebellés et ont frappé les policiers pour tenter de prendre la fuite. Deux fonctionnaires ont été blessés, chacun avec dix jours d’incapacité totale de travail (ITT). Les deux hommes, âgés de 27 et 39 ans, ont été maîtrisés et placés en garde à vue.

L’un des mis en cause, de nationalité algérienne, était porteur d’Airpods volés, restitués à leur propriétaire, précise le progrès. Âgé de 39 ans, il était connu des services de police. Son complice, un tunisien de 27 ans, a également nié les faits. Tous deux en situation irrégulière, ils ont fait l’objet de mesures administratives : obligation de quitter le territoire français (OQTF) pour les deux, assortie d'une assignation à résidence pour l'un.

Présentés ce mardi au parquet de Lyon, ils doivent être jugés dans le cadre d’une comparution immédiate.

vol a la roulotte

policiers blessés

28 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
velobobo le 17/09/2025 à 14:07
Electeur EELV,., a écrit le 17/09/2025 à 11h26

Ces anges faisaient juste de la désobéissance civile pour protester contre la culture du viol dans la police.
En 2026 il faudra faire barrage contre l'extrême droite à Lyon .

Heureusement plus longtemps à vous supporter. Dans quelques mois les écolos ne seront plus qu’un mauvais souvenir.


avatar
Moon88 le 17/09/2025 à 14:06

Algerien, Tunisien, Marocain, Guinéen, Sénégalais, Afghan, Syrien, Turc c'est quand même toujours les memes nationalités qui reviennent en boucle, des pays impossibles a integrer en Europe.


avatar
2027 le 17/09/2025 à 14:03
Amen a écrit le 17/09/2025 à 13h42

Algérien , Tunisien , en situations irrégulières ,
OQTF , connus de la police !
Ils frappent les policiers qui n'ont pas le droit eux de les blesser , car le NFP veille !
Qu'attendons nous pour bouger , que fait l'Etat ?

C'est dans les urnes qu'il faut faire entendre sa voix
Sinon on va perdre toutes nos valeurs


avatar
Pauvre_France le 17/09/2025 à 13:45

est-ce qu'il en on profiter pour leur faire passer des tests psychiatrique?

c'est quand meme dingue d'avoir ce genre de dégénéré sur notre sol!!!!


avatar
Faut faire barrage ! le 17/09/2025 à 13:42

à l'islamogauchisme qui se satisfait de cette situation de blocage des OQTF


avatar
Amen le 17/09/2025 à 13:42

Algérien , Tunisien , en situations irrégulières ,
OQTF , connus de la police !
Ils frappent les policiers qui n'ont pas le droit eux de les blesser , car le NFP veille !
Qu'attendons nous pour bouger , que fait l'Etat ?


avatar
Robinson le 17/09/2025 à 12:59
Vendredi a écrit le 17/09/2025 à 11h34

La honte de nos politiques ils sont bons juste pour rester en place et toucher du pognon le reste ils s'en foutent.
Pour les arrestations de la police il faut qu'il tire dans les genoux, puisque quitter le territoire devient impossible (quelle justice)

...et c'est toi qui paie l hospitalisation et les indemnités d'invalidités?
tu dérailles mon pauvre Vendredi.


avatar
grand remplacement le 17/09/2025 à 12:48

Et ces gens charmants continuent à arriver par milliers tous les jours !


avatar
Bibi Fricotin le 17/09/2025 à 12:38

OQTF situation irrégulière , connu des services
et assigné à résidence ?
de qui se moque t on ?
le procureur aux USA aurait mis la peine de mort
qu'on se débarrasse un bonne fois pour toute de ces parasites ainsi que des juges vendus


avatar
Bellota le 17/09/2025 à 12:24

AFUERA


avatar
Pfuiiii le 17/09/2025 à 12:04

Les gens finiront vraiment par se faire justice eux-mêmes, on imagine la suite du programme...


avatar
pif le 17/09/2025 à 12:01
Electeur EELV,., a écrit le 17/09/2025 à 11h26

Ces anges faisaient juste de la désobéissance civile pour protester contre la culture du viol dans la police.
En 2026 il faudra faire barrage contre l'extrême droite à Lyon .

vivement que MR AULAS vire ces écolos


avatar
Sainteange le 17/09/2025 à 11:57

90 jours en centre de rétention administrative et ensuite il sera relâché. La France ne peut pas les expulser car l'Algérie n'en veut pas.
Toujours la même histoire...


avatar
ggggggg le 17/09/2025 à 11:51

Une acte banal dans la France diluée et mondialisée.

Prochain article d'un fait similaire dans quelques heures.


avatar
Vendredi le 17/09/2025 à 11:34

La honte de nos politiques ils sont bons juste pour rester en place et toucher du pognon le reste ils s'en foutent.
Pour les arrestations de la police il faut qu'il tire dans les genoux, puisque quitter le territoire devient impossible (quelle justice)


avatar
Electeur EELV,., le 17/09/2025 à 11:26

Ces anges faisaient juste de la désobéissance civile pour protester contre la culture du viol dans la police.
En 2026 il faudra faire barrage contre l'extrême droite à Lyon .


avatar
bullit le 17/09/2025 à 11:13

Air Algérie et Tunisie a vie terminée la raclure sérieux


avatar
Venividivinci le 17/09/2025 à 11:11

Comme ils risquent gros maintenant ils deviennent violents on avance vers la guerre


avatar
Imaginez une ville sans ce type de personnes... le 17/09/2025 à 11:04

Mais il faut croire que l'idéologie dominante ne sait plus ce que c'est qu'une ville (et une vie) paisible, simplement paisible...


avatar
narolic le 17/09/2025 à 10:55

Allez hop, retour au bled !


avatar
Castor le 17/09/2025 à 10:54

Moi je trouve cela très touchant l’amitié alergero tunisienne.


avatar
là encore le 17/09/2025 à 10:49

Quelques bons coups de matraques dans les jambes ; ça fait mal mais ça ne tue pas !


avatar
Globule Rouge le 17/09/2025 à 10:44
Catalan a écrit le 17/09/2025 à 10h29

A part ça, quoi d autre ?

Des attaques au couteau, des menaces avec armes, du racket, des viols, des saccages, menaces de mort, incivilités multiples et variées....la liste est longue avec ce type de "clients".


avatar
Urlu le 17/09/2025 à 10:41

Il est vrai que l'on ne saurait plus se passer de telles chances.


avatar
SwordForce le 17/09/2025 à 10:38

Comportements et profils habituels des nuisibles qui participent à l'ensauvagement de la société....les bataillons de délinquants violents qui pourrissent le quotidien des citoyens : le constat est toujours le même mais à quand une vraie réponse pour traiter correctement ce fléau ?


avatar
la justice avance tous freins serres le 17/09/2025 à 10:37
et en finalité a écrit le 17/09/2025 à 10h31

ils resteront comme d'habitude

1 avec OQTF,et ...EN MEME TEMPS,pour l autre ASSIGNATION A RESIDENCE!!y a pas incompatibilite?


avatar
et en finalité le 17/09/2025 à 10:31
Badabeu a écrit le 17/09/2025 à 10h20

La justice française n'est quand même pas très "lisible" et compréhensible.... :

"mesures administratives : obligation de quitter le territoire français (OQTF) pour les deux, assortie d'une assignation à résidence pour l'un"

Faudrait savoir: ils rentent ou ils partent ????

En attendant, ils cassent, se rebellent et ils nient....

ils resteront comme d'habitude


avatar
Catalan le 17/09/2025 à 10:29

A part ça, quoi d autre ?


avatar
Cyrielle69 le 17/09/2025 à 10:27

Et on continue! la ville est apaisée. Et si on arrêtait de parler des obligations de quitter le territoire? Où est l'obligation? L'état ne protège plus l'honnête citoyen. J'ai honte de mon pays que j'aime, j'ai honte du personnel politique.


avatar
Badabeu le 17/09/2025 à 10:20

La justice française n'est quand même pas très "lisible" et compréhensible.... :

"mesures administratives : obligation de quitter le territoire français (OQTF) pour les deux, assortie d'une assignation à résidence pour l'un"

Faudrait savoir: ils rentent ou ils partent ????

En attendant, ils cassent, se rebellent et ils nient....


avatar
Chris696969 le 17/09/2025 à 10:11

"Tous deux en situation irrégulière, ils ont fait l’objet de mesures administratives : obligation de quitter le territoire français (OQTF)"

Il est scandaleux que l'on se prive de telles chances pour la France...



