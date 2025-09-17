Lyon : des voleurs à la roulotte blessent deux policiers lors de leur arrestation

Dimanche 14 septembre, aux alentours de 6h20, la police est intervenue dans un garage souterrain de la rue de Bonnel, dans le 3e arrondissement de Lyon, après le signalement d’individus suspects. Sur place, les fonctionnaires ont surpris deux hommes en train de fouiller des véhicules dont les vitres avaient été fracturées.

Lors de leur arrestation, les deux suspects se sont rebellés et ont frappé les policiers pour tenter de prendre la fuite. Deux fonctionnaires ont été blessés, chacun avec dix jours d’incapacité totale de travail (ITT). Les deux hommes, âgés de 27 et 39 ans, ont été maîtrisés et placés en garde à vue.

L’un des mis en cause, de nationalité algérienne, était porteur d’Airpods volés, restitués à leur propriétaire, précise le progrès. Âgé de 39 ans, il était connu des services de police. Son complice, un tunisien de 27 ans, a également nié les faits. Tous deux en situation irrégulière, ils ont fait l’objet de mesures administratives : obligation de quitter le territoire français (OQTF) pour les deux, assortie d'une assignation à résidence pour l'un.

Présentés ce mardi au parquet de Lyon, ils doivent être jugés dans le cadre d’une comparution immédiate.