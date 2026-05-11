Journée classée noire, Vallée du Rhône à éviter : le pont de l’Ascension sera chargé sur les routes 

Après deux longs week-ends pour les 1e et 8 mai, la circulation sera de nouveau dense en Auvergne-Rhône-Alpes à partir du milieu de semaine.
Bison Futé hisse le drapeau noir dans la région dans le sens des départs. La journée sera classée rouge dans le reste du pays.
Il sera conseillé d’éviter l’autoroute A7 entre Lyon et Orange de 11h à 23h, ainsi que l’A46 et le contournement Est de Lyon de 16h à 19h.
Jeudi, le drapeau orange sera de sortie, avec des ralentissements annoncés dans la Valle du Rhône de 8h à 18h.
Enfin, la journée de dimanche sera classée rouge au niveau national. La circulation sera dense entre Orange et Lyon sur l’A7 de 10h à 21h, sur l’A6 entre Lyon et Beaune de 12h à 18h et sur l’A46 et la Rocade Est de 17h à 19h.
Très bonne réponse! Il y a des gens qui bossent dur! Alors ils ont le droit de partir en Weekend, ou d'aller voir leur famille, pendant que d'autres attendent...leurs aides sociales 😎😎Signaler Répondre
Brillante analyse depuis votre tabouret de PMU !Signaler Répondre
La France compte à la fois des pauvres et des riches : nuance qui semble vous avoir échappé.
Les gens que vous voyez sur la route en vacances et qui se foutent du prix de l'essence... c'est précisément parce qu'ils en ont les moyens. Les autres restent chez eux !
Que d'aigreur ...Signaler Répondre
l’antivirus Andesest un trucage pour que ta peur te fasse oublier le resteSignaler Répondre
Mon conjoint travaille à 70 km soit 140 aller retour il gagne 2000 euros nets et paye plus de 500 euros de gasoil par mois pour aller bosser ! Alors ne traitez pas les gens de fainéants moi j'ai la chance de travailler plus près de notre domicileSignaler Répondre
Une fois que tout est payé on gagne moins que ceux qui bossent pas et vivent des primes d activités et autres aides !!
Profitons-en vu le prix de l'essence et l'hantavirus qui arrive ce sera ceinture et bretellesSignaler Répondre
On nous dit que l'essence est trop chère, qu'il faut des aides etc. En fait, rien de tout ça, les gens ont de l'argent et le prix de l'essence est négligeable par rapport à leur budget. Mais ça fait plaisir aux chaines d'info de nous enfumer avec les pauvres nécessiteux qui ne peuvent plus prendre leur bagnole pour aller au boulot... mais pour les vacances, pas de problèmes !Signaler Répondre
Ce pays est foutu, les gens ne veulent plus travailler, c'est tout
TOTAL devrait déplafonner ses tarifs, les carburants sont encore à des prix raisonnables pour partir en weekend.Signaler Répondre
Moins chargé que des militants lfi dans une free partie ;-)Signaler Répondre