Journée classée noire, Vallée du Rhône à éviter : le pont de l’Ascension sera chargé sur les routes 

Après deux longs week-ends pour les 1e et 8 mai, la circulation sera de nouveau dense en Auvergne-Rhône-Alpes à partir du milieu de semaine.

Bison Futé hisse le drapeau noir dans la région dans le sens des départs. La journée sera classée rouge dans le reste du pays.

Il sera conseillé d’éviter l’autoroute A7 entre Lyon et Orange de 11h à 23h, ainsi que l’A46 et le contournement Est de Lyon de 16h à 19h.

Jeudi, le drapeau orange sera de sortie, avec des ralentissements annoncés dans la Valle du Rhône de 8h à 18h.

Enfin, la journée de dimanche sera classée rouge au niveau national. La circulation sera dense entre Orange et Lyon sur l’A7 de 10h à 21h, sur l’A6 entre Lyon et Beaune de 12h à 18h et sur l’A46 et la Rocade Est de 17h à 19h.