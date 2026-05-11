Neuf voitures fracturées : l’appel d’un riverain fait tomber deux mineurs cagoulés près de Lyon

Dans la nuit du 29 au 30 avril, les gendarmes de la brigade de Belleville-en-Beaujolais sont intervenus à Saint-Georges-de-Reneins après le signalement d’un riverain ayant remarqué "le comportement suspect de deux individus cagoulés," indique la gendarmerie du Rhône.
Alerté par cet appel, le Centre d’opérations et de renseignement de la gendarmerie du Rhône engage immédiatement une patrouille sur place. Grâce "aux indications précieuses du témoin," les militaires retrouvent rapidement les deux suspects dans des garages souterrains de la commune.
Les deux individus sont alors interpellés par les gendarmes. L’enquête permettra ensuite d’établir que neuf véhicules avaient été fracturés au cours de la nuit et que plusieurs objets avaient été dérobés.
Bonne nouvelle pour les victimes : les biens volés ont pu être récupérés puis restitués. Selon la gendarmerie du Rhône, les deux auteurs présumés, tous deux mineurs, ont reconnu les faits lors de leur audition.
Ils ont fait l’objet d’une convocation par officier de police judiciaire devant la justice. Pour l’un des adolescents, un placement en foyer a également été ordonné.
Dans sa publication, la gendarmerie du Rhône a tenu à saluer "la vigilance" du riverain à l’origine de l’alerte."Un signalement rapide permet souvent d’éviter d’autres victimes," rappellent les militaires.
Mineurs casseurs en pleine nuit, outre une peine exemplaire pour ces racailles, les parents responsables civilement doivent avoir à payer les dégradations.Signaler Répondre
A moins que ce soient des migrants mineurs isolés de 25 ans.
Voilà la solution, quand il n'y a pas de caméras ou de police qui peut faire des rondes...tout simplement la vigilance !Signaler Répondre
A tout ceux qui ont le sommeil léger ou qui clame régulièrement qui dorment peu, une bonne occupation pour le bien de tous !!!
LA SURVEILLANCE ET L'APPEL AU FORCE DE L'ORDRE.
Des petits anges.Signaler Répondre
Qui n'a jamais fracturer des voitures dans sa vie ?
une admonestation au grand max ; autrement tollé et manifs des lfistes et assoces anti toutSignaler Répondre
il faut leurs donner un paquet de bonbons ,les pauvres.Signaler Répondre
Sombre indicateurSignaler Répondre
La peine c'est quoi? Une fessée? Oups, c'est interdis!!!Signaler Répondre
"Près de Lyon" ça veut dire 45 km pour LyonMag ! Bientôt on va arriver à Saint-Étienne, voire Mâcon !Signaler Répondre
C'est un sentiment de bris de glaces... Rien de plus...Signaler Répondre
Des mineurs migrants isolés de 24 ans ?Signaler Répondre
Un placement en foyer, mineur "isolé" ?Signaler Répondre
Je sens qu'ils vont avoir droit à 40 minutes de garde à vue... enfin 20 minutes chacun... peut être avec sursis....Signaler Répondre
Ville apaisée...Signaler Répondre