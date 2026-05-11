Faits Divers

Neuf voitures fracturées : l’appel d’un riverain fait tomber deux mineurs cagoulés près de Lyon

Neuf voitures fracturées : l’appel d’un riverain fait tomber deux mineurs cagoulés près de Lyon
Photo d'illustration - LyonMag

Une simple alerte donnée par un habitant a permis l’interpellation de deux adolescents soupçonnés de plusieurs vols.

13 commentaires
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Solutions le 12/05/2026 à 11:33

Mineurs casseurs en pleine nuit, outre une peine exemplaire pour ces racailles, les parents responsables civilement doivent avoir à payer les dégradations.
A moins que ce soient des migrants mineurs isolés de 25 ans.

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Bienvenue en Absurdie le 12/05/2026 à 00:18

Voilà la solution, quand il n'y a pas de caméras ou de police qui peut faire des rondes...tout simplement la vigilance !
A tout ceux qui ont le sommeil léger ou qui clame régulièrement qui dorment peu, une bonne occupation pour le bien de tous !!!
LA SURVEILLANCE ET L'APPEL AU FORCE DE L'ORDRE.

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Racailles de m... le 11/05/2026 à 20:37

Des petits anges.

Qui n'a jamais fracturer des voitures dans sa vie ?

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houla malheureux le 11/05/2026 à 20:33
onri a écrit le 11/05/2026 à 14h56

La peine c'est quoi? Une fessée? Oups, c'est interdis!!!

une admonestation au grand max ; autrement tollé et manifs des lfistes et assoces anti tout

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neutre04 le 11/05/2026 à 19:49

il faut leurs donner un paquet de bonbons ,les pauvres.

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Jeanlaville le 11/05/2026 à 19:37

Sombre indicateur

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onri le 11/05/2026 à 14:56

La peine c'est quoi? Une fessée? Oups, c'est interdis!!!

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Nouveau record le 11/05/2026 à 14:41

"Près de Lyon" ça veut dire 45 km pour LyonMag ! Bientôt on va arriver à Saint-Étienne, voire Mâcon !

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Chris6969699 le 11/05/2026 à 14:13

C'est un sentiment de bris de glaces... Rien de plus...

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Évidemment le 11/05/2026 à 14:01

Des mineurs migrants isolés de 24 ans ?

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Ex Précisions le 11/05/2026 à 13:44

Un placement en foyer, mineur "isolé" ?

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Ritchie le 11/05/2026 à 13:43

Je sens qu'ils vont avoir droit à 40 minutes de garde à vue... enfin 20 minutes chacun... peut être avec sursis....

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Chris25 le 11/05/2026 à 13:32

Ville apaisée...

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