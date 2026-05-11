Neuf voitures fracturées : l’appel d’un riverain fait tomber deux mineurs cagoulés près de Lyon

Dans la nuit du 29 au 30 avril, les gendarmes de la brigade de Belleville-en-Beaujolais sont intervenus à Saint-Georges-de-Reneins après le signalement d’un riverain ayant remarqué "le comportement suspect de deux individus cagoulés," indique la gendarmerie du Rhône.

Alerté par cet appel, le Centre d’opérations et de renseignement de la gendarmerie du Rhône engage immédiatement une patrouille sur place. Grâce "aux indications précieuses du témoin," les militaires retrouvent rapidement les deux suspects dans des garages souterrains de la commune.

Les deux individus sont alors interpellés par les gendarmes. L’enquête permettra ensuite d’établir que neuf véhicules avaient été fracturés au cours de la nuit et que plusieurs objets avaient été dérobés.

Bonne nouvelle pour les victimes : les biens volés ont pu être récupérés puis restitués. Selon la gendarmerie du Rhône, les deux auteurs présumés, tous deux mineurs, ont reconnu les faits lors de leur audition.

Ils ont fait l’objet d’une convocation par officier de police judiciaire devant la justice. Pour l’un des adolescents, un placement en foyer a également été ordonné.

Dans sa publication, la gendarmerie du Rhône a tenu à saluer "la vigilance" du riverain à l’origine de l’alerte."Un signalement rapide permet souvent d’éviter d’autres victimes," rappellent les militaires.